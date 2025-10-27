Mazón tacha las palabras de Sánchez de "irrespetuosas" y exige inversión en la semana del aniversario de la dana

El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, este lunes en el V Foro Económico de Español de Alicante. Pablo Miranzo

El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha criticado las declaraciones "irrespetuosas" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre su gestión de la dana y ha exigido inversión en la semana del aniversario de las riadas mortales de Valencia.

Así lo ha resaltado este lunes en el V Foro Económico Español de Alicante, donde ha animado a "evitar" las declaraciones del Gobierno y de algunos de sus ministros "en una semana tan durísima" donde se recuerdan los 229 fallecidos del pasado 29 de octubre.

Frente a las acusaciones de Sánchez a su "gestión negligente" durante la dana, como señaló este fin de semana, el presidente valenciano ha apostado por "el respeto para las víctimas y la colaboración".

"Ya habrá tiempo de discrepancias, hay que dar lo mejor de nosotros mismos para dar el mayor halo de esperanza a los que todavía la andan buscando", ha sostenido durante su intervención.

En este sentido, ha recordado que "la puerta para la colaboración está abierta para el Gobierno de España porque es necesaria y podemos acelerar las cosas, a pesar de los desencuentros políticos, muchas veces muy desagradables, a los que estamos asistiendo".

Y ha manifestado la necesidad de una comisión mixta para trabajar para los "más de 20 municipios que no han recibido todavía ayudas, las viviendas que todavía no se han puesto a disposición y para agilizar las ayudas para ejecutar los 1.700 millones de euros de ayudas que disponen los ayuntamientos".

El regidor también ha alabado al pueblo valenciano por su "capacidad como sociedad de ponerse en pie, que con dolor y la falta de inversión es muchísimo más difícil".

"La comunidad entera que decidió ponerse en marcha pese a las dificultades de la falta de inversión, se nos ha negado incluso los nuevos Presupuestos Generales del Estado que deberían de haber ayudado con algo más de inversión para equilibrar un poco la balanza", ha añadido.

En referencia a la provincia de Alicante, ha declarado que es "un elemento necesario para la recuperación" de las zonas afectadas por las riadas.

Carlos Mazón, presidente de la Generalitat Valenciana

En clave positiva, ha repasado los buenos datos de la Comunitat Valenciana, que tiene "números de autónomos, niveles de empleo, afiliados a la Seguridad Social, turismo y empleo juvenil y femenino jamás conocidos".

Finalmente ha dado las gracias a EL ESPAÑOL por "la oportunidad de explicarme con tranquilidad para poder trasladar los argumentos que la sociedad merece saber", en referencia a la entrevista publicada por este medio el pasado fin de semana.

EL ESPAÑOL, Invertia y De Alicante organizan el V Foro Económico Español de Alicante en Casa Mediterráneo.

El encuentro ha contado con la apertura institucional de Luis Barcala Sierra, alcalde de Alicante y contará con la participación de Toni Pérez, presidente de la Diputación de Alicante y alcalde de Benidorm; entre otras personalidades.

Durante la jornada se analizará la situación actual de la sanidad, el turismo o la economía y se trasladará su visión de futuro, contando para ello con representantes de la Administración Pública y destacados especialistas.