La juez archiva otra vez la causa contra Rodríguez por difundir la foto de dos periodistas junto al edificio donde vive Ayuso

Las claves

Las claves Generado con IA La juez ha archivado por segunda vez la causa contra Miguel Ángel Rodríguez por difundir la foto e identidad de dos periodistas de El País. La magistrada concluye que no existen indicios de delitos de revelación de secretos ni de uso ilícito de datos personales por parte de Rodríguez. La investigación determinó que la fotografía de los periodistas fue enviada por un vecino y que la información no procedía de la Policía Nacional. La juez señala que los datos difundidos sobre los periodistas ya eran de dominio público y publicados en el propio periódico.

El Juzgado de Instrucción número 25 de Madrid ha archivado, por segunda vez, las diligencias abiertas contra el jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, por la difusión en un chat de periodistas de la imagen e identidad de dos informadores de El País que se encontraban junto al edificio donde reside la presidencia madrileña.

Tras realizar nuevas pesquisas, como le ordenó la Audiencia Provincial de Madrid, la magistrada Raquel Robles no ha encontrado ningún indicio de delitos de revelación de secretos o utilización ilícita de datos personales por los que el PSOE, El País y los dos periodistas presentaron querellas contra Miguel Ángel Rodríguez.

Los querellantes relataban que el 19 de marzo de 2024 Rodríguez envió a un chat de periodistas un mensaje con el siguiente texto: “Dos periodistas de El País, F.P. y M.V., han estado acosando a los vecinos de la presidenta, incluido niñas menores de edad, en un acoso habitual en dictaduras".

"Todo se ha denunciado a la Policía Nacional", añadía el jefe de gabinete. "Pero el delegado de gobierno amparará estas actuaciones. El delegado del gobierno no quiere poner vigilancia permanente 24 horas en la casa de la presidenta, lo que supone una anomalía".

"Además, empleados del diario encapuchados intentaron acceder a la casa de la presidenta. Nunca se ha visto este amedrentamiento en democracia", finalizaba.

El mensaje incluía una fotografía de los dos reporteros en la calle, junto al edificio donde residen Ayuso y su pareja, Alberto González Amador. Los periodistas trataban de averiguar si este empresario realizó una supuesta obra ilegal en su vivienda.

Según los querellantes, MÁR habría obtenido la foto e identidad de los periodistas de la Policía Nacional que escolta a Ayuso. Un agente había reclamado a los reporteros que se identificasen.

En su declaración ante la instructora, Rodríguez reconoció el envío del mensaje al chat de periodistas y explicó que la foto se la remitió González Amador, quien, a su vez, la recibió de un vecino del inmueble donde vive Ayuso..

MÁR negó que los agentes de la Policía le dieran información sobre este asunto e indicó que conocía a los dos periodistas fotografiados, por lo que pudo identificarlos.

Luis Miguel García Maroto, director de seguridad de la Comunidad de Madrid, negó rotundamente haber recibido dato alguno de los escoltas o policías de servicio y negó también haber hablado con el director del gabinete de Ayuso sobre esta cuestión.

Por su parte, González Amador confirmó que envió a Rodríguez la foto de los dos reporteros. Él sabía que eran periodistas porque "se habían puesto en contacto con vecinos y familiares, y con él mismo". También porque la imagen y nombres de estos informadores aparecen en sus artículos.

La pareja de la presidenta madrileña explicó a la juez que la foto se la había enviado "su vecino del quinto, tras haberse realizado comentarios en el chat de vecinos sobre la presencia de los periodistas y de las molestias que estaban ocasionando".

Remitió la foto a MÁR porque también se ocupa de la seguridad de la presidenta madrileña, pero él no habló con ningún policía.

"Basta una simple lectura de los tipos penales [objeto de la querella] y una valoración de la prueba practicada, para concluir la falta de indicios suficientes que permitan ese encaje", señala la instructora en una resolución conocida hoy.

"Ningún dato de los obtenidos en instrucción permiten mantener, como inicialmente entendían las denuncias, que los datos consistentes en el nombre y primer apellido ni la imagen de los dos periodistas que contenía el mensaje enviado por Miguel Ángel Rodríguez a un chat de periodistas hubieran sido obtenidos de la información recibida por parte de los agentes policiales que les identificaron ese día en la vía pública", añade.

Para la juez, "ha quedado establecido" que la fotografía fue enviada por un vecino del inmueble y que el nombre y apellido de los periodistas era conocido por el jefe de gabinete de Ayuso. Además, esos datos y su fotografía se encuentran publicados en el propio periódico.

"El texto de Miguel Ángel Rodríguez, fuera de las inexactitudes, del tono o de las expresiones utilizadas por su emisor, no contiene ningún dato reservado o de carácter personal de los dos periodistas afectados", concluye la juez.

Tampoco considera acreditado que la imagen o la identidad de los reporteros "hayan sido obtenidos de forma ilícita", esto es, mediante una revelación indebida de la Policía.