Lora, expresidente de la SEPI, admite reuniones con Javier Hidalgo en verano de 2020 previas al rescate de Air Europa

El empresario Víctor de Aldama, asesor de Air Europa, informó a Koldo García de que Javier Hidalgo contactó con Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, ante la demora en la concesión de la ayuda.

Lora justificó que las reuniones previas permitieron agilizar el proceso y negó cualquier irregularidad o contacto con el exministro Ábalos sobre el rescate.

La ayuda pública a Air Europa, de 475 millones de euros, fue concedida en noviembre de 2020, siendo el rescate más rápido gestionado por la SEPI tras la crisis de la Covid-19.

Bartolomé Lora, expresidente de SEPI, admitió reuniones con Javier Hidalgo y el equipo de Globalia en verano de 2020, antes de iniciar el expediente de rescate de Air Europa.

Bartolomé Lora, expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), ha declarado este viernes ante el juez por las supuestas irregularidades en torno al rescate de la aerolínea Air Europa.

Lora ha admitido que existieron, entre junio y julio de 2020, "reuniones" entre la SEPI y la cúpula de Globalia, la matriz propietaria de la compañía aérea.

Estos encuentros —en los que estuvo el CEO de Globalia, Javier Hidalgo, e hijo del fundador de la misma— son anteriores a la apertura del expediente para el rescate, que se produjo en agosto de 2020.

La ayuda pública, valorada en 475 millones de euros, fue, finalmente, concedida en noviembre de ese mismo año.

En estas reuniones también participó el equipo técnico y jurídico de Globalia, además del propio Lora, como presidente en funciones de la SEPI; y de personal del Ministerio de Economía.

Ante el juez, Lora ha justificado que, gracias a estas reuniones —previas incluso a la apertura del plazo para solicitar estos rescates—, obtuvo información sobre Air Europa, lo que permitió a la SEPI agilizar la concesión posterior del rescate.

De hecho, entre la apertura del plazo para solicitar ayudas (agosto de 2020) y la decisión en favor de la aerolínea (noviembre) tan sólo trascurrieron sólo unos 70 días, circunstancia que Lora ha justificado gracias, precisamente, a esas reuniones previas.

El de Air Europa fue el rescate más rápido de todos los que concedió la SEPI a raíz de la crisis de la Covid-19. En todo caso, Lora ha negado cualquier irregularidad y ha sostenido que el procedimiento siguió los cauces marcados por la ley.

Interrogado en el Juzgado de Instrucción número 49 de Madrid, también ha negado haber interlocutado con el entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, en relación al rescate de Air Europa.

Ábalos ha sido condenado recientemente por el Tribunal Supremo por corrupción, al igual que el empresario y comisionista Víctor de Aldama, quien, en 2020, ejercía como asesor de Air Europa.

De hecho, como publicó EL ESPAÑOL, Aldama comunicó a Koldo García, asesor de Ábalos, que, al ver que el rescate no avanzaba, Javier Hidalgo, que estaba "muy jodido", llamó por teléfono a Begoñ Gómez, esposa de Pedro Sánchez.

Aquello habría sucedido el 3 de septiembre de 2020, el mes previo a que, finalmente, se concediese la ayuda de 475 millones de euros.

Actualmente, Lora, investigado por un supuesto delito de prevaricación tras sendas querellas del PP y de Vox, ejerce como vicepresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales.

Esta misma semana, el pasado lunes, otro juez citó como investigada a la actual presidenta de la SEPI, Belén Gualda, pero en otro procedimiento judicial diferente, el llamado caso Leire, instruido en la Audiencia Nacional.

La declaración de Lora ha durado poco más de hora y media. Asistido por una abogada del Estado, ha optado por responder a todas las partes.

Al salir de los Juzgados, su letrada, dando a entender que su defendido negaba cualquier irregularidad, ha indicado: "Ha respondido a todas las partes porque él sí puede hacerlo".

Por otro lado, la SEPI aún no ha entregado al juez la documentación que éste requirió sobre la composición del Consejo Gestor del Fondo de Ayuda a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE), el ente que concedió los rescates.

El magistrado José María Escribano, titular del Juzgado de Instrucción 49, requirió las actas de varias reuniones del FASEE.