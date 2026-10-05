Sánchez se arriesga a que la campaña electoral coincida con la pretensión de Fiscalía de imputar al PSOE

El PSOE también podría verse afectado por una pieza del caso Koldo sobre su contabilidad, pendiente de un informe de la UCO.

Fuentes declaró que Cerdán decidía los pagos del partido y reconoció que el PSOE financió viajes de Díez en enero de 2025.

La causa investiga presuntas maniobras de Leire Díez para desacreditar a jueces; Santos Cerdán y la gerente del PSOE, Ana María Fuentes, figuran como investigados.

La Fiscalía Anticorrupción estudia pedir la imputación del PSOE en el caso Leire mediante el artículo 31 bis del Código Penal.

Si adelanta las elecciones generales, como está barajando, Pedro Sánchez se arriesga a que la campaña coincida con la pretensión de la Fiscalía Anticorrupción de imputar al PSOE en dos causas judiciales.

No es descartable que así suceda, por un lado, en el llamado caso Leire, en el que ya figuran como investigados la actual gerente del partido, Ana María Fuentes, y el exsecretario de Organización de la formación, Santos Cerdán.

Además, esta causa judicial debe su sobrenombre a Leire Díez, la conocida como fontanera del PSOE, quien, pagada por Cerdán con fondos del partido, se habría dedicado a boicotear a los jueces incómodos para Pedro Sánchez.

Así las cosas, no es descabellado que en los próximos meses —unas elecciones adelantadas podrían celebrarse el 29 de noviembre— Anticorrupción pida la imputación del PSOE.

Según ha podido saber EL ESPAÑOL, la Fiscalía estudia hacerlo a través del artículo 31 bis a) del Código Penal.

Este precepto regula que una empresa —o, en este caso, un partido— responde jurídicamente cuando el delito investigado es cometido por sus representantes legales, por las personas autorizadas para tomar decisiones en su nombre o por quienes ostenten poderes de gestión o vigilancia.

En el caso Leire, en efecto, constan como investigados tanto el exsecretario de Organización del PSOE como la actual gerente de la formación.

El juez que investiga esta causa es Santiago Pedraz. En una resolución, este magistrado señaló que Santos Cerdán puso la estructura del partido al servicio de las maniobras de Leire Díez para boicotear a jueces incómodos.

De hecho, la propia gerente, cuando fue interrogada en la Audiencia Nacional, admitió que Cerdán era quien decidía a quién se pagaba y cuánto dinero recibía del partido.

Pero hay más: Ana María Fuentes reconoció que en enero de 2025 el PSOE financió viajes a Leire Díez cuando ya era público, porque así lo había desvelado la prensa en 2024, que se dedicaba a recopilar información sobre magistrados, fiscales y agentes de la Guardia Civil para intentar montar campañas para desacreditarlos.

Así las cosas, si Sánchez decide adelantar las elecciones generales —tras haber tumbado el Congreso los dos decretos Maricarmen, con medidas sobre vivienda—, éste puede ser el escenario que afronte el PSOE.

Y aún podría oscurecerse más. Existe otra causa judicial en la Audiencia Nacional que afecta al partido.

El juez Ismael Moreno investiga, en una pieza que aún sigue bajo secreto, las supuestas irregularidades en la contabilidad de la formación.

Una vez reciba un informe cuya elaboración, por parte de la Unidad Central Operativa (UCO), está pendiente, Moreno levantará el secreto de esta rama del caso Koldo, sobre la que también planea la imputación del PSOE.

No obstante, de suceder, es más probable que ocurra en el llamado caso Leire.

Recientemente, la juez Beatriz Biedma, quien mandó a juicio a David Sánchez, hermano de Pedro Sánchez, se ha personado en la causa que instruye Pedraz como "perjudicada" por las maniobras de la trama Leire.

Según indicó en un escrito su abogada, la supuesta red criminal habría ofrecido a un clan de narcotraficantes de Badajoz intimidar a Biedma para intentar apartarla del caso David Sánchez.