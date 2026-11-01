Una ponencia de la número 2 del TC respalda absolver a mujeres usadas para introducir droga si son vulnerables

El texto del TC señala que el Supremo se extralimitó en su función al reevaluar las pruebas y reducir la situación de explotación a un simple acuerdo comercial aislado.

La resolución busca anular el fallo del Tribunal Supremo, que había revocado la absolución tras advertir que no sancionar estos casos potenciaría el uso de personas indigentes por el narco.

La propuesta del TC defiende aplicar la exención de pena por ser víctima de trata de seres humanos captada por una red criminal que abusó de su extrema vulnerabilidad económica.

Una ponencia de Inmaculada Montalbán propone que el Tribunal Constitucional ampare a una mujer peruana absuelta tras ser interceptada con medio kilo de cocaína en su cuerpo.

Una ponencia que presentará esta semana al pleno del Tribunal Constitucional su vicepresidenta, Inmaculada Montalbán, propone amparar a una mujer peruana que fue detenida en el aeropuerto de Barcelona con cerca de medio kilo de cocaína líquida que había ingerido en preservativos.

La absolución de la 'mula', según se conoce a estas personas en el argot policial, fue revocada por la Sala Penal del Supremo, que, junto a la Fiscalía del alto tribunal, alertó de que dejar estas conductas sin sanción penal “constituiría un factor de primer orden para potenciar el tráfico de drogas".

A las organizaciones internacionales de tráfico de drogas les "bastaría con reclutar personas intensamente necesitadas para tener asegurada su impunidad", indicó la Sala Penal.

En una ponencia conocida por EL ESPAÑOL, Montalbán propone revocar la sentencia del Tribunal Supremo _a menos de un mes de la desautorización del criterio de la Sala Penal sobre la amnistía_ y "recuperar la eficacia" del fallo absolutorio dictado por la Audiencia Provincial de Barcelona.

La sentencia de esta Audiencia declaró probado que V.H., de 21 años de edad, nacida en Cuzco (Perú) y sin residencia legal en España, llegó al aeropuerto de Barcelona en agosto de 2019 en un vuelo procedente de Lima (Perú).

Llevaba dentro de su cuerpo 25 preservativos rellenos de cocaína líquida para ser destinada al tráfico posterior. La droga pesaba 474,80 gramos, con una riqueza del 80% y un valor en su distribución al por menor en el mercado ilícito de 44.282 euros.

La sustancia fue detectada en un control radiológico abdominal al que se sometió de forma voluntaria tras haber sido informada de sus derechos.

La Audiencia consideró probado que la mujer había sido captada por una organización dedicada al tráfico internacional de drogas que se aprovechó de su situación de extrema vulnerabilidad.

V.H. era en aquel momento madre de un bebé de cuatro meses, vivía en un barracón de zinc en un arrabal de Lima junto a su madre -la única que aportaba ingresos escasos-, dos hermanos y otras dos personas.

"Tal situación de pobreza y necesidad le llevó a insertar anuncios solicitando trabajo de forma urgente", relataba la sentencia.

Fue contactada por una organización, que le ofreció 4.000 euros a cambio del transporte de la sustancia. Ingirió la droga metida en condones en presencia de las personas que la captaron, quienes la transportaron al aeropuerto, le dieron un billete de ida y vuelta, 250 euros en metálico y le dijeron que una persona la esperaría a la llegada a Barcelona.

Excusa absolutoria del Código

La Audiencia, en un fallo unánime, absolvió a la mujer en aplicación de lo previsto en el artículo 177 bis.11 del Código Penal por considerar que se trataba de una víctima de trata de seres humanos "y ser su participación en el delito contra la salud pública consecuencia directa del abuso y engaño a que fue sometida".

Ese precepto establece que "la víctima de trata de seres humanos quedará exenta de pena por las infracciones penales que haya cometido en la situación de explotación sufrida, siempre que su participación en ellas haya sido consecuencia directa de la situación de violencia, intimidación, engaño o abuso a que haya sido sometida y que exista una adecuada proporcionalidad entre dicha situación y el hecho criminal realizado".

La Audiencia sostuvo que había una "adecuada proporcionalidad" entre esa situación y el hecho criminal cometido, tal como exige el precepto. "Requisito este último que no permitiría su aplicación en la comisión de otra clase de delitos. Piénsese, por ejemplo, en que el encargo consistiera en actuar como ‘sicario’ para dar muerte a otra persona”, decía la Audiencia.

La condición de víctima de trata se consideró acreditada no por un informe policial o administrativo sino por un documento emitido por Sicar.cat, un proyecto que colabora con las autoridades en la atención a mujeres y niños víctimas de trata de seres humanos. Lo gestiona la Fundación Solidaridad Amaranta, una organización sin ánimo de lucro promovida por la Congregación de las Religiosas Adoratrices.

Recurso del fiscal

El fiscal, que había pedido cinco años de prisión contra V.H., recurrió la absolución ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

Alegó que no bastaba la simple declaración de la acusada en el juicio completada con el informe de Sicar para aplicarle la exención de pena prevista en el artículo 177 bis.11.

Según el Ministerio Público, no se había realizado ninguna actividad instructora para acreditar la existencia de un "delito tan complejo como el de trata".

Añadió que la mujer "nunca alegó durante la instrucción el proceso de trata presuntamente vivido”, un argumento que apareció en el juicio oral "de forma sorpresiva" y sin que se hubiera acordado la suspensión de la vista para realizar una sumaria instrucción suplementaria sobre este extremo.

Además, según el fiscal, no concurrían los requisitos para eximir a V.H. de la pena. Argumentó que el delito de tráfico de drogas "no se había cometido en una situación de explotación" al no haberse determinado cómo se produjo la "supuesta captación", y la participación de la mujer en el tráfico de cocaína "no era consecuencia directa de una situación de violencia, intimidación, engaño o abuso", sino que la droga se transportaba con la promesa de recibir 4.000 euros.

El Tribunal Superior de Cataluña desestimó el recurso del fiscal. Entre otros argumentos, rechazó que la alegación ser víctima de trata fuese sorpresiva. “Se contaba con información desde el inicio", indicó, ya que el “exhaustivo” análisis de Sicar “comprobó el contacto, los anuncios de ella solicitando trabajo urgente por Facebook, la tramitación de documentos para el viaje (...) y el análisis de concurrencia de circunstancias vitales de pobreza (reconocido por el propio estado de Perú)".

La Fiscalía acudió entonces al Tribunal Supremo. El recurso de casación alegaba que “ni nos encontramos con un delito de trata de personas, ni existe falta de consentimiento libre alguno, por cuanto que se pactaron las condiciones del viaje (obtención del pasaporte, billetes de avión y precio a recibir por el trasporte de 4.000 euros), ni engaño alguno respecto a la conducta delictiva que se debía realizar".

"Patente para delinquir"

A juicio de la Fiscalía, la aplicación de la exención de pena a estos casos de necesidad económica “constituiría un factor de primer orden para potenciar el tráfico de drogas".

Explicaba que los cárteles de la droga "dejarían de utilizar sofisticados medios para su transporte” y se valdrían de “de personas indigentes”, a las que “su situación de precariedad le otorgaría una patente de corso para la comisión del delito”, sin mayor “riesgo” que perder la “mercancía” en caso de ser descubiertas.

Para el Ministerio Público, no existía proporcionalidad entre la situación de explotación sufrida y el hecho criminal cometido, “como si el delito de tráfico de drogas que causan grave daño a la salud no produjera más muertes en el mundo que [las que] cualquier sicario pueda llegar a producir”.

La Sala Penal del Tribunal Supremo, en una sentencia con ponencia de Julián Sánchez Melgar y por cuatro votos frente a uno (Javier Hernández formuló un voto discrepante), estimó el recurso de la Fiscalía y ordenó devolver el procedimiento a la Audiencia de Barcelona para que dictase una nueva sentencia en la que, descartando la aplicación de la excusa absolutoria del artículo 177 bis, analizase si pudo concurrir una atenuante de confesión o una eximente incompleta de estado de necesidad.

Para la Sala, la aplicación del artículo 177 bis debía estar conectada con la investigación y represión de un delito de trata de seres humanos que enmarcase la actuación forzada y permanente de la persona explotada.

La excusa absolutoria no debía operar “nunca en el espacio de actuación de otros delitos, que tienen sus propias reglas exonerativas o atenuatorias de la responsabilidad penal”, pues de generalizarse su aplicación, “sobraría el estado de necesidad”.

Para el alto tribunal, en este caso no se describían “los elementos del delito de trata, sino de una aportación aislada y esporádica de la acusada a la contribución de tal finalidad, que no era otra que la comisión de un delito contra la salud pública".

"Es la sujeción a la organización la esencia y el núcleo del delito de trata, no la aportación de un acto aislado, como ocurre en este caso", explicó.

"Bastaría con reclutar personas intensamente necesitadas en el lugar de origen del viaje, lo cual resulta una constante contrastable, o bien contratar a indigentes, para tener asegurada su impunidad. En ese caso, dice el Ministerio Fiscal, y no le falta razón, el riesgo del transporte es cero, pues de ser interceptados policialmente no podría imponerse sanción alguna”, argumentó la Sala Penal.

Consideró, además, que V.H. "conocía perfectamente los pormenores del acuerdo económico ofrecido por tal red del narco en su país. No es, por consiguiente, una explotación, caracterizada por su duración temporal, más o menos larga, pero con vocación de prolongación en tal comportamiento delictivo".

Contra esa sentencia, la defensa de V.H. presentó una demanda de amparo, respaldada, llamativamente, por la Fiscalía, que aprecia que la sentencia del Tribunal Supremo vulneró el derecho a la tutela judicial efectiva en relación con la prohibición de discriminación de la mujer.

Según la Fiscalía del TC, “la perspectiva de género exige una motivación reforzada y razonable, que analice y tenga en cuenta el contexto de desigualdad y de violencia por discriminación de sexo o de género en el que el hecho se desarrolla”.

A su parecer, las sentencias de la Audiencia de Barcelona y del TSJC _ambas recurridas por la propia Fiscalía_ sí prestaron atención a esas circunstancias, traducidas en la descripción de la vulnerabilidad de V.H., "agudizada por su condición de mujer y madre en Latinoamérica", y a su relación causal con el hecho delictivo cometido "por ser víctima de un delito de trata".

Además, la Fiscalía del TC considera que el Tribunal Supremo excedió los límites de su función revisora al revocar la absolución por el delito contra la salud pública "mediante una nueva valoración de la prueba" que condujo a excluir la aplicación del artículo 177 bis.

"Extralimitación" del TS

La ponencia presentada por la vicepresidenta del TC, Inmaculada Montalbán, propone la estimación de la demanda de V.H. por ese último motivo.

Explica que la exención de castigo prevista en el artículo 177 bis.11 del Código Penal "conecta con los compromisos internacionales y supranacionales asumidos por el Estado español en la lucha contra la trata de seres humanos", que incluyen "la posibilidad de no sancionar ni perseguir los delitos cometidos como consecuencia directa del contexto de trata de seres humanos".

Cita, a este respecto, el Convenio de Varsovia (2005), que prevé la posibilidad de que los ordenamientos de los Estados partes "no impongan penas a las víctimas por su participación en actividades ilícitas en la medida que se hayan visto obligadas a tomar parte en ellas”.

Según el Convenio, el consentimiento de la víctima a la explotación será irrelevante cuando se utilice “amenaza o uso de la fuerza u otras formas de coerción, el secuestro, fraude, engaño, abuso de autoridad o de otra situación de vulnerabilidad, o el ofrecimiento o aceptación de pagos o ventajas para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con vistas a su explotación”.

La excusa absolutoria del artículo 177 bis del Código penal "exige que los poderes públicos actúen y que los órganos judiciales enjuicien o ejerzan su función revisora desde la perspectiva de las obligaciones legales positivas de protección y salvaguarda de los derechos humanos" de las víctimas de trata de seres humanos, señala la ponencia.

"Ello obedece, en primer lugar, a razones humanitarias: evitar la doble victimización derivada del proceso y de una eventual condena o ingreso en prisión, pese a las vulneraciones de la dignidad y de la integridad física y moral inherentes a la trata", indica.

Y, en segundo lugar, "a razones pragmáticas: incentivar la colaboración de las víctimas en la investigación y sanción del delito".

Según la ponencia, lo que hizo el Supremo "no constituye una mera operación de subsunción y calificación jurídica", sino "un reexamen reduccionista que altera materialmente los hechos determinantes de la excusa absolutoria, aunque formalmente los mantenga invariables".

Según la propuesta de sentencia, el relato que describía la situación de vulnerabilidad de V.H. y su captación para ser explotada en la actividad delictiva "queda reducido a un negocio aislado de transporte de droga a cambio de un precio".

De este modo, "los hechos que en la instancia sustentaron su condición de víctima de trata explotada con fines delictivos y la aplicación de la excusa absolutoria se convierten en casación en un simple acto de participación criminal, quedando así relegados los elementos fácticos de la exención de pena y el juicio probatorio de la absolución".

La ponencia reprocha al TS que, sin audiencia de V.H., "prescindiera" del sustrato fáctico apreciado por la Audiencia de Barcelona _"en particular, del abuso y de la situación de extrema vulnerabilidad"_ y del juicio probatorio de los órganos de instancia _que apreciaron la existencia de un delito de trata de seres humanos sin autores conocidos y la captación y explotación de la víctima mediante el abuso de su situación_ "para reducir lo sucedido a un único acto de tráfico de drogas, como si aquellos hechos no hubieran sido declarados probados ni se hubiera practicado prueba alguna sobre ellos".

A su parecer, el “argumento práctico” de que para eludir sanciones y riesgos bastaría con que las organizaciones de tráfico de drogas contratasen a personas vulnerables constituye "un juicio de valor o una hipótesis presentada como máxima de experiencia, ajena al fundamento y a la finalidad del artículo 177 bis, expresión del 'principio de no punición' aplicable a las víctimas de trata de seres humanos".

Ese argumento "confirma la extralimitación" del Supremo, añade la ponencia, "pues la realidad hipotética que aventura no se corresponde con los hechos declarados probados en la instancia, donde, a partir de la prueba practicada, se tuvo por acreditado que una mujer en situación de pobreza extrema había sido captada y explotada para delinquir por una organización que abusó de su vulnerabilidad".