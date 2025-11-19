Lara Ferreiro, experta en sexología en MIDlife: "Disney ha destrozado a las mujeres y el porno a los hombres"

'El deseo está en el cerebro', así ha rezado el título de la conversación que la psicóloga experta en sexología Lara Ferreiro ha mantenido durante la jornada 'MIDlife: El momento del cambio' con Ana Núñez-Milara, directora de Magas.

La ponente ha comenzado su charla con fuerza, haciendo alusión a las preguntas que más suele recibir en consulta. Estas son cómo se sabe si se está enamorada y, en otro orden de cosas, cómo saber si se ha alcanzado el orgasmo. Ante ella, un auditorio cuyos rostros no se han presentado como atónitos, sino cercanos quizás a esta realidad retratada por Ferreiro.

De acuerdo a la profesional, entre las mujeres y los hombres hay muchas diferencias en cuanto a la vida sexual.

"Nosotras activamos más de 15 áreas del cerebro cuando vamos a tener relaciones sexuales. Si estamos mal en pareja, nos bloqueamos en esta faceta. En cambio, ellos activan cinco. Para ellos lo visual es fundamental. Lo nuestro es mucho más complejo", ha destacado.

Además, ha señalado que las mujeres tendemos a trabajar mucho la zona lógica, lo que hace que resulte muy complicado conectar con la excitación.

Y volviendo a sus dos cuestiones iniciales, la psicóloga ha destacado un dato que sigue resultando curioso a pesar del paso de los años y los diferentes avances: "El 60% de ellas finge el orgasmo. Que te pillen es un poco fuerte, pero se hace muchas veces por mantener el ego de la otra persona, por culpabilidad, porque quieres acabar...", ha aclarado.

Siguiendo con la búsqueda de ese punto máximo de placer, ha lanzado a la audiencia el concepto de alineación coital, que consiste en la estimulación externa del clítoris mientras el pene se encuentra dentro. El término ha salido a colación en la conversación para destacar que el 70% de las féminas llega al clímax a través, precisamente, del citado órgano.

La profesional de la sexología durante un simpático momento de la conversación. Rodrigo Mínguez

"Por eso son tan importantes los preliminares. El hombre llega a su culmen gracias a la penetración en poco más de cinco minutos. De esta forma, la mujer lo alcanza entre los 15 y los 30 minutos tras el comienzo de la relación. Hay una desincronización fuerte", ha destacado la experta.

Igualmente, los horarios de los picos sexuales de estos dos géneros tampoco suelen coincidir, sin embargo, el momento de la siesta convence a ambos.

En lo que respecta a la llegada de la menopausia, o perimenopausia, la psicóloga ha estimado que hay una pérdida del deseo de entre el 50% y el 70%. "Al final, el sexo tiene tres finalidades: el placer, la reproducción, y la liberación oxitocina. Cuando se termina la segunda función, llega la sequedad vaginal, junto a otros síntomas, y parece que todo se acaba".

La sexóloga ha definido a la franja de la mediana edad, en este contexto, como complicada. "Muchas me dicen que se sienten invisibles y se materializa ese término de la mujer sándwich, es decir, aquellas que cuidan de hijos y de padres. No tienen tiempo para sí mismas", ha señalado.

Por otro lado, también ha comentado que suele darse la situación de que no les gusta siquiera verse reflejadas en el espejo, porque no se reconoce. "Hay un edadismo que rechaza a la mujer. Envejecer es un buen síntoma".

También ha querido mencionar que para la mujer es fundamental lo emocional en la ecuación sexual. De acuerdo a la teoría de los investigadores Masters y Johnson, ellas pasan por cuatro fases durante las relaciones: la excitación, que engrana con esa parte sentimental, la meseta, el orgasmo y el periodo refractario.

Lara Ferreiro, psicóloga experta en sexología

En relación con esto, ha comentado la importante de conocerse a una misma y con la pareja. "Del sexo se habla mucho y mal. Disney ha destrozado a las mujeres y el porno a los hombres. Para ellos es cuestión de minutos y de centímetros", ha afirmado de forma tajante.

Tras esto, ha destacado además algo esencial: "El fin del coito no tiene por qué ser el orgasmo".

Como si recogiese el testigo de Beigbeder, Ferreiro ha transmitido al público la idea de que el enamoramiento dura una media de uno a dos años. "Cuando se baja esta bioquímica, desciende el deseo. Ahí es importante la comunicación. De otro modo, se pasan años fingiendo placer", ha señalado de forma honesta.

Lara Ferreiro junto a Ana Núñez-Milara. Rodrigo Mínguez

Esto en muchas ocasiones se traduce en diferentes crisis. Una de las más comunes es la de los hijos. "Lo que la gente intenta es sacar hueco como sea, una vez en semana o cada 15 días, buscar una ventana para ellos. Eso sí, esta ocasión no puede servir para echar cosas en cara".

Y es que, como ha señalado, a veces, "el día a día tapa la verdad, de ahí que en septiembre y enero sea cuando más divorcios se dan. A veces, simplemente, no da tiempo a pensar".

Como consejos finales para cerrar su ponencia, destaca ir haciendo un control hormonal mediante analíticas de forma anual; evaluar a la persona que se tiene al lado; conocerse en profundidad; tratarse bien; y, si fuera necesario, acudir a terapia de pareja y/o individual.

"No hay que tener ni culpa ni vergüenza por sentirse una mujer sexualizada", ha lanzado, terminando así su charla ante un auditorio encandilado con su cercanía y profesionalidad.