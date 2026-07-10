Sánchez "nos va a poner un altar": el mensaje de Leire a Serrano sobre su trama contra los jueces para proteger al "jefe"

La UCO implica a Serrano y Fernández en el enchufe de Díez en Correos y en el desvío de fondos públicos mediante contratos amañados.

Audios entregados por Díez al PSOE sobre el suegro de Sánchez propiciaron una estrategia para presentarse como víctimas de una trama policial.

El juez Santiago Pedraz investiga a Díez por intentar boicotear causas judiciales que afectaban al Gobierno, PSOE y entorno de Sánchez.

Leire Díez y Juanma Serrano celebraron en 2024 sus maniobras para proteger a Pedro Sánchez, refiriéndose a él como "el jefe".

Leire Díez y Juanma Serrano se felicitaron en 2024 por sus maniobras para proteger al "jefe".

Ese jefe no era otro que Pedro Sánchez, de quien Serrano fue jefe de gabinete entre 2014 y 2018.

El mismo Sánchez que preside el Gobierno y dirige el PSOE, para quien Díez ejerció de fontanera.

A día de hoy, el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz investiga las maniobras de esta mujer para boicotear las causas judiciales que preocupaban al Gobierno, al Partido Socialista y al entorno político y familiar del líder del Ejecutivo.

De hecho, Leire Díez y Juanma Serrano colaboraron, al alimón, en esta estrategia.

Tanto es así, que la primera envió un mensaje al segundo que decía: "El jefe nos va a poner en un altar".

Lo hizo el mismo 29 de abril de 2024 en el que Sánchez, tras sus "cinco días de reflexión", anunció que seguiría como inquilino del Palacio de la Moncloa. Serrano y Díez se congratularon de haber hecho eso posible.

Tan sólo unos días antes, la fontanera había acudido a la sede central del PSOE, ubicada en la madrileña calle de Ferraz.

Y había entregado unos audios, fechados en 2014, que recogen una conversación entre el excomisario José Manuel Villarejo y el entonces secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, del PP.

En esas grabaciones, se escucha a ambos conversar sobre los negocios de Sabiniano Gómez, el suegro de Pedro Sánchez que regentó saunas en las que se ejercía la prostitución.

Ya con esos audios en su poder, el PSOE y el Gobierno urdieron una estrategia para presentarse como víctimas de un boicot parapolicial, de las cloacas de la llamada Policía política.

Y cuando Begoña Gómez, la esposa de Sánchez, comenzó a ser investigada por un juez, el presidente del Gobierno se tomó esos cinco días de reflexión.

A su vuelta, el jefe del Ejecutivo decidió seguir en su cargo y así lo anunció en un discurso y en una entrevista en la televisión pública.

Paralelamente, Serrano y Leire Díez se mensajearon. "Mira cómo el jefe menciona lo de los audios", le advirtió el expresidente de Correos.

¿Que fue, exactamente, lo que dijo Sánchez en TVE en alusión al contenido de esas grabaciones? "Mi pareja [Begoña Gómez] ha recibido acosos desde que yo fui nombrado. La mal llamada Policía patriótica persiguió mi entorno familiar desde 2014".

En respuesta, la fontanera mencionó que Sánchez iba a ponerles en un altar por sus gestiones para protegerle.

"Matar a la gente mala"

En una conversación de WhatsApp posterior, en mayo de 2024, Leire Díez le relató a otro de los investigados en esta causa, Vicente Fernández, quien había sido presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) hasta 2019, sus maniobras mano a mano con Serrano.

"A estas alturas", comentó la mujer, en alusión a la continuidad de Sánchez en el poder, "sólo nos queda matar a la gente mala".

"Cuando digo matar, digo matar políticamente, obvio", matizó.

"De eso nos estamos ocupando Juanma y yo", le comunicó Díez a Fernández.

Todos estos mensajes de WhatsApp están incluidos en el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) sobre el caso Leire, enviado ya al juez Pedraz.

La UCO implica a Serrano, presidente de Correos entre 2018 y 2023, en gran parte de las actividades de la trama.

No sólo en el boicot a determinadas causas judiciales, sino que los agentes desvelan que urdió con Fernández el enchufe de Leire Díez en la empresa pública postal.

De hecho, bajo su mandato, la fontanera habría utilizado la infraestructura de la compañía estatal para desviar fondos públicos y amañar contratos.

Todo ello, a cambio de abultadas comisiones que habría cobrado el expresidente de la SEPI, al que la UCO ubica, al igual que a Leire Díez, a la cabeza de esta supuesta red criminal.