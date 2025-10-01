Alberto Martínez Gómez (Siemens Healthineers): “Es muy importante que la IA nos ayude en el cribado”

Alberto Martínez Gómez, director general de Siemens Healthineers España durante su intervención en el VI Simposio del Observatorio de la Sanidad de EL ESPAÑOL e Invertia. Alejandro Ernesto EL ESPAÑOL

La inteligencia artificial (IA) es para Siemens Healthineers una herramienta con la que trabajan desde hace 20 años y “ya forma parte visible del equipamiento”, ha asegurado Alberto Martínez Gómez, director general de la compañía en España.

“La IA va a modular el futuro”, ha continuado durante su intervención en el VI Simposio del Observatorio de la Sanidad de EL ESPAÑOL e Invertia.

Para el directivo esta tecnología cobra especial importancia en los cribados, es decir, en los procesos de detección precoz de enfermedades.

Alberto Martínez Gómez, director general de Siemens Healthineers España

“Es muy importante que la IA nos ayude en el cribado”, ha señalado. Esta herramienta puede detectar casos sospechosos y permitir que el profesional se centre en ellos.

Como ejemplo de ello Alberto Martínez Gómez ha citado el cribado que realizan en Castilla y León con el cáncer de mama. “El sistema hace que el tiempo de radiología se reduzca”, ha afirmado.

También hay otro proyecto (‘Casandra’) a nivel europeo sobre el cáncer de pulmón con el que ha dicho que la IA intenta acelerar los procesos del proyecto sin absorber los recursos.

En el campo del cáncer Siemens Healthineers lleva años poniendo el foco a través de inversiones y adquisiciones de empresas con el objetivo de “contribuir a un mundo sin miedo al cáncer”, ha señalado el ejecutivo.

En este sentido, el directivo cree necesario hacer “una reflexión sobre cómo está la sanidad para recibir a la futura sanidad”. Con ello se ha referido al gemelo digital, cribados…

“Teniendo excelentes servicios de sanidad público-privada, hay que mirar al futuro con una visión más transformadora”, ha añadido.

También ha planteado el reto de cómo hacer que el acceso a la tecnología sea más cercano al paciente.

Por último, sobre la guerra arancelaria orquestada por EEUU y su impacto en la compañía, Alberto Martínez Gómez ha afirmado que “es un entorno global en el que las grandes compañías nos adaptamos”.

No obstante, también ha reconocido que “el conocimiento que la humanidad atesora no se esconde tras las murallas. Lo que sea poner murallas va a limitar el conocimiento”. De ahí que sea consciente de que habrá impactos.