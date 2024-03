Bellido: "El nuevo Estatuto de Castilla-La Mancha debe defender los recursos hídricos de la región"

"Hay un deseo de que este semestre sea determinante para la reforma del Estatuto de Autonomía". Así lo ha avanzado el presidente de las Cortes regionales, Pablo Bellido, durante su intervención en el III Foro Económico de Castilla-La Mancha "Futuro, innovación y sostenibilidad", organizado en el Cigarral de las Mercedes de Toledo por EL ESPAÑOL, Invertia y El Digital CLM.

Preguntado por los plazos que se manejan para la reforma, Bellido ha señalado que la idea es que este semestre se avance tanto en la parte del marco político como en otras cuestiones "muy importantes" para su funcionamiento, como es el regalmento de las Cortes. No obstante, ha indicado que "trabajamos sin la presión de plazos" porque "aquí, en Castilla-La Mancha, hay estabilidad política".

"Confío en que en esta legislatura se produzca la reforma y en que todas las formaciones políticas vayan colaborando en construir región. Vivimos en un momento en el que por fin los dos grandes grupos políticos de la región pueden avanzar juntos en este asunto, que no va tanto de partidos como de sociedad", ha añadido Bellido, que se ha mostrado convencido de que las negociaciones vayan por buen camino.

6. Pablo Bellido, presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha

Sobre los cambios que se introducirán en el nuevo Estatuto de Autonomía, el presidente del Parlamento regional ha destacado que para conseguir un estatuto de "tercera generación" es necesario "reconocer las competencias que tiene la comunidad, establecer instrumentos de celeridad en la gestión, cuestiones propias de los valores y los servicios públicos, la defensa del territorio y cuestiones estratégicas como el agua".

Además, Bellido ha indicado que esta reforma estatutaria llevaría aparejada también la futura aprobación de una nueva ley electoral que haría crecer el número de parlamentarios regionales -desde los 33 actuales a un tope de 59-. "Somos el Parlamento autonómico más pequeño y eso tiene que cambiar. Deberíamos situarnos en el estándar medio de España", ha dicho.

Asimismo, ha indicado que el nuevo Estatuto debe defender los recursos hídricos de Castilla-La Mancha para que la región tenga "más futuro". "Hace falta agua para nuestro campo y también la necesitamos para el turismo, para el crecimiento", ha señalado. En este sentido, ha confiado que todos los grupos políticos lleguen a un acuerdo sobre este asunto.

'Caso Koldo' y amnistía

En otro orden de cosas, preguntado sobre el 'caso Koldo', el presidente de las Cortes ha señalado que "toda posible corrupción política es detestable y la que ocurre en un partido al que uno pertenece deja un enorme dolor". "Que se investigue todo caiga quien caiga", ha dicho.

Por último, sobre la ley de amnistía, ha indicado que "no estoy de acuerdo y nunca lo he estado". "La pertenencia a un partido político no quiere decir que se comparta todo. Comparto muchas políticas que está haciendo al Gobierno de España, pero no todas", ha indicado Bellido, que ha abogado por que esta norma "afecte lo menos posible a España". "Esto tiene que ser una democracia consolidada que mejore la vida de la gente, y creo que esta no es la decisión que yo habría tomado", ha zanjado.