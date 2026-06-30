El uso que Barrabés hizo de las palabras de Sánchez añade un elemento clave a la influencia que Begoña ejerció a su favor

Correos internos de Red.es revelan presiones y posibles amaños para favorecer la puntuación de las ofertas del Grupo Barrabés sobre otras empresas.

La Guardia Civil detectó indicios de que Barrabés fue beneficiado arbitrariamente en tres contratos de Red.es, por casi 15 millones de euros.

Juan Carlos Barrabés presentó cartas de aval firmadas por Begoña Gómez, esposa de Sánchez, en dos concursos de Red.es, coincidiendo con reuniones en Moncloa.

El Grupo Barrabés usó públicamente los elogios del presidente Pedro Sánchez como argumento ante Red.es durante procesos de adjudicación pública.

El Grupo Barrabés utilizó a su favor, ante la entidad pública Red.es, los elogios que le había dirigido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante el discurso que pronunció en un acto el 22 de enero de 2021.

Por otro lado, meses antes, el dueño de esta compañía, Juan Carlos Barrabés, había aportado avales firmados por, entre otros, Begoña Gómez, esposa de Sánchez, a dos procesos de adjudicación convocados, precisamente, por Red.es.

Esta coincidencia aporta un elemento clave a la hora de perfilar si el grupo empresarial pudo beneficiarse de su buena relación con el Gobierno para obtener ventajas en adjudicaciones públicas.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha encontrado indicios de que Barrabés fue beneficiado arbitrariamente en las licitaciones a cuyos procesos de adjudicación aportó las cartas firmadas por Gómez.

Y no sólo en esos dos casos, sino en un tercero, en el que también resultó ganador de un contrato valorado en cuatro millones de euros públicos, lo que eleva el monto total obtenido a casi 15 millones.

Elogios de Pedro Sánchez al grupo Barrabés, el 22 de enero de 2021.

Pero antes de resultar vencedor en estos tres casos, el 27 de enero de 2021, cuando Red.es aún ultimaba la valoración de las ofertas presentadas —entre ellas, las tres de Barrabés; dos de ellas, avaladas por Gómez—, el CEO del grupo, Luis Miguel Ciprés, escribió un e-mail al director de Economía Digital de Red.es, Luis Prieto.

Este último era nada menos que el encargado de firmar, en las tres adjudicaciones, los informes de valoración, un elemento clave para seleccionar a unos licitadores y descartar a otros.

Ciprés recordó a Prieto que, unos días antes, Sánchez se había referido en términos encomiables a la plataforma de digitalización de pymes Attitude Academy, impulsada por el Grupo Barrabés.

De hecho, menciona que a "Carlos" —Juan Carlos Barrabés— también le había parecido "buena idea hacer un update" a Prieto de esta circunstancia. "Contaros todo esto, sin más pretensión que esa, contároslo", matiza Ciprés en el mail.

Correo del Grupo Barrabés a un directivo de Red.es haciendo valer los elogios recibidos de Pedro Sánchez. EE

A renglón seguido, le narra: "Justo el viernes pasado, nos sorprendió que Pedro Sánchez lo mencionara y reconociera en un evento público, lo cual nos hizo también mucha ilusión".

En el siguiente párrafo del correo alude a los procesos de adjudicación que, en ese momento, estaban en marcha en Red.es y a los que el Grupo Barrabés aspiraba: "Como estamos a la espera de alguna resolución de pliegos con vosotros, quizá no proceda hacerlo hasta dicha resolución".

Pero, a continuación, Ciprés valora que, "como son temas no conectados e independientes, lo vemos cuando queráis, si crees que no hay problema con eso [las adjudicaciones pendientes]".

"Me decía Carlos [Barrabés] que si quiere estar David haría también él por meterse", finaliza el mail.

El "David" al que se refiere Ciprés no es otro que David Cierco, quien era, en aquel momento, director general de Red.es, entidad pública empresarial dependiente del Gobierno que impulsa la transformación digital de las pymes y la Administración.

Por otro lado, entre 2020 y 2021, Juan Carlos Barrabés visitó cuatro o cinco veces a Begoña Gómez en el Palacio de la Moncloa, donde vive. Allí hablaron de negocios y proyectos comunes.

En una reciente resolución, el juez Juan Carlos Peinado —quien investiga tanto al empresario como a la mujer de Sánchez— ya subrayó la "coincidencia temporal" entre esas reuniones y los procesos de adjudicación que acabaría ganando el empresario.

"[Hay una] coincidencia temporal de esa relación [entre Begoña y Barrabés] con la emisión de cartas de apoyo [por parte de Gómez; las mismas que el empresario presenta en dos procesos de licitación]", señaló Peinado.

Barrabés, además, formó parte del claustro de profesores del máster adscrito a la cátedra universitaria que Begoña Gómez comenzó a dirigir a mediados de 2020.

Elogios de Sánchez

¿Qué dijo Sánchez, en enero de 2021, sobre Barrabés, poco antes de que obtuviese los contratos de Red.es? En un evento público celebrado en enero de 2021, el líder del Ejecutivo manifestó lo siguiente: "Quiero destacar una iniciativa que ellos [Grupo Barrabés] pusieron, en marzo de 2020, en marcha y es esa plataforma Attitude Academy, que es una plataforma gratuita para ayudar a las pymes a digitalizar sus plantillas y sus operaciones durante esta emergencia sanitaria que estamos sufriendo".

Ahora —más de un lustro después de aquel discurso y de que Barrabés hubiese aportado, meses antes, las cartas firmadas por Gómez—, la UCO ha encontrado, al analizar correos internos de Red.es, mensajes que ponen de manifiesto posibles amaños.

"Piensa que la de Barrabés es la buena y los otros han de bajar, sí o sí", escribió uno de los empleados encargados de la valoración de los criterios del concurso sujetos a juicio de valor.

En respuesta, otro trabajador de Red.es, contestó: "Estas son mis notas... Si hay preferencias... casi mejor saberlo antes. Para mí, [otras dos licitadoras] son mejores. ¿Mejor que Barrabés? ¿Qué hago?".

"No lo entiendo. Con la que está cayendo y nos tienen haciendo numeritos para que los súperjefazos señalen con sus dedazos", se quejó una técnica evaluadora.

Para la UCO, existió "una decisiva arbitrariedad" en la puntuación de las ofertas. Y la UTE (unión temporal de empresas) en la que se integró el Grupo Barrabés fue la más beneficiada de esta circunstancia.

El grupo empresarial logró, en total, casi 15 millones de euros a través de los tres contratos públicos mencionados, adjudicados todos ellos en 2021, meses después de las palabras de Sánchez, y con el aval, en dos de esas adjudicaciones, de Gómez.

En un informe, la Guardia Civil subraya que, cuando el presidente del Gobierno pronunció aquellos elogios, Red.es ultimaba la valoración final de las ofertas presentadas a los tres expedientes, identificados con los códigos 014/20 ED, 016/20 ED y 044/20 ED.

En efecto, los dos primeros contratos fueron adjudicados el 31 de julio de 2021. El tercero, en marzo de ese mismo año, tan sólo tres meses después de las palabras de Sánchez.