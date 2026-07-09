Lastra recurre al Supremo su 'purga' como fiscal superior de Madrid y su recambio por una candidata sin experiencia

La Asociación de Fiscales apoyó a Lastra y no presentó candidatos alternativos, mientras que Martín fue defendida por Peramato por su competencia técnica y proyecto de transformación para la Fiscalía de Madrid.

La decisión de no renovar a Lastra está relacionada con su testimonio en el juicio al exfiscal general García Ortiz, donde se opuso a la difusión de información confidencial sobre la pareja de Isabel Díaz Ayuso.

La fiscal general Teresa Peramato no renovó a Lastra, ignorando el criterio mayoritario del Consejo Fiscal, y eligió a Martín, con menos experiencia y más de 800 puestos por debajo en el escalafón.

Almudena Lastra ha recurrido ante el Supremo su destitución como fiscal superior de Madrid y el nombramiento de Isabel Martín como su sustituta.

La fiscal Almudena Lastra, al frente de la Fiscalía Superior de Madrid hasta el pasado 5 de junio, ha anunciado hoy un recurso ante el Tribunal Supremo contra la designación de Isabel Martín como nueva fiscal superior.

Lastra no fue renovada para un segundo mandato por la actual fiscal general, Teresa Peramato, que ignoró el criterio mayoritario del Consejo Fiscal y optó por una candidata sin experiencia en la dirección de grandes Fiscalías y más de 800 puestos por debajo en el escalafón.

Pocos en la carrera fiscal dudan de que la no renovación de Lastra como responsable de la Fiscalía territorial más compleja de España, con 384 integrantes, ha tenido que ver con el testimonio que prestó durante el juicio al exfiscal general Álvaro García Ortiz.

Lastra declaró que se opuso a la difusión de una nota de prensa que incluyó el correo en el que la defensa de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, admitía que el empresario había cometido dos delitos tributarios.

"No es nuestro papel desvelar la estrategia de defensa de nadie", manifestó Lastra en el juicio ante la Sala Penal del Supremo, que acabó condenando por revelación de secretos a García Ortiz.

Almudena Lastra manifestó que atribuyó al entonces fiscal general la filtración a la prensa de los correos dirigidos a la Fiscalía por el abogado de González Amador proponiendo un acuerdo de conformidad.

Lastra, la primera mujer en dirigir la Fiscalía Superior de Madrid, concurrió a un segundo mandato tras 35 años de experiencia. Antes de ser su responsable, fue fiscal 'de a pie' en Madrid entre 1997 y 2003 y también entre 2013 y 2019. Previamente pasó por las Fiscalías de Sabadell, Barcelona y Segovia.

Número 424 del escalafón, Lastra ha sido miembro de la Secretaría Técnica y de la Unidad de Apoyo de la Fiscalía General, vocal del Consejo General del Poder Judicial y teniente fiscal de la Inspección.

Nadie de la Fiscalía Superior o de la Fiscalía Provincial de Madrid pidió la plaza. La Asociación de Fiscales, de representación mayoritaria, renunció a presentar candidato para apoyar a Lastra por la gestión que ha realizado.

Peramato prescindió de Lastra para nombrar a Isabel Martín, número 1306 del escalafón.

Martín, que acudió a las sesiones del juicio contra García Ortiz para expresarle su apoyo, ingresó en la carrera fiscal en 2007 y fue destinada al área de Melilla, donde ejerció como fiscal delegada de menores.

En 2015 fue nombrada jefa del área de Melilla, con ocho fiscales, y tres años después accedió a la Secretaría Técnica de la Fiscalía General. En este órgano se dedicó a la organización de cursos de formación para fiscales.

Peramato justificó su nombramiento aludiendo a "su alto nivel de competencia técnica, rigor profesional y su acreditada capacidad para afrontar responsabilidades de especial complejidad y exigencia, además de sus aptitudes de gestión y su conocimiento de las relaciones interinstitucionales".

También se refirió al proyecto de actuación de Martín "para transformar la Fiscalía Superior de Madrid bajo los principios de excelencia, cohesión y servicio público".