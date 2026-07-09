El empresario Parra declara que Leire Díez le autorizó a decir que iba "de parte de Cerdán" para desbloquear un negocio

Parra aseguró que Díez le pidió denunciar a Repsol para beneficiar al Gobierno, y que mencionó que el presidente Pedro Sánchez estaba al tanto de la operación.

En una reunión en un piso franco del PSOE, se discutió cómo apartar a la jueza Beatriz Biedma de la instrucción sobre David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno.

Parra afirmó ante el juez que Díez y Javier Pérez Dolset le ofrecieron ayuda en sus causas judiciales a cambio de información para desacreditar a la juez de Badajoz.

Joaquín Parra declaró que Leire Díez le autorizó a usar el nombre de Santos Cerdán para desbloquear un problema de licencias en Dos Hermanas.

El empresario Joaquín Parra reveló ayer al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz que Leire Díez, la 'fontanera' del PSOE, le dijo que podía invocar el nombre de Santos Cerdán, exsecretario de Organización del partido, para desbloquear un problema de licencias de una parcela en Dos Hermanas. Parra es oriundo de esta localidad sevillana, en la que gobierna el PSOE con mayoría absoluta.

Parra, que presidió el Club Deportivo Badajoz, confirmó ante el instructor del 'caso Leire' la declaración que prestó en la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil el pasado 28 de mayo.

En aquel momento ya explicó la relación que tuvo desde mediados de 2024 con Leire Díez, que se presentó como una persona que podía ayudarle en las dos causas judiciales en las que el empresario está implicado, a cambio de facilitarle información o contactos que sirvieran a la 'fontanera' para desacreditar a la juez de Badajoz Beatriz Biedma. Era la instructora de las diligencias que acabaron llevando al banquillo a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, actualmente pendiente de sentencia.

Parra fue condenado por la Audiencia Nacional el pasado noviembre por su participación en un fraude tributario en la compraventa de hidrocarburos por el grupo Hafesa. También está imputado por otro presunto fraude fiscal en un Juzgado de Málaga.

En su declaración testifical, indicó que el empresario Javier Pérez Dolset, a quien ya conocía, fue quien le presentó a Leire Díez, y ambos le manifestaron que sus causas eran "un montaje del PP". Le dieron a entender "que venían del Gobierno y que, como la Fiscalía depende del Gobierno, me podían ayudar".

A cambio, querían información (“mierda”, dijo) del PP y de la juez de Badajoz "para tapar lo del hermano" de Pedro Sánchez.

Este último asunto se trató en una reunión celebrada "en un piso franco del PSOE" en la calle Diego de León, en Madrid, en la que se habló de "cómo apartar a Biedma" de la instrucción de las diligencias sobre David Sánchez.

Ahí se planeó que otro miembro de la trama, el exjuez Luis Sáenz de Tejada, fuera designado defensor de David Sánchez para recusar a la instructora. Según Parra, Leire Díez y Dolset le dijeron que "lo tenían que hablar con el presidente".

Pero en una conversación posterior con Sáenz de Tejada éste le dijo que Leire le había manifestado que "estaba hasta los los huevos [sic] del hermano, que quiere seguir con su abogado, que es del PP”. De hecho, David Sánchez no cambió de defensor y Sáenz de Tejada nunca le representó, aunque sí intentó personarse en el procedimiento como acusación popular para recusar a la instructora.

Parra reconoció que pidió ayuda a la 'fontanera' para desbloquear un problema de licencias en una parcela en Dos Hermanas. "Leire me dijo que fuese a hablar con el alcalde y le dijera 'que venía de parte de Santos Cerdán'".

Según el testigo, Díez alardeaba de sus contactos, pero él la veía "como la tonta útil del Gobierno".

A preguntas de la defensa del abogado Jacobo Teijelo, también investigado en este caso, Parra aseguró que no es cierto que se le dijese que había que actuar dentro de la ley.

Según Parra, Díez quería que él interpusiera una denuncia contra Repsol con la ayuda de Teijelo con el fin de producir cambios en la dirigencia de la petrolera favorables a los intereses del Gobierno. Leire le dijo que "Pedro", en referencia al presidente del Gobierno, estaba al tanto.

La relación de Parra con el grupo se fue enfriando poco a poco después de que acusaran al empresario de filtrar información a la prensa, ha señalado.