Las 24 claves del Wake Up! más impactante en el momento más incierto: del Rey al ex jefe del MI6 pasando por el Ibex

Wake Up, Spain! siempre es relevante, pero las circunstancias y el momento incierto que vivimos han llevado a que la quinta edición del foro económico organizado por EL ESPAÑOL, Invertia y Disruptores haya sido la más impactante de todas.

Desde la declaración de guerra arancelaria de Donald Trump hasta la nueva situación geopolítica de Rusia y el desarrollo de la estrategia de defensa europea, todo el huracán de actualidad ha sido debatido en el Davos español por sus más de 150 protagonistas.

El equipo de EL ESPAÑOL, Invertia y Disruptores ha seleccionado las 24 claves más relevantes de los abordado en el foro.

La alarma la daba la CEO global de Merck, Belén Garijo . Explicaba, además, cómo su empresa ha tenido que ir localizándose en los distintos lugares en los que opera. Un diagnóstico en el que coincidieron buena parte de los líderes corporativos quienes, sin embargo, creen que no hay que ser tan drásticos. Óscar García Maceiras, CEO de Inditex, decía que las cosas van a cambiar pero habrá que adaptarse.

Han llegado los tiempos de la defensa made in Europa. "Nuestra seguridad se basa en el principio de defensa colectiva", dijo el primer comisario europeo de Defensa y Espacio de la Unión Europea, Andrius Kubilius . "Si un país no invierte en su propia defensa, debilita la de los demás". Ante esta situación, lo tiene claro: "Queremos construir una industria de defensa aquí, en la misma Europa para que los fondos de los contribuyentes europeos generen empleo en nuestros propios países".

Lo decía el exjefe del CNI, Félix Sanz Roldán, quien instaba a Europa en general y España en particular a articular "un concepto estratégico" que permita saber qué se quiere hacer en Defensa. Se trata de poner dinero, pero también de tener claro en qué invertir. Máxime porque el camino es largo. Se necesitan unos 10 años para saber en dónde estamos, aseguró el presidente de Oesía, Luis Furnells.

El exprimer ministro de Italia, Enrico Letta , vio una parte positiva a la acción de Donald Trump con sus últimas actuaciones. ¿Cuál? Conseguir que el Reino Unido quiera volver a unirse con la UE para avanzar en materia de Defensa, y también en materia comercial. Una unión que es clave también para Brando Benifei , europarlamentario italiano y presidente de la Delegación para las Relaciones con Estados Unidos. A su juicio, la UE debe actuar unida y no de forma individualmente porque "es lo que Trump querría".

Es uno de los 'palabros' de moda y en Wake Up, Spain! no faltó. Fue Ana Botín, presidenta del Santander, la más clara sobre este tem a. Propuso crear una agencia independiente que asesore a la Unión Europea sober cómo eliminar regulación en torno a la economía europea.

Es, probablemente, la llamada a la acción más elocuente de este Wake Up, Spain! La hacía la investigadora del Real Instituto Elcano, Mira Milosevich , quien recordaba que la Unión Europea lleva años tratando de despertar ante el avance del mundo. A su juicio, ya toca dar un paso adelante y levantarse de la cama.

Decía Josep Oliu, presidente del Sabadell, que la entidad todavía no ha sacado toda la artillería para convencer a sus accionistas sobre la opa del BBVA. Recordó que todavía queda el nuevo plan estratégico por presentar. Eso sí, Carlos Torres, presidente del banco 'opador' no se amedrentó, ya que confió en poder ejecutar sus planes de futuro con la entidad catalana totalmente integrada en sus libros.

Es la propuesta que lanzó el ex Primer Ministro de Italia, Enrico Letta. Crear un Estado virtual a nivel europeo en el que las normas sean mucho más flexibles y que permita a las empresas europeas operar en toda la Unión Europea. De este modo, se reduciría la burocracia y se conseguiría avanzar en la armonización europea y la creación de un auténtico mercado único europeo.

La dana que arrasó la Comunidad Valenciana también se ha dejado notar en Wake Up, Spain! Importante perfiles técnicos reclamaron "altura de miras" a la clase política para afrontar todas las tareas que hay pendientes aún, tras la catástrofe. En la misma dirección se manifestó Francisco José Gan Pampols , vicepresidente valenciano, que pidió una comisión mixta entre el Estado y la Generalitat para afrontar la situación.

La ‘bronca’ empresarial entre Gerardo Cuerva y Antonio Garamendi a cuenta de las elecciones en Cepyme han tenido presencia en Wake Up, Spain!, pero para pedir unidad empresarial. Josep Sánchez Llibre, presidente de Foment del Treball, pidió evitar la “guerra sucia” en los comicios y trabaja por que ambas partes lleguen a un acuerdo. Unai Sordo, secretario general de CCOO, no quiso meterse en este asunto pero sí consideró que las patronales deben contar " con estabilidad" . Por su parte, el citado Garamendi, presidente de CEOE, sí que lanzó un dardo a Cuerva : "Quiero una Cepyme que trabaje ocho horas al día cinco, días a la semana, en la que los procesos sean más profesionales":

21. El bucle sin pausa de la inteligencia artificial

Paco Salcedo, presidente de Microsoft España, comparó la IA con la máquina de vapor o la electricidad, enfatizando que "el valor no está en quien la inventa, sino en quien la aplica mejor". Por su parte, Albert Triola, CEO de Oracle, recalcó la necesidad de una base de datos fiable para que la IA despliegue su potencial. Mercedes Oblanca, presidenta y CEO de Accenture en España y Portugal, subrayó que la IA "es clave para la reinvención de los procesos y de las cadenas de valor". Y Víctor López- Barrantes, CEO de NTT Data en España, sentenciaba: "No es la IA la que te va a quitar el trabajo, sino alguien que use mejor que tú la IA".

.