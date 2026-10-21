La juez admite a trámite la querella contra Sofía Puente por su instrucción que amplió la 'ley de nietos'

El procedimiento judicial se centra en la instrucción firmada por Puente que amplió el alcance de la 'ley de nietos'.

La juez Inmaculada Lova admite a trámite la querella contra Sofía Puente, alto cargo del Ministerio de Justicia.

La juez Inmaculada Lova ha admitido a trámite la querella presentada por Hazte Oír contra Sofía Puente, alto cargo del Ministerio de Justicia que firmó una instrucción que amplió el alcance de la llamada ley de nietos.

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