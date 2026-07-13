La Audiencia decide el futuro de Begoña mientras el Gobierno se revuelve contra la "obsesión y motivación política" de Peinado

El juez Peinado ha exigido a Gómez que justifique el uso de su pasaporte tras autorizarle viajar al Reino Unido, alegando dudas sobre el cumplimiento de las medidas cautelares.

La investigación se centra en el papel de Begoña Gómez como codirectora de una cátedra universitaria y su supuesta influencia en contratos públicos a favor del empresario Barrabés.

El Gobierno ha intensificado sus críticas al juez Peinado, acusándolo de actuar por "obsesión" y "motivaciones políticas" en la instrucción del caso contra Gómez.

La Audiencia Provincial de Madrid ha deliberado sobre los recursos presentados en la causa contra Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, y dos personas más por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción.

La Audiencia Provincial de Madrid ha debatido este lunes un punto clave en la causa contra Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez.

Cinco magistrados de la Sección 23 de la Audiencia madrileña, reunidos en sala reforzada, han deliberado sobre los recursos contra la decisión de Peinado de enviar a juicio con jurado a Gómez, a su asesora Cristina Álvarez y al empresario Juan Carlos Barrabés.

Los jueces también han estudiado el recurso de la acusación popular contra el archivo del presunto delito de intrusismo profesional y otro sobre la posible escisión de la acusación popular conjunta que coordina Hazte Oír.

No se espera que la resolución se conozca este lunes. Fuentes jurídicas explican que los magistrados deben redactar un auto motivado y no descartan que la deliberación se prolongue más de un día por la complejidad de los asuntos analizados.

La decisión será determinante para saber si la esposa del presidente del Gobierno acaba sentándose en el banquillo o si la Audiencia revoca el criterio del instructor.

Al mismo tiempo, también este lunes Moncloa ha endurecido sus críticas al juez Juan Carlos Peinado, instructor del caso, al que acusa de actuar por "obsesión", "persecución" y "motivaciones políticas".

Investigación contra Begoña

La investigación, abierta en abril de 2024, gira en torno al papel de Gómez como codirectora de una cátedra de la Universidad Complutense, al desarrollo del software vinculado a la misma y a la supuesta influencia ejercida en favor de Barrabés en contratos públicos.

También analiza el trabajo desempeñado para Gómez por Cristina Álvarez, asesora de Moncloa.

La Audiencia ya corrigió anteriormente al instructor al anular, por falta de motivación, el primer auto con el que acordó transformar la causa para que fuera juzgada por un jurado popular.

Tras esa decisión, Peinado dictó el 11 de abril un nuevo auto en el que dio por concluida la instrucción e insistió en enviar a juicio a los tres investigados por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación y apropiación indebida.

El magistrado archivó, sin embargo, el presunto delito de intrusismo profesional relacionado con la firma de unos pliegos sobre el software desarrollado en el seno de la cátedra.

Después de que Peinado rechazara en mayo los recursos de la Fiscalía y de las defensas, ambas partes acudieron de nuevo a la Audiencia Provincial, que ahora debe decidir si confirma o revoca el criterio del instructor.

La Fiscalía y las defensas sostienen desde el inicio que no existe delito.

Además, han criticado la instrucción por considerarla prospectiva y por entender que Gómez está siendo investigada por ser la esposa del presidente del Gobierno.

La deliberación coincide con un nuevo choque entre el Ejecutivo y el juez.

Este lunes se ha conocido una providencia en la que Peinado requiere a Gómez para que acredite, en cinco días, que utilizó el pasaporte únicamente para viajar al Reino Unido.

El instructor señala que en el documento "no consta ninguna diligencia de salida ni entrada en los días autorizados" y quiere comprobar que no se produjo un posible quebrantamiento de las medidas cautelares.

La devolución temporal del pasaporte fue autorizada la pasada semana por el juez sustituto Antonio Viejo, mientras Peinado estaba de vacaciones. El permiso se concedió para asistir a la graduación de la hija de Gómez en Reino Unido.

Desde Moncloa sostienen que la providencia demuestra la "obsesión", la "persecución" y el "acoso público" que, a su juicio, sufre Begoña Gómez por "motivaciones políticas".

El Gobierno replica que la ausencia de sellos en el pasaporte responde a la implantación de sistemas digitales de control fronterizo. Recuerda además que Reino Unido utiliza desde enero la autorización electrónica de viaje (ETA).

El Ejecutivo añade que la UE implantará en octubre un sistema biométrico de entrada y salida que sustituirá los sellos físicos. A su juicio, la exigencia del juez carece de fundamento y evidencia una actuación desproporcionada contra la esposa de Pedro Sánchez.