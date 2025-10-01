Julián Isla (Microsoft): "La IA nos tiene que valer para automatizar procesos en el SNS igual que en otras industrias"

Julián Isla, gestor de Recursos de Datos e IA de Microsoft, director de la Fundación 29 y miembro del Comité de Medicamentos Huérfanos de la European Medicines Agency (EMA) Alejandro Ernesto

"La inteligencia artificial nos tiene que valer para automatizar procesos en el sistema de salud igual que en otras industrias", ha destacado Julián Isla, gestor de Recursos de Datos e IA de Microsoft, director de la Fundación 29 y miembro del Comité de Medicamentos Huérfanos de la European Medicines Agency (EMA) durante la tercera jornada del VI Simposio del Observatorio de la Sanidad, organizado por EL ESPAÑOL e Invertia.

Para empezar, Julián Isla ha recordado la muerte de un familiar para remarcar que "realmente tenemos un sistema de salud que no funciona y seguimos tirando del coche pensando que esto nos va a valer".

"El sistema no está preparado para la cronicidad, está preparado para el evento puntual y no cuida a los pacientes con una enfermedad grave", ha destacado.

Isla ha enfatizado que "realmente le llamamos Ministerio de la Sanidad, pero es el Ministerio de la Enfermedad porque tratamos la enfermedad". Así, ha remarcado que "el gasto en prevención no llega al 2% eso nos valía cuando creamos el Sistema Nacional de Salud hace 40 años con una masa poblacional diferente a la que hay ahora".

Asimismo, ha explicado que "el gran elefante en la habitación es la demanda disparada por la población que envejece y porque cronificamos patologías que antes eran mortales gracias a los avances de los tratamientos con lo cual la gente vive más, pero realmente no sabemos la calidad de vida".

"La capacidad no puede aumentar igual porque llevan haciendo lo mismo que hace 50 años en que ha cambiado la consulta si es igual. La frecuencia entre capacidad contra demanda", ha resaltado.

No obstante, ha enfatizado que "los últimos datos de listas de espera son de hace más de un año y luego si te metes en el BMJ te dice que los datos de España no son fiables".

Inteligencia artificial

Con todo, ha remarcado "lo fácil que habría sido que la aplicación del Sermas detectara que mi suegro desaparece de la base de datos de Cibeles y que alguien nos hubiera llamado a casa diciendo cómo estáis. Solo pido alguien que llame a casa y no lo hacemos".

Así, Julián Isla ha introducido a la inteligencia artificial como posible solución a los fallos en el Sistema Nacional de Salud.

Un claro ejemplo de automatización es la empleada por la industria de la automoción. "Gracias a Ford y a la producción en cadena tenemos vehículos, pero hubo un momento en que la automoción no pudo utilizar mano de obra manual porque la demanda era tan grande que no tenían suficiente capacidad, pues se metieron robots", ha recordado.

También ha puesto de ejemplo un video donde un dron sobrevuela la fábrica de Tesla en Berlín y en los cinco primeros minutos no hay nadie, todo lo hacen los robots.

"Esta es la clave y la IA nos tiene que valer para automatizar procesos igual que en otras industrias. Cuando nosotros en Microsoft trabajamos con un cliente buscando eficiencia, lo buscamos en elementos donde podamos meter IA porque ese es el poder transformador de la IA, la capacidad de automatizar tareas y en medicina es el escenario perfecto", ha explicado.

Por último, ha recordado que "la inteligencia artificial generativa que conocéis todos son modelos de lenguaje".

Isla creó DxGPT, un asistente de diagnóstico que utiliza modelos de lenguaje avanzados en Microsoft Azure. "La creamos para intentar ayudar al diagnóstico de enfermedades raras, la creamos en tres días en diciembre de 2022 y la herramienta ha tenido ya 700.000 usuarios".

DxGPT está funcionando en la atención primaria en Madrid y Aragón, "estamos detrás de ponerlo en Cataluña", ha adelantado.

Eso sí, ha destacado que "el objetivo es poderlo llevar a Únicas, que es la iniciativa que tenemos en el ministerio junto con las CCAA de hacer una red de datos y de servicios para pacientes de enfermedades raras".

Para finalizar, ha remarcado que "nos falta el plan y nos faltan los incentivos".