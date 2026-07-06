La acusación popular pide al juez que Begoña Gómez testifique en la pieza sobre el "amaño" en favor de Barrabés

Las acusaciones sostienen que la ausencia de una carta en el contrato investigado no descarta la posible implicación directa de Begoña Gómez y piden esclarecer el origen del presunto favorecimiento.

Barrabés presentó cartas de recomendación firmadas por Begoña Gómez para otras dos adjudicaciones de Red.es, que suman más de 10 millones de euros y están siendo investigadas por la Fiscalía Europea.

La pieza separada investiga si Red.es, entidad pública dependiente del Ministerio de Transformación Digital, favoreció a Barrabés con un contrato de más de cuatro millones de euros.

Las acusaciones populares, lideradas por Hazte Oír, han solicitado que Begoña Gómez declare como testigo en la investigación sobre el presunto amaño de un contrato público en favor del empresario Juan Carlos Barrabés.

Las acusaciones populares del llamado caso Begoña, lideradas por Hazte Oír, han pedido al juez Juan Carlos Peinado que cite a declarar como testigo a Begoña Gómez en la pieza separada en la que se investiga el supuesto amaño de un contrato público otorgado al empresario Juan Carlos Barrabés.

Así consta en un escrito, fechado el pasado jueves y al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.

Peinado ya ha propuesto que Gómez y Barrabés sean juzgados por un jurado popular en el marco de la pieza principal del caso Begoña.

Ahora bien, recientemente, abrió una pieza separada —en la que tan sólo figura como investigado el empresario— para investigar si un contrato de más de cuatro millones que éste recibió fue amañado en su favor por parte de la entidad pública Red.es, dependiente del Ministerio de Transformación Digital.

Paralelamente, Barrabés también recibió otras dos adjudicaciones, que suman más de 10 millones de euros, de este mismo organismo. A esos dos procesos de licitación, el empresario aportó dos manifestaciones de interés —una suerte de cartas de cartas de recomendación que avalan un proyecto— firmadas, precisamente, por Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez.

Ese asunto lo investiga la Fiscalía Europea, dado que ambas adjudicaciones fueron financiadas con fondos de la UE. No sucede lo mismo con la tercera licitación bajo sospecha —la de los 4.053.000 euros—, investigada por Peinado, titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid.

Sin embargo, en su escrito, los abogados de Hazte Oír señalan: "No puede excluirse, a priori, la participación directa [de Begoña Gómez], pues la ausencia de carta no es, por sí sola, dato exculpatorio, sino ilustrativo de la versatilidad del modo de proceder investigado".

"En los expedientes 014 y 016, el favorecimiento se articuló mediante la incorporación de las cartas como elemento de valoración. En el 044 se materializó por la vía interna de la manipulación de los informes", subrayan los letrados.

"Justamente por ello, resulta necesario investigar cuál fue el origen o impulso de ese favorecimiento inicial —una indicación, una comunicación, una instrucción verbal—, extremo hoy no esclarecido; y solo del resultado de esa investigación podrá derivarse, en su caso, alguna consecuencia que ahora no cabe anticipar", indica el escrito dirigido al juez.

Barrabés fue profesor en el máster adscrito a la cátedra que Gómez co-dirigió en la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

Además, se reunió con la mujer de Sánchez varias veces, entre 2020 y 2021, en el Palacio de la Moncloa.

A la hora de enviar a juicio a Gómez y al empresario en la rama central del caso, Peinado subrayó la coincidencia temporal entre dichas citas y la aportación, por parte de Barrabés, de las cartas firmadas por la esposa del presidente del Gobierno.

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