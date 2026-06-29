Carmen Pano, la mujer que dice que llevó dinero a Ferraz, reitera al juez que la abogada de Koldo trató de sobornarla

La empresaria Carmen Pano y Álvaro Gallego, el conductor que la trasladó hasta las inmediaciones de la calle Ferraz, a su llegada este lunes a la Audiencia Nacional. Chema Moya Efe

Las claves

Las claves Generado con IA Carmen Pano ha reiterado ante el juez que la abogada de Koldo García intentó sobornarla para que cambiase su versión sobre la entrega de dinero en la sede del PSOE. La abogada Leticia de la Hoz, investigada por el juez, niega haber intentado sobornar a Pano y sostiene que fue Pano quien intentó amenazarla. El chófer de Pano, Álvaro Gallego, declaró como testigo y admitió que, si el supuesto soborno hubiera sido más rápido, podrían haberlo aceptado, aunque niega que lo hicieran. Pano sostiene que entregó 90.000 euros en la sede central del PSOE en la calle Ferraz, según su testimonio ante el juez.

La empresaria Carmen Pano, la mujer que asegura haber entregado 90.000 en la sede central del PSOE, ha reiterado, ante el juez Santiago Pedraz, que la abogada de Koldo García trató de sobornarla para que cambiase de versión sobre estos hechos.

Pano ya había declarado ante la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil eso mismo, que la letrada Leticia de la Hoz había tratado de sobornarla.

La abogada, que está siendo investigada por ello por parte del juez Pedraz, lo niega.

De la Hoz sostiene, incluso, que fue Pano quien trató de amenazarla con implicar a unos clientes suyos en hechos delictivos.

Además de Pano, también ha declarado este lunes, como testigo, su chófer, Álvaro Gallego.

Este último ha admitido ante el juez Pedraz que, si el supuesto soborno hubiera sido más ágil y rápido, quizá lo hubiesen aceptado.

Ahora bien, en todo caso, ha negado que aceptasen el supuesto soborno.

Gallego fue quien, de acuerdo con su relato, condujo a Pano a los aledaños de la sede central del PSOE, ubicada en la madrileña calle de Ferraz.

Allí, Pano asegura que entregó 90.000 euros.

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