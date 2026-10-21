La juez pregunta a Defensa si buques marroquíes entraron en aguas españolas antes y después de la invasión de Ceuta

El juzgado ya cuenta con informes del CNI y de la Policía Nacional que apuntan a la pasividad de las fuerzas de seguridad marroquíes durante la entrada masiva de migrantes.

La petición atiende parcialmente una solicitud del partido Iustitia Europa, aunque la juez aclara que por ahora no hay evidencias de que la Marina marroquí participara en la avalancha migratoria.

La magistrada pide precisar las fechas, tramos horarios y si existen grabaciones de las supuestas incursiones navales militares en la zona.

La juez María Tardón solicita al Ministerio de Defensa que informe si buques de la Armada de Marruecos penetraron en aguas españolas cerca de Ceuta entre el 29 de julio y el 10 de agosto.

La juez María Tardón, quien investiga la invasión de Ceuta, ha ordenado al Ministerio de Defensa que le informe si buques de la Armada de Marruecos penetraron en aguas españolas entre el 29 de julio y el 10 de agosto.

Es decir, en el intervalo que va desde el día previo al comienzo de la avalancha migratoria hasta diez jornadas después.

En concreto, Tardón desea conocer si se ha producido la "entrada, permanencia, tránsito o presencia en aguas territoriales españolas, adyacentes a la ciudad de Ceuta, de buques de guerra o embarcaciones militares de la Armada de Marruecos".

En caso afirmativo, la magistrada reclama al departamento que encabeza Margarita Robles información adicional, como las fechas de estas incursiones y los tramos horarios concretos de las mismas.

Recientemente, El País desveló la presencia de buques marroquíes en aguas españolas durante los primeros días de agosto, poco después de la invasión que sufrió Ceuta durante los días 30 y 31 del pasado julio.

La incursión naval no habría cesado hasta que la Armada española se desplegó en la zona y tras una gestión de alto nivel del Ministerio de Defensa. Así lo acabó confirmando Robles en el Congreso.

Por ello, el partido político Iustitia Europa, que lidera las acusaciones populares de este procedimiento judicial, reclamó a Tardón que investigase la supuesta entrada de buques marroquíes en aguas ceutíes.

Tardón rechaza algunas de las solicitudes del partido —que había pedido, por ejemplo, cooperación de la Unión Europea y de Frontex—, pero sí considera necesario que Defensa constate si se produjo la referida intrusión y en qué terminos.

Ahora bien, la juez recuerda que, por el momento, "no existe elemento objetivo alguno que permita afirmar que una eventual presencia de unidades navales marroquíes en aguas territoriales españolas adyacentes a Ceuta tuviera participación" en la invasión migratoria de la ciudad.

Sobre la mesa, la magistrada ya cuenta con al menos dos informes —uno, del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y otro, de la Policía Nacional— que arrojan sospechas sobre Marruecos.

Ambos dosieres subrayan la pasividad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de ese Estado mientras se producía la avalancha migratoria, en la que unas 72.000 personas penetraron en territorio español.

No obstante, no existen indicios de la participación de la Armada marroquí en esta operación. "Ni de la organización ni de la facilitación o ejecución de tales hechos", indica la juez.

Sin embargo, a finales de julio, coincidiendo con la invasión, se produjo la intrusión de buques de guerra marroquíes en aguas de la ciudad autónoma.

Al menos una fragata y varias patrulleras de la Marina Real de Marruecos navegaron sin pedir autorización por aguas de soberanía española.

Ahora, Tardón quiere conocer los datos que Defensa posee sobre este episodio, a fin de comprobar si guardan algún vínculo con los hechos que investiga.

En concreto, requiere a Defensa, a través del Jefe del Estado Mayor (Jemad), que le informe si la mencionada intrusión motivó "algún tipo de reacción, aproximación o interacción" con los buques marroquíes.

En caso afirmativo, Tardón quiere saber las unidades navales implicadas.

Por último, la juez pregunta al Gobiero si existen grabaciones de esos sucesos. En caso afirmativo, la magistrada quiere una copia en el Juzgado Central 3 de Instrucción de la Audiencia Nacional, del que es titular.

Si desde el día 10 de agosto a la fecha de hoy se ha producido alguna otra incursión similar, Defensa también deberá comunicarlo a la Justicia y aportar detalles de dichos sucesos.