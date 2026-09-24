Registran las casas de tres menores por la paliza a 10 militares en la final del Mundial por "desprecio a lo español"

Los detenidos emplearon barras metálicas y defensas extensibles, y la policía busca armas prohibidas y pruebas de animadversión a lo español en los registros.

La agresión, presuntamente planificada y coordinada, estuvo motivada por el desprecio a lo español y las instituciones del Estado.

Tres de los arrestados eran menores de edad en el momento de los hechos; dos de ellos lo siguen siendo actualmente.

La juez ha ordenado el registro de las habitaciones de los cinco detenidos por la agresión a 10 militares durante la final del Mundial en Berriozar.

La juez María Luisa Corbacho ha ordenado el registro de las habitaciones de los cinco detenidos por apalizar a 10 militares fuera de servicio que estaban en la terraza de un bar de Berriozar (Navarra).

El suceso ocurrió el pasado 19 de julio, durante la final del pasado Mundial de fútbol, en el que la Selección española se proclamó campeona por segunda vez en su historia.

EL ESPAÑOL ha tenido acceso a la resolución judicial que autoriza los registros y que constata que tres de los arrestados eran menores de edad cuando se produjeron los hechos. Dos de ellos lo siguen siendo a día de hoy.

Momento de la agresión a los militares en Berriozar. EE

Todos los detenidos son navarros. Dos de ellos, de hecho, vecinos de Berriozar. El más joven nació en 2010 y el mayor, en 2005.

La juez Corbacho señala que existen indicios de que la agresión ocurrida el pasado 19 de julio fue "fruto de una acción planificada y coordinada".

"A pesar del número de intervinientes en la agresión, todos ellos irrumpen en la terraza del bar de manera simultánea", señala la resolución.

La magistrada, titular del Juzgado de Instrucción 2 de Pamplona, pretende encontrar las "armas prohibidas" que fueron utilizadas durante la agresión, así como "elementos gráficos, fotográficos o manuscritos que reflejen la animadversión a lo español, que subyace como motivación en la comisión de los hechos".

El vídeo que captaron las cámaras de seguridad del bar constata que hubo más personas que participaron en la paliza y que todavía no han sido detenidas. Los arrestados, por el momento, son sólo cinco.

Todos ellos iban encapuchados y algunos llevaban barras metálicas, defensas extensibles y otros "instrumentos peligrosos".

La juez destaca que tenían claro su objetivo: sin dudar, se dirigieron a la mesa ocupada por los militares, que se encontraban viendo el partido.

El ataque se produjo, en palabras de la magistrada, de "modo rápido, súbito, (...) sin que nadie se dirigiera contra ninguna de las demás mesas que asimismo estaban ocupadas en la terraza".

Antes del suceso, una mujer había llamado a la Policía Municipal de Berriozar para advertir de que uno de los militares llevaba una camiseta de Núcleo Nacional (NN), una organización ultraderechista.

Antes de llamar a la Policía, esta mujer interactuó con otros tres clientes del bar, que estaban sentados en una mesa contigua.

Según revela la juez, estos tres jóvenes fotografían a los militares y la bandera de NN, "manipulan el teléfono y realizan llamadas telefónicas, transmitiendo en tiempo real la ubicación de aquellos".

"Las víctimas de la agresión, militares profesionales fuera de servicio, eran fácilmente identificables, porque, además del aspecto característico que presentan sus afeitados y cortes de pelo, eran asiduos del lugar y el día de los hechos además llevaban camisetas de la Selección Española y uno de ellos, de Núcleo Nacional", relata la juez.

Además, habían colocado junto a su mesa una bandera de España "de importantes dimensiones".

Por todo ello, la magistrada Corbacho indica que existen "indicios de que la motivación del ataque fue el desprecio a lo español" y "las instituciones del Estado que representan" los militares agredidos.

"Como consecuencia de dicho ataque (...), al menos ocho de los 10 militares sufrieron lesiones que han necesitado, en algunos casos, puntos de sutura, tratamiento médico", narra la juez.

En efecto, algunos agredidos acabaron con la nariz rota o fracturas en las costillas.

Los detenidos, uno a uno

El auto de la juez describe qué hechos concretos se atribuyen a cada uno de los detenidos.

O. B. P. d. H., mayor de edad y portero en un equipo navarro, en categoría juvenil, "habría participado en primera línea de la agresión, empleando una defensa extensible que blandía con ambas manos, asestando golpes violentos descendentes".

Junto con los otros cuatro arrestados, participó, la misma tarde del suceso, en una manifestación de corte anti-española organizada en Pamplona. Así lo confirman los datos de posicionamiento GPS de los teléfonos móviles de todos ellos.

A. B. C., mayor de edad, "indiciariamente, habría participado en la agresión empleando una barra metálica de hierro".

Por otro lado, uno de los menores de edad detenidos, tras participar en la concentración en Pamplona, cogió un bus desde la capital navarra hasta Berriozar. Y lo hizo justo después de que se difundiese la fotografía de los militares anteriormente mencionada.

De hecho, también constan como investigados en este procedimiento judicial los tres clientes del mismo bar que captaron dicha imagen y retransmitieron en tiempo real la ubicación de los agredidos.

A los cinco detenidos, por el momento, se les atribuyen varios delitos graves: lesiones agravadas con uso de instrumento peligroso, daños, desorden público, atentado, pertenencia a grupo criminal, tenencia de armas prohibidas y discriminación por razón ideológica, como móvil de la comisión de todos ellos.

Para justificar los registros, en los que también pretende encontrar la ropa que portaban los detenidos el 19 de julio, la juez Corbacho destaca "la gravedad" de estos ilícitos y de las penas con las que se castigan, superiores a los tres años de cárcel.

Las imágenes de la agresión no tardaron en viralizarse en las redes sociales. Fue el partido Vox el que presentó una denuncia por estos hechos y ahora ejerce la acusación popular en esta causa.