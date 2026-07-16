Una llamada de Marlaska al DAO motivó la apertura de una de las informaciones reservadas a los agentes de la UCO

El DAO, Manuel Llamas, a su entrada en la Audiencia Nacional, esta mañana. EFE

Las claves

Las claves Generado con IA El DAO Manuel Llamas declaró ante el juez que una llamada del ministro Marlaska motivó la apertura de una información reservada contra agentes de la UCO que investigan corrupción en el PSOE. La investigación se abrió tras la publicación de correos electrónicos vinculados a Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, y el colapso de sus cuentas institucionales. Llamas negó haber presionado a los agentes ni haber ordenado a la UCO no ser proactivos en la lucha contra la corrupción. La directora de la Guardia Civil, Mercedes González, está implicada en la investigación por supuestos encuentros con Leire Díez, quien habría instigado actuaciones internas contra la UCO.

El DAO Manuel Llamas reconoce ante el juez Santiago Pedraz que fue una llamada del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska la que motivó la apertura de una información reservada contra los agentes de la UCO que investigan los casos de corrupción del PSOE.

Así lo confirman a EL ESPAÑOL fuentes conocedoras del interrogatorio que se ha llevado a cabo esta mañana en la Audiencia Nacional.

El ministro, según detalla el DAO al juez Santiago Pedraz, que esa información reservada se abrió tras la publicación en un digital del correo que tenía Begoña Gómez.

Esta vino motivada por el "colapso" y la exposición pública de las cuentas de correo institucional del presidente Pedro Sánchez y de su esposa, Begoña Gómez.

Según el juez Santiago Pedraz, Llamas ordenó abrir una información reservada a los agentes de la UCO que estaban actuando como policía judicial para la juez Beatriz Biedma, instructora de las diligencias abiertas a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno.

Concretamente, el 4 de diciembre de 2024, Llamas pidió abrir una investigación preliminar para determinar si existían indicios suficientes de una infracción disciplinaria que justificara incoar un expediente sancionador.

Llamas pidió que se investigara la inclusión en el informe de la UCO dirigido a Biedma de la cuenta de correo electrónico usada por la mujer del presidente del Gobierno, ya que en la causa contra David Sánchez aparecieron correos que éste dirigió a su cuñada.

El director adjunto operativo (DAO) de la Guardia Civil ha desmentido también que transmitiera la orden de que la Unidad Central Operativa (UCO) se "pusiera de perfil" y de "no ser proactivos" contra la corrupción del PSOE.

Así lo ha declarado este jueves ante el juez Santiago Pedraz, el instructor del caso Leire, en la Audiencia Nacional. El instructor ha acordado posponer a este viernes la declaración como investigada de la directora de la Guardia Civil, Mercedes González.

Llamas ha declarado durante más de dos horas ante Pedraz, contradiciendo a los agentes de la UCO, sus subordinados, quienes le investigan por orden de la Audiencia Nacional. Ha respondido a todas las partes.

El juez atribuye tanto a González como a Llamas, que estaban citados a declarar este jueves, la presunta autoría de delitos de prevaricación y obstrucción a la justicia.

Llamas ha negado haber ejercido presión sobre los agentes de la policía judicial de esta investigación que se centra en una trama para desacreditar a la propia UCO y jueces y fiscales que cercan la corrupción en el PSOE y el entorno del presidente del Gobierno.

Ha admitido también, según fuentes presenciales en el interrogatorio, que la directora general del Instituto Armado le comentó el 5 de mayo que conocía a la exmilitante socialista Leire Díez.

La directora de la Guardia Civil fue imputada después de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil apuntara en uno de sus informes que mantuvo tres reuniones con la exmilitante socialista, que según el juez habría coordinado la presunta trama, mientras que el liderazgo recaería sobre el exdirigente socialista Santos Cerdán.

En concreto, la UCO indicó que hay constancia de varios encuentros presenciales entre ambas que tuvieron lugar los días 30 de septiembre de 2024, 20 de diciembre de 2024 y 2 de abril de 2025.

"Valiéndose de la relación que mantenía con la directora general de la Guardia Civil y a través de esta, en un momento dado y en el marco de las actuaciones que venía desarrollando, Leire Díez marcó como uno de sus objetivos el llevar a cabo 'investigaciones internas' en el seno de la Guardia Civil dirigidas contra la Unidad Central Operativa", señaló.

Según los investigadores, "se ha apreciado cómo Leire Díez pone en marcha una serie de actuaciones, en las que, mediante entrevistas personales con la directora general de la Guardia Civil, habría conseguido instigar a que esta última iniciara actuaciones administrativas contra la UCO".

Tras conocerse el informe, González aseguró el pasado mayo en el Senado que "nunca, jamás" ha interferido en ninguna investigación de la UCO ni tampoco presionado a ningún agente ni participado en ninguna trama para anular causas judiciales.

La directora general del Instituto Armado admitió varios encuentros con la exmilitante y reconoció que intercambió "unos cuantos mensajes de WhatsApp" durante su etapa como delegada del Gobierno en Madrid, cuando Díez era directora de Relaciones Institucionales de Correos.