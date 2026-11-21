La juez de Badajoz e instructora del 'caso David Sánchez Beatriz Biedma; la lideresa del clan de 'Los Rochos', Cintia Rocho, y el magistrado de la Audiencia Nacional e instructor del 'caso cloacas' Santiago Pedraz. Diseño: Arte E. E.

La líder de 'Los Rocho' pide declarar ante Pedraz sobre las cloacas del PSOE "sin revelar su ubicación" por videoconferencia

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LO ESENCIAL Las claves Cintia Rocho, líder de 'Los Rocho', solicita declarar por videoconferencia ante el juez Santiago Pedraz sin revelar su ubicación exacta por motivos de seguridad. La testigo alegó previamente temer por su vida e integridad física y pidió escolta policial dada la relevancia del caso sobre las 'cloacas' del PSOE. Pedraz prevé interrogar a 'La Celsa' sobre las ofertas recibidas en redes sociales para atacar a Beatriz Biedma, la jueza que investigaba a David Sánchez. Rocho aportó a la UCO conversaciones donde se proponía 'eliminar' a la magistrada Biedma, señalando como interlocutor a un exjuez.

La matriarca del clan de Los Rochos, Cintia Rocho, ha pedido extremar las medidas de seguridad en la declaración que debe prestar el próximo martes ante el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que instruye la causa sobre las cloacas del PSOE.

En un escrito dirigido al magistrado, Cintia Rocho solicita oficialmente poder realizar su declaración "mediante videoconferencia, sin revelación de la localización exacta de donde se realizará, quedando dicha información reservada y comunicada a mi letrado".

En su escrito fechado el pasado viernes, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, la testigo expone que solicita estas medidas "dada la situación particular y personal que sufro".

El día 24, Pedraz pretende interrogar a La Celsa acerca de las ofertas que recibió, a través de Facebook, para atacar a la juez Beatriz Biedma, quien, por entonces, instruía la causa contra David Sánchez, hermano de Pedro Sánchez.

En un escrito anterior, Cintia Rocho pidió al juez que le ponga escolta policial para declarar, pues dada la relevancia de esta causa, "temo sufrir un atentado contra mi vida o contra mi integridad física", indicaba literalmente.

El juez Francisco de Jorge, en sustitución de Santiago Pedraz, le ofreció entonces la posibilidad de testificar por videoconferencia, desde los Juzgados de Badajoz.

El juez Pedraz investiga en esta causa la actividad de las cloacas de Ferraz que, bajo la dirección de la fontanera Leire Díez y de Santos Cerdán, recababa información para utilizarla contra los jueces, fiscales y mandos de la UCO que investigaban la corrupción del PSOE.

Cintia Rocho ya declaró el pasado mes de septiembre ante la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

Aportó capturas de pantalla de sus conversaciones con el perfil de Facebook denominado "José García Fernández" y con otro que anteriormente aparecía identificado como "Independencia Judicial de Badajoz".

La matriarca de Los Rocho indicó que entendía que su interlocutor en ambos perfiles era el exjuez Luis Sáenz de Tejada, con el que mantuvo una conversación telefónica posteriormente.

Según la declaración de La Celsa ante la UCO, Sáenz de Tejada le dijo que era la persona que estaba hablando con ella a través del perfil denominado en aquel momento "Independencia Judicial de Badajoz".

En dicha conversación, según La Celsa, el exjuez se refirió a la juez Biedma como "un puto grano en el culo" y propuso "eliminarla".

"A palos aprende el burro", aseguró a los agentes que le dijo por teléfono Sáenz de Tejada.