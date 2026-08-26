El juez archiva la querella que Errejón presentó contra Elisa Mouliaá por calumnias

Íñigo Errejón el pasado 16 de enero de 2025 tras declarar ante el juez. Europa Press

Las claves

Las claves Generado con IA El juez Arturo Zamarriego ha archivado la querella de Íñigo Errejón contra la actriz Elisa Mouliaá por supuestas calumnias. Errejón acusó a Mouliaá de calumnias tras afirmar ella que el expolítico había influido en un testigo en el caso de supuesta agresión sexual. El magistrado concluye que las declaraciones de Mouliaá fueron críticas y no imputaciones concretas de delitos, descartando así el delito de calumnias.

El juez Arturo Zamarriego ha archivado la querella que el exdiputado y exportavoz de Sumar, Íñigo Errejón, presentó contra la actriz Elisa Mouliaá por supuestas calumnias.

Así figura en una resolución a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.

Errejón se querelló contra la intérprete acusándola de haber vertido calumnias contra él, después de que Mouliaá afirmase públicamente que el expolítico había influido en un testigo en el procedimiento judicial en el que el exdirigente está siendo investigado por una supuesta agresión sexual contra ella.

No obstante, en la mencionada resolución, el juez Arturo Zamarriego llega a la "conclusión" de que las "frases utilizadas" por Mouliaá y el "contexto en que se vierten" descartan el delito de calumnias.

"En efecto, en el presente caso no existe esa clase de imputación de un hecho concreto y falso que, de ser real, sería constitutivo de delito, sino expresiones utilizadas en sentido vulgar o popular, no jurídico y empleadas como crítica al querellante", afirma el magistrado.

"No cabe entender otra cosa distinta, pese a la expresión 'extorsión'", concluye.

"No se está imputando un delito de obstrucción a la Justicia (…), sino realizando, con mayor o menor acierto tanto en la forma como en el fondo, una crítica al querellante por no haber entregado su teléfono móvil y haberse puesto en contacto con dos testigos en un procedimiento judicial en el que la querellada se siente víctima de un delito de abusos sexuales", añade.

"Por tanto, a mi juicio, es claro que la querellada no le atribuye actos o conductas delictivas concretas al querellante", afirma el juez.

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