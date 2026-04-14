Imaz avisa de que el crudo se compra ya a 150 dólares pero el sector descarta problemas de abastecimiento en España

El petróleo al contado se está pagando ya a picos de 150 euros el barril por las expectativas con el conflicto en Oriente Próximo. Y tendrá consecuencia en sus productos derivados, como el diésel, el queroseno o la gasolina, según ha dicho Josu Jon Imaz, consejero delegado de Repsol, en el Wake up, Spain!, Wake up, Europe!, organizado por EL ESPAÑOL–Invertia.

La preocupación sobre el efecto del cierre del estrecho de Ormuz es compartida por todas las energéticas que han participado a lo largo del primer día de celebración de lo que ya se conoce como el Davos español.

Maarten Wetselaar, consejero delegado de Moeve, ha mostrado su inquietud sobre las dificultades que va a haber en los próximos meses de encontrar crudo en el mercado, o combustible como el queroseno, del que España es deficitario en un 20%.

"Los almacenes de petróleo están a rebosar en España y las refinerías están produciendo casi al 100% de su capacidad, lo que nos da cierta ventaja como país respecto a otros, que no cuentan con unas plantas petroquímicas tan cualificadas y tan avanzadas", ha explicado el responsable de Repsol a EL ESPAÑOL-Invertia.

Imaz ha subrayado que España está reforzando sus refinerías (incluidas las instalaciones de Petronor) y ha explicado que Repsol ha aportado unos 1.200 millones adicionales al fondo de maniobra para aumentar la capacidad de suministro en torno a un 15‑20%, precisamente para evitar escasez de carburantes en un contexto de crisis en Irán.

Líder en refinerías

En el caso de Reino Unido, Francia o Italia, "apenas cuentan con refinerías, se han ido cerrando en los últimos años porque no eran rentables frente a la producción de países de otros continentes, como el sudeste asiático, el Golfo Pérsico o EEUU y ahora dependen de ellos", ha puntualizado por su parte Wetselaar.

Cerrar refinerías sin un plan industrial y tecnológico claro es un riesgo, y además según el responsable de Moeve "es un error si después queremos desarrollar moléculas verdes, como biocombustibles, SAF e hidrógeno verde".

Maarten Wetselaar, consejero delegado de Moeve, en el Wake Up Spain! 2026 de El Español Sara Fernández

En esa línea corroboraba Jorge Guillén, CEO de Exolum, que "por ejemplo, el 70% del queroseno que consume Reino Unido es importado, y lo sabemos bien porque nuestra compañía ya suministra la mitad de todo este producto que se consume en los aeropuertos británicos".

Sin embargo, en el caso de España, solo es del 20%. "Es un porcentaje importante, pero antes de que España sufra restricciones de producto, hay otros países que llevarán mucho tiempo antes pasándolo mal", añadía.

Por el momento, "lo que vemos como empresa de logística de hidrocarburos es que el mes de abril hay programado un volumen de transporte elevado, dentro de la normalidad, y que por parte de Exolum haremos todo lo posible para que no falte el combustible".

Sin embargo, reconoce que "es difícil aventurar cómo va a desarrollarse el conflicto entre Estados Unidos e Irán y cómo va a afectar al transporte marítimo en su paso por el estrecho de Ormuz".

¿Energía propia (y barata)?

España dispone de energía generada dentro del país, sobre todo renovable, y también apoyada por una base firme del sistema, por lo que podría no depender tanto de combustibles fósiles importados y poder ofrecer electricidad a precios competitivos.

"¿Queremos energía propia (y barata) o importada (y cara)? Ya hemos visto lo que pasa cuando dependemos de países donde hay conflictos graves", ha señalado Mario Ruiz-Tagle, consejero delegado de Iberdrola España.

Mario Ruiz-Tagle, consejero delegado de Iberdrola España, en el Wake Up Spain! 2026 de El Español. Sara Fernández

Y además, nuestro país cuenta con un mix muy diversificado del que se puede presumir respecto a otros países de nuestro entorno.

"El mix eléctrico español es el mejor de Europa y ha subrayado que su fuerza está en la diversidad de tecnologías, no en descartar ninguna con cerca de la mitad de la potencia en fotovoltaica y eólica, complementada con hidráulica, nuclear y ciclos combinados", ha dicho.

Wake Up, Spain! 2026: Crecimiento, cohesión e incertidumbre

"No podemos dejar ninguna tecnología fuera, es lo que nos da valor y seguridad”, y ha usado la nuclear como ejemplo: el 7% de la potencia supone alrededor del 20% de la generación.

Sustituirla íntegramente por gas al precio actual sería, en sus palabras, “para locuras, las justas”.

Y un gasoducto a Argelia

Junto a la capacidad de las refinerías en España y al modelo de mix eléctrico tan diversificado, además nuestro país "cuenta con un salvavidas excepcional, gracias a su relación histórica con Argelia y a infraestructuras como el gasoducto Medgaz", ha explicado por su parte Francisco Reynés, presidente ejecutivo de Naturgy.

"Conecta Argelia con Almería y permite recibir gas por pipeline (tubo) de forma estable, y después de lo que estamos viendo en el estrecho de Ormuz, es muy buena noticia que el gas llegue a España directamente por un gasoducto".

Y ha lanzado un mensaje de “tranquilidad” frente a riesgos de desabastecimiento en el corto plazo, atribuido en parte a contar con Medgaz y con un contrato a largo plazo con Sonatrach.

"Con la empresa estatal argelina tenemos una relación de más de 50 años", un tiempo en el que ha demostrado ser un socio confiable. Sin embargo, Reynés ha dejado en el aire que nadie sabe qué ocurrirá a medio plazo sobre los precios del gas, ya que dependerá de las estructuras de oferta globales.