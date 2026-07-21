Julio Martínez declara que Zapatero le presentó a Delcy: ella le decía con quién hablar para hacer negocios

José Luis Rodríguez Zapatero junto a Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez el pasado febrero en Venezuela. Europa Press Presidencia de Venezuela Presidencia de Venezuela

Las claves

Las claves Generado con IA Julio Martínez declaró ante el juez que José Luis Rodríguez Zapatero le presentó a Delcy Rodríguez, quien le indicaba con quién debía hablar para hacer negocios en Venezuela. Martínez afirmó que Zapatero es una figura clave para empresarios interesados en operar en Venezuela, pero aseguró haber realizado negocios también sin su intervención directa. El empresario fue fundamental en el aplazamiento de una deuda de Plus Ultra con PDVSA, logrando condiciones muy favorables para la aerolínea. Martínez gestionó permisos y condiciones ventajosas para operaciones de Plus Ultra en Venezuela, incluyendo slots en aeropuertos y precios de combustible.

Julio Martínez Martínez conoció a la actual presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, porque se la presentó José Luis Rodríguez Zapatero. Gracias al expresidente socialista, el empresario pudo entablar una relación directa con Delcy, que era quien le decía con qué miembro del Gobierno venezolano o con qué otras autoridades y personas tenía que hablar para hacer negocios en ese país.

Así lo ha manifestado Martínez esta mañana ante el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama, que investiga una presunta trama de tráfico de influencias y blanqueo de capitales en la que Zapatero tendría un papel central.

Zapatero es una persona "a la que hay que tener cerca" si un empresario quiere hacer negocios en Venezuela, ha explicado Martínez, que ha realizado su primera comparecencia como investigado tras haber presentado ayer un escrito en el que asegura estar dispuesto a colaborar con la Justicia.

Inicialmente, Martínez acompañaba al expresidente como amigo en sus desplazamientos a Venezuela y luego ya se introdujo por sí mismo en los ámbitos políticos y empresariales de ese país.

Martínez ha sostenido que ha podido desarrollar negocios allí sin la intervención de Zapatero. Por ejemplo, con Plus Ultra, cuyos directivos han admitido estos trabajos del presunto testaferro del expresidente.

El presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, y Roberto Roselli, exconsejero delegado, han manifestado en los escritos que ayer enviaron al juez, anunciando también su disposición a colaborar, que Martínez Martínez intervino de forma exitosa en el aplazamiento de una deuda de la aerolínea con Petróleos de Venezuela SA (PDVSA).

La deuda por combustible de Plus Ultra con la petrolera estatal venezolana llegó a estar en casi ocho millones de dólares y se logró aplazar el pago a 5 años y sin intereses. El beneficio en ahorro que obtuvo la aerolínea fue de más de dos millones de dólares.

Plus Ultra había llegado a acumular gran cantidad de deuda debido a que durante un tiempo no se pudo pagar a PDVSA por no disponer de una cuenta corriente para hacer los abonos, como consecuencia de las prohibiciones internacionales impuestas al régimen venezolano.

Cuando finalmente PDVSA tuvo una cuenta habilitada, la deuda acumulada que reclamó a Plus Ultra era elevada y la compañía en ese momento debía priorizar la utilización de sus fondos disponibles para su plan de crecimiento, por lo que le era muy dificultoso su pago, han explicado en sus escritos los directivos de la compañía a los que Calama investiga.

Plus Ultra logró a través de Martínez Martínez posponer el pago de la deuda con PDVSA sin costes financieros. En 2025 abonó la última cuota.

Martínez Martínez realizó igualmente gestiones ante las autoridades venezolanas para preparar una operación chárter de Plus Ultra destinada a un turoperador polaco, Rainbow, que tenía un programa de vuelos turísticos a Isla Margarita.

Según Martínez Sola y Roselli, el empresario alicantino "logró los mejores slots de llegada y salida en el aeropuerto de Porlamar, así como la negociación con PDVSA de las mejores condiciones de precio y pago del combustible necesario para la operación".

Además, Martínez Martínez consiguió que el general Teixeira, presidente del INAC (Instituto Nacional de Aeronáutica Civil), concediera unos permisos de vuelo para Plus Ultra que hasta ese momento se habían conseguido sin problemas pero que de repente fueron denegados.