Lidia Brea, experta en ejercicio físico: "Practicar deporte reduce un 30% la mortalidad en pacientes de cáncer"

La mitad de los españoles declara no realizar nunca ejercicio físico o deporte, ha asegurado Lidia Brea, doctora en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de la Universidad Europea y coordinadora del grado en el mismo centro, en conversación con José Andrés Gómez, redactor jefe de la sección de Ciencia de EL ESPAÑOL.

La charla ha tenido lugar durante la primera sesión del VI Observatorio de la Sanidad organizado por este periódico. Dentro del común de la población, la experta ha puesto el punto de mira en las mujeres, que practican menos deporte que los hombres, especialmente las adolescentes.

Otro punto importante son las personas mayores, que también suelen registrar tasas bajas en la práctica de actividad física. "También tenemos que centrarnos en ellos", ha indicado con firmeza la doctora.

Lidia Brea, doctora en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de la Universidad Europea

Los beneficios de la actividad física.

Realizar 15 minutos de ejercicio moderado a la semana puede ayudar a ganar hasta tres años de vida, ha contado la experta. No obstante, no hay que fijarse solo en eso. El sedentarismo está asociado a 35 patologías crónicas y practicar deporte es capaz de mejorar el abordaje de 26 enfermedades de este tipo.

"No se trata de cuántos años viviremos de más, sino de cómo lo haremos. Yo me quedo con la mejora de la calidad de vida", ha expuesto durante la conversación de esta tarde. De hecho, el ejercicio físico es un gran aliado contra uno de los grandes males del siglo XXI, el cáncer.

Previene la aparición de hasta 13 tipos de tumores. También ayuda durante el tratamiento, ayudando a combatir los efectos secundarios en el paciente y aumenta la supervivencia, disminuyendo la probabilidad de caída, ha enumerado Brea.

Según un estudio científico publicado este año, una intervención de ejercicio físico hace que, respecto a un grupo control, la gente se muera hasta un 30% menos a causa del cáncer. "Es una auténtica barbaridad", ha celebrado la experta.

Las tareas pendientes

A pesar de las cifras, Brea ha reconocido que las cosas están cambiando y que hay ciertas disciplinas, como el crossfit, que están teniendo mucho éxito entre los ciudadanos.

Eso sí, la experta ha hecho hincapié en la preocupación que hay en su rama por concienciar a la población sobre la importancia de la labor de los educadores deportivos, quienes se encargan de supervisar, diseñar y evaluar los programas de ejercicio físico. "Ayudan a prevenir esos riesgos que pueden surgir cuando se practica un deporte sin la preparación adecuada."

El trabajo, asegura, debe ir ineludiblemente de la mano del ámbito sanitario. "El médico es quien prescribe la práctica de ejercicio físico teniendo en cuenta la salud de cada persona y el educador deportivo es quien lo adapta a la realidad de cada uno."

En este sentido, la profesional ha señalado que la figura del educador físico debería incorporarse a los centros de salud para poder facilitar este trabajo conjunto. Sin embargo, lamenta que no cuenten con el reconocimiento suficiente para ello.

Otra de las tareas que tienen los profesionales desde el ámbito de las ciencias del deporte es educar a la población contra el intrusismo en redes sociales y los influencers que dan consejos sin contar con la formación adecuada. "No todos sabemos de ejercicio."

La experta ha explicado en esta conversación que estos influencers pueden exponer su cambio físico a través del ejercicio como si fuera algo generalizado que funcionará igual para todos. Nada más lejos de la realidad. "El ejercicio físico tiene que estar totalmente individualizado a las características de cada persona".

Brea defiende que no hay que realizar la actividad física a toda costa: "Hay que hacerlo de forma segura porque tiene unos beneficios que todos queremos conseguir, pero debe estar supervisado". Si no es así, esos beneficios pueden convertirse en riesgos.