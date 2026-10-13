Gallardo, exlíder del PSOE extremeño, recurre su condena y niega que enchufase a David Sánchez

La sentencia previa de la Audiencia consideró que el puesto se creó de forma espuria, sugiriendo como hipótesis un intento de Gallardo por congraciarse con la dirección del PSOE.

El recurso insiste en que Gallardo no conocía ni sabía de la existencia de David Sánchez en 2016 y que su trato posterior se limitó a lo estrictamente profesional.

El abogado de Gallardo niega que el expolítico creara la plaza ad hoc para enchufar al hermano de Pedro Sánchez y sostiene que no existía una relación cercana entre ambos.

Miguel Ángel Gallardo ha recurrido ante el TSJExt la condena de 18 años de inhabilitación impuesta por la Audiencia Provincial de Badajoz por el caso David Sánchez.

Miguel Ángel Gallardo, exlíder del PSOE extremeño, ha recurrido la sentencia que le condenó a 18 años de inhabilitación por el caso David Sánchez.

Su abogado ha presentado un recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJExt), con el que impugna la pena impuesta a su cliente por la Audiencia Provincial de Badajoz, que concluyó que Gallardo enchufó en la Diputación a David Sánchez, hermano de Pedro Sánchez.

El letrado del expolítico niega que éste "decidiera, solo o en unión de otros, la creación del puesto con vista a adjudicárselo", en 2017, al hermano del líder del PSOE a nivel nacional y hoy inquilino del Palacio de la Moncloa.

Asimismo, Gallardo niega haber tenido una "relación cercana" con David Sánchez, en contra de la conclusión a la que llegó la Audiencia pacense tras la celebración del juicio que comenzó a finales del pasado mayo.

"Aunque pudiera parecer una cuestión menor, no lo es, porque en la consideración de este dato subyace, a la postre, el intento de vincular a mi patrocinado con todo lo que tuvo que ver con el paso de David Sánchez por la Diputación Provincial", argumenta el abogado de Gallardo.

"Esta defensa debe, por ello, insistir en lo que ha venido repitiendo en cuantas ocasiones ha tenido: Miguel Ángel Gallardo no sólo no conocía a David Sánchez en 2016, sino que ni siquiera sabía de su existencia", ahonda.

"Y la relación que, tras incorporarse el segundo a la Administración provincial, ha existido entre ambos es la estrictamente profesional, como corresponde al máximo responsable político e institucional de aquella con el personal directivo de la entidad", señala el abogado.

"Nada se ha acreditado en sentido contrario. Y nada se puede acreditar porque, sencillamente, no se corresponde con la realidad", reprocha.

No obstante, la Audiencia Provincial pacense concluyó que la Diputación, cuando estuvo presidida por Gallardo, creó un puesto ad hoc para el hermano músico de Pedro Sánchez.

El tribunal sentenciador determinó que la plaza de coordinador de los conservatorios de música de Badajoz, adjudicada al artista en 2017, se gestó "de forma espuria y carente de contenido real". Y, en definitiva, "para que fuera ocupada" por David Sánchez Pérez-Castejón.

Ahora bien, los magistrados de la Audiencia pacense admitieron que, tras el juicio, "no quedó acreditado" que se decidiera así a petición del propio músico "o de personas de su entorno" que ejercieran alguna "presión o influencia".

Sin embargo, sobre el rol de Gallardo, los jueces señalaron, como "hipótesis", que las "conductas prevaricadoras" que le atribuyeron pudieron obedecer a su interés de congraciarse con Pedro Sánchez.

La federación extremeña, presidida por Gallardo, había apoyado a la candidata rival de éste, Susana Díaz.