La UCO concluye que Santos Cerdán pudo blanquear las comisiones de Servinabar con los gastos que pasaba al PSOE

La investigación apunta a ingresos en efectivo por parte de Koldo y Patricia Úriz para abonar el renting de un vehículo y propone analizar las cuentas de familiares de Cerdán.

La Guardia Civil detecta una reducción de gastos con tarjeta y efectivo de Cerdán a partir de 2019, coincidiendo con la etapa ministerial de Ábalos.

Los agentes sospechan que Cerdán pudo blanquear dinero de comisiones a través de gastos presentados al PSOE y al Congreso.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil concluye que Santos Cerdán ingresó 18.261 euros de origen desconocido entre 2014 y 2017.

De igual forma, según los agentes en un informe al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, el exsecretario de Organización pudo blanquear dinero procedente de comisiones con las liquidaciones de gastos presentadas en el PSOE y en el Congreso de los Diputados.

"Los totales fueron superiores a las disposiciones en efectivo y los gastos observados en cuentas bajo conceptos susceptibles de ser reclamados", afirma la Guardia Civil en el oficio sobre los gastos de Cerdán.

Los investigadores también destacan la "reducción de gastos con tarjeta y disposiciones en efectivo a partir de 2019" de Cerdán. "Coincidiendo temporalmente este hecho con la etapa ministerial de José Luis Ábalos y la adjudicación a Acciona Construcción de los expedientes objeto de investigación.

Por último, la UCO ha encontrado ingresos en efectivo realizados por Koldo y Patricia Úriz para "abonar las cuotas del renting de un vehículo".

Estas son las principales conclusiones del informe de la UCO de 163 páginas sobre el patrimonio del exsecretario de Organización del PSOE.

La investigación sobre el patrimonio económico de Cerdán continúa y la Guardia Civil propone analizar las cuentas de la mujer del exsecretario de Organización del PSOE, Francisca Muñoz, de su hija Alba Cerdán, de su cuñado Antonio Muñoz y de su hermana Belén Cerdán.

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