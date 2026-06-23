Lola Ibáñez, fisioterapeuta de suelo pélvico: "El orgasmo es medicinal para la vagina, sobre todo en menopausia"

En el tema de la longevidad, el ejercicio físico es clave, especialmente para las mujeres, debido a su especial condición hormonal.

Todas somos conscientes de lo importante que es entrenar fuerza a partir de los 50, pero hay otro factor invisible que resulta crucial para lograr un bienestar total en esa ansiada longevidad.

De este tema ha versado otra de las mesas del 'Longevity Experience Forum', titulada 'El suelo pélvico: el gran olvidado de la longevidad femenina'. Lola Ibáñez, fisioterapeuta especializada en este tema y colaboradora de la firma Intimina, ha sido la encargada de explicar con detalle cómo cuidarlo y entrenarlo.

La ponente y Cristina Sobrino, moderadora de la mesa sobre suelo pélvico. Esteban Palazuelos

La redactora de Magas, Cristina Sobrino, ha moderado el encuentro y ha empezado con una pregunta obligada: ¿Por qué es tan importante cuidarlo?".

La experta empieza explicando que sólo reparamos en él cuando empieza a darnos problemas, especialmente tras el parto si experimentamos pérdidas de orina o dolor en las relaciones sexuales. Y, sin embargo, hablar de ello sigue siendo un tabú.

Puede estar detrás de dolores lumbares y provocar incontinencia de gases e incluso heces. La cosa es seria.

"Cuando el suelo pélvico no está bien, nos puede amargar la vida, No hay que quedarse en casa, se debe ir al fisioterapeuta para empezar a trabajar, porque, además, es muy agradecido y pronto se notan los resultados" asegura.

La menopausia y el cambio hormonal que esta conlleva, con la bajada de estrógenos y la pérdida de colágeno, afecta mucho a esta zona. Por eso, Lola Ibáñez hace mucho hincapié en la necesidad del entrenamiento de fuerza, pero siempre teniendo muy en cuenta el suelo pélvico.

"Este trabaja en equipo, con el abdomen, los glúteos, el diafragma, la respiración... Hay que respirar conscientemente, trabajando desde dentro. Si el suelo pélvico se queda rígido, todo lo demás va a estar inmóvil", detalla. Sin olvidar el efecto que puede tener en las relaciones sexuales.

Y aquí es donde la experta habla claro: "A todas mis pacientes las obligo a tener un vibrador en casa". Y no está hablando necesariamente de placer, que también, sino de rehabilitación.

"Lo mando, en principio, para ponerlo por fuera. Hay que encenderlo y sentarse sobre él para que la zona del perineo trabaje y se relaje", explica.

Está indicado en el posparto, pero también para la menopausia porque es una manera de "empezar a movilizar nuestros tejidos y reconectar con esta zona".

La vida sexual es importante para el buen mantenimiento del suelo pélvico, ya sea en pareja, con uno mismo... los detalles no importan. Lo que verdaderamente importa son los efectos.

"No es necesario que haya penetración, pero el orgasmo es medicinal en la vagina. Al tenerlo el suelo pélvico cobra vida, porque va a empezar a moverse, mejora la circulación de la sangre y baja la musculatura si la tenemos muy elevada", asegura.

En resumen, ir a un fisioterapeuta especializado debería ser una obligación para todas las mujeres, porque forma parte fundamental de una mayor calidad de vida durante la vejez. Es una inversión a futuro: "Hay que entrenar para estar fuertes para lo que va a venir", advierte.

Y para terminar insiste en la necesidad de no normalizar síntomas como las pérdidas de orina, el dolor en las relaciones y otro tipo de efectos. El suelo pélvico se trabaja y se habilita, sólo tenemos que prestarle la atención que merece.