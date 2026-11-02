La Fiscalía recela de Marlaska: pidió blindar a Balas para "preservar" a la UCO de "posibles e indeseables injerencias"

En la causa figuran audios de Leire Díez buscando frenar a Balas, así como las imputaciones de la directora de la Guardia Civil y del DAO por presuntas presiones.

El movimiento responde al ascenso de Balas a coronel por parte de Interior y Defensa, lo que ponía en riesgo su continuidad en las investigaciones.

El juez Pedraz aceptó la petición para preservar la estabilidad operativa de la UCO y evitar alteraciones o factores de perturbación en la causa que investiga maniobras contra causas del PSOE.

La Fiscalía Anticorrupción solicitó al juez Pedraz blindar al coronel Antonio Balas al frente de la investigación del 'caso Leire' para evitar "posibles e indeseables injerencias".

La Fiscalía Anticorrupción recela del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

El pasado 27 de octubre, el Ministerio Público solicitó blindar y mantener al coronel de la Guardia Civil Antonio Balas, miembro de la Unidad Central Operativa (UCO), como investigador del caso Leire. ¿Por qué? Ante el riesgo de "posibles e indeseables injerencias".

Así lo plasmó Anticorrupción en el informe que envió en esa fecha al juez Santiago Pedraz, en el que instaba al magistrado a tomar dicha decisión para "preservar" la "independencia de la UCO", así como para mantener "la unidad de criterio técnico".

EL ESPAÑOL ha tenido acceso a dicho informe, que Pedraz sí tuvo en cuenta, pues ese mismo día el juez ordenó "mantener" a Balas como jefe de la Policía Judicial en esta causa.

En septiembre de 2026, por decisión de los ministerios de Interior y Defensa, este agente fue ascendido de teniente coronel a coronel, lo que podría poner en riesgo su continuidad como investigador de ciertas causas judiciales.

Pero Pedraz ha optado por blindarle. En sintonía con la petición de la Fiscalía, el magistrado concluyó que "resulta evidente que esta investigación presenta características que aconsejan preservar la estabilidad de su dirección operativa, evitando alteraciones organizativas que pudieran introducir factores de perturbación, discontinuidad o riesgo".

En el llamado caso Leire, Santiago Pedraz, titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, investiga las supuestas maniobras destinadas a boicotear las causas judiciales incómodas para el PSOE.

De hecho, Leire Díez, la fontanera del partido, figura en la lista de investigados. También forman parte de ella el actual director adjunto operativo (DAO) de la Guardia Civil, Manuel Llamas, así como la directora de la Benemérita, Mercedes González.

El ministro Marlaska no ha obligado a dimitir a ninguno de estos dos cargos, cuyos nombramientos (y ceses) dependen, en última instancia, del Ministerio del Interior.

Otro de los investigados en esta causa es Leonardo Marcos, exdirector de la Guardia Civil. Y dos generales de este Cuerpo, Rafael Yuste y Alfonso López Malo, declararon que Marcos dio la orden, a través de su director adjunto operativo, Manuel Llamas, de "no ser proactivos" contra la corrupción del PSOE.

Sin embargo, este lo negó al declarar como investigado ante Pedraz. Según su versión, nunca ordenó a la UCO ponerse de perfil en la investigación contra David Sánchez, hermano de Pedro Sánchez.

La instructora de esta causa, Beatriz Biedma, figura como perjudicada en el caso Leire por las maniobras de la supuesta trama criminal que tenían como objetivo boicotear su labor.

Y Biedma narró ante Pedraz cómo los agentes de la UCO que actuaban como Policía Judicial en este procedimiento le relataron las "presiones" a las que les sometieron sus superiores políticos.

Además, en el sumario del caso Leire figura una grabación de audio que constata el interés de Leire Díez en torpedear la labor de Antonio Balas como jefe de la UCO.

"Si Balas está muerto, mejor. (...) No tengo ninguna gana de que (...) el señor Antonio Balas se convierta en verdugo de todos nosotros", manifestó la fontanera del PSOE en una reunión con un empresario en la que, aparentemente, trataba de conseguir trapos sucios de la UCO.

Balas también lidera la investigación del llamado caso Koldo, en el que su instructor, el juez Ismael Moreno, tomó la misma decisión que Pedraz: blindarle como Policía Judicial.

De hecho, una parte de esta causa se desgajó, dando lugar al llamado caso Mascarillas, por el que fueron juzgados —y condenados a penas de cárcel por delitos de corrupción— el exministro y ex número tres del PSOE José Luis Ábalos y su principal asesor, Koldo García.