El PSOE lanza una campaña en redes contra Peinado por las medidas cautelares impuestas a la esposa de Sánchez

Las claves

Las claves Generado con IA El PSOE ha lanzado una campaña en redes bajo el hashtag #YoConBegoña tras conocerse que el juez Peinado envía a juicio a Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez. Numerosos dirigentes socialistas, incluidas ministras y la vicesecretaria general, han acusado al juez Peinado de usar la justicia como arma partidista y de imponer medidas cautelares desproporcionadas. Entre las medidas impuestas a Begoña Gómez están la retirada del pasaporte, la prohibición de salir de España y la obligación de comparecer ante el juez cada quince días. La oposición, especialmente el PP, ha criticado duramente al Gobierno tras la decisión judicial, elevando la tensión política y acusando a Sánchez de convertir la Moncloa en una "guarida de delincuentes".

El Partido Socialista ha reaccionado de inmediato en las redes sociales tras conocerse la decisión del juez Peinado de enviar a juicio a Begoña Gómez.

Bajo el hashtag #YoConBegoña, la formación liderada por Pedro Sánchez ha denunciado que la esposa del presidente lleva "dos años siendo perseguida judicial y públicamente".

A este cierre de filas se han sumado ya numerosos cargos del partido, entre ellos la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, y la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.

Secretarios de organización regionales, diputados y las cuentas oficiales de las distintas federaciones del PSOE han replicado de manera coordinada el mismo argumentario, buscando convertir la etiqueta en tendencia nacional.

Begoña Gómez es inocente.



Lleva dos años siendo perseguida judicial y políticamente. Lo de hoy es un paso más, un escándalo democrático que no se sostiene. No pararán. #YoConBegoñahttps://t.co/AwjfavTKoH — PSOE (@PSOE) June 20, 2026

Las reacciones en el PSOE han estallado en cadena. Sus principales dirigentes no han dudado en arremeter contra el juez Peinado, al que acusan abiertamente de "utilizar su tribunal como un arma partidista contra Begoña Gómez".

El tono de los reproches hacia el magistrado ha seguido escalando con pronunciamientos como el de la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé.

A través de sus redes sociales, Bernabé no ha dudado en tildar el proceso de "persecución vergonzosa, obsesiva y delirante", lanzando además un dardo personal al instructor al asegurar que "el padre de la concejala del PP hace lo que puede y más allá", en alusión al entorno familiar de Peinado.

¡El padre de la concejala del PP hace lo que puede y más allá!



Es una persecución vergonzosa, obsesiva y delirante que socava la imagen de la justicia.#yoconbegoña https://t.co/maH3WrE60o — Pilar Bernabé /❤️ (@pilarbernabe) June 20, 2026

En el ala del Gobierno, la vicesecretaria general del PSOE y líder del PSOE-A, María Jesús Montero, ha calificado de "desmedida y desproporcionada" la batería de medidas cautelares impuestas por el magistrado.

A través de su cuenta en X, Montero ha denunciado que las medidas cautelares impuestas a Begoña Gómez son una resolución "más propia de un juicio político que de un proceso justo contra una persona inocente".

La dirigente socialista ha defendido firmemente que la esposa del presidente "no ha cometido ningún delito" y ha lamentado que la presunción de inocencia quede "sepultada bajo el ruido político y mediático de quienes pretenden destruir a una mujer para hacer daño al Gobierno".

En este sentido, ha sentenciado con rotundidad que "la verdad siempre acaba ganando, para desgracia de manipuladores y sus cómplices".

Tampoco el portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López ha tardado en contestar al juez Peinado. También en un mensaje de X con el hashtag YoconBegoña el dirigente ha indicado que la actuación del magistrado es una "desvergüenza".

"Que este señor siga siendo juez dice mucho de cómo funcionan algunos en este gremio. ¿Donde está el CGPJ?", se ha preguntado para, en el renglón siguiente recordar aquel mensaje del expresidente Aznar alegando que "el que pueda hacer que haga".

La actuación de Peinado es para el portavoz esto último en su "máxima expresión".

Es imposible no indignarse ante tamaña desvergüenza. Que este señor siga siendo juez dice mucho de cómo funcionan algunos en este gremio.

¿Donde está el CGPJ?



El que pueda hacer que haga en su máxima expresión.#YoConBegoñahttps://t.co/nTwsU5wOno — patxilopez (@patxilopez) June 20, 2026

Con este movimiento, el socialismo eleva la presión y denuncia en bloque una supuesta instrumentalización de la justicia.

La réplica de la oposición no se ha hecho esperar.

El secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, ha reaccionado con dureza a la decisión del juez Juan Carlos Peinado de enviar a juicio a Begoña Gómez.

El magistrado le ha impuesto, además, la retirada del pasaporte, la prohibición de salir de territorio nacional y la obligación de comparecer quincenalmente en sede judicial.

Tras conocerse estas medidas cautelares, Tellado ha denunciado el goteo constante de causas asegurando que no pasa "ni un día sin su escándalo", al tiempo que elevaba al máximo la tensión política al afirmar que "Sánchez ha convertido la Moncloa en una guarida de delincuentes y al Ejecutivo en una organización criminal".