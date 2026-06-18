Zapatero no convenció al juez: "Pagos por informes verbales, sin hoja de encargo, sin precio... suena a dinámica de blanqueo"

Negó haber realizado negocios en Venezuela o China, afirmando que sus visitas al país asiático fueron únicamente para dar conferencias.

Zapatero no pudo aportar informes escritos y no respondió a preguntas clave sobre reuniones, relaciones empresariales y joyas halladas en su despacho.

La mayor parte de los ingresos de la empresa Análisis Relevante, vinculada a un amigo de Zapatero, terminaron en el propio expresidente o en la empresa de sus hijas.

El juez José Luis Calama expresó dudas sobre los pagos que recibió Zapatero por informes verbales sin documentación ni precio concreto, considerándolo una posible dinámica de blanqueo.

José Luis Rodríguez Zapatero, el primer expresidente del Gobierno que comparece ante un juez en calidad de investigado por presuntos delitos de corrupción, no convenció a José Luis Calama en el primer encuentro cara a cara que han tenido en la Audiencia Nacional.

El resultado que tuvo esa comparecencia de tres horas a ojos de quien importa _el instructor_ quedó plasmado en la resolución que Calama notificó al final de la mañana: "La declaración del investigado no ha logrado desvirtuar los indicios racionales de criminalidad".

Rodríguez Zapatero no ha sido sometido a ninguna medida cautelar, que pidieron la fiscal anticorrupción Elena Lorente y la acusación popular. Pero el minucioso interrogatorio del juez, suave en la forma pero duro en cuanto al fondo, sirvió para enviarle algunos mensajes de alarma.

En primer lugar, Calama no quedó satisfecho con la explicación que el expresidente socialista le dio sobre su relación con Análisis Relevante, la empresa formalmente constituida por su amigo Julio Martínez Martínez, conocido como Julito.

La mayoría de los ingresos que tuvo Análisis Relevante acabaron en la familia de Rodríguez Zapatero, bien en él mismo (que recibió 490.780 euros), bien en la empresa de sus hijas, Whathefav, que percibió 239.755 euros.

Rodríguez Zapatero, que solo contestó al juez y a su letrado, defendió la profesionalidad de sus hijas en la realización de trabajos de maquetación y distribución de informes de Análisis Relevante, para la que él trabajó como consultor.

Informes verbales

El problema es la entidad de la retribución por informes que, según Zapatero, eran simplemente "verbales" (y que incluían consejos, transmisión de su experiencia, celebración de reuniones, algún viaje), emitidos en función de contratos también verbales.

No había informes 'ad hoc' según los intereses de los clientes (Plus Ultra, Inteligencia Prospectiva, Softgestor o Aldesa).

Y los únicos informes escritos eran estándar y de contenido generalista. Por ellos pagaban algunos clientes, pero se mandaban gratis a "personas interesantes para nosotros", dijo.

La tesis de los investigadores de la UDEF es que Zapatero recibió a través de Análisis Relevante las comisiones pagadas por empresas que se beneficiaron de la trama de tráfico de influencias presuntamente liderada por el expresidente del Gobierno, de forma que los informes _de los que ayer Zapatero no aportó ninguno_ eran una mera cobertura formal.

Por ello, el juez hizo insistentes preguntas sobre qué hacía exactamente Zapatero para la empresa de Julito Martínez. Y acabó expresando que "una retribución tan importante sin hojas de encargo, sin precio, por informes verbales, sin trasiego de correos...suena a dinámica de blanqueo".

Dubái

Calama también apretó a Zapatero cuando éste manifestó "no recordar" una comida en un restaurante de Aravaca (Madrid) a la que habrían asistido él, Julito Martínez y Tomás Guerrero, un empresario con experiencia en intercambios comerciales con Dubái.

Por el contenido de los correos que Martínez y Guerrero se intercambiaron justo después de esa comida, los investigadores sostienen que el amigo de Zapatero trataba de constituir una sociedad radicada en Dubái.

El encuentro se celebró en enero de 2021, dos meses antes de que finalmente el Gobierno autorizara el rescate de la aerolínea Plus Ultra con 53 millones de euros. Es una de las operaciones centrales del supuesto tráfico de influencias que se atribuye al expresidente.

Rodríguez Zapatero explicó que la reserva de esa comida fue hecha por uno de sus escoltas porque en aquellas fechas él residía en Aravaca y Julio Martínez tenía dificultades para contactar con el restaurante, por lo que pidió a su secretaria, Gertrudis Alcázar, que uno de los miembros de su seguridad se acercara a reservar una mesa "para dos". Pero el expresidente no recuerda si asistió o no a ese almuerzo.

"Lo miraré en mi agenda", dijo al juez. "¿Pero no lo ha mirado sabiendo que venía a declarar sobre esto?", se extrañó Calama.

El instructor echó un jarro de agua fría a la relevancia del ofrecimiento de Rodríguez Zapatero de autorizar a cualquier autoridad (judicial, administrativa, bancaria) en cualquier país del mundo las pesquisas que sean necesarias sobre su patrimonio. "Esto lo hacemos aquí de oficio", dijo Calama.

"No lo digo por usted", manifestó el juez, "pero hemos visto muchos casos de personas con grandes fortunas en el extranjero que nunca las tienen a su nombre sino con un entramado de empresas interpuestas".

En todo caso, Zapatero defendió con rotundidad que no tiene ningún patrimonio en el extranjero.

Silencios

A disipar el escepticismo del instructor no contribuyeron algunos silencios de Zapatero.

Por ejemplo, no contestó a la pregunta de si había vuelto a contactar con Julito Martínez tras la detención de éste.

Tampoco explicó su relación con la empresa de los hermanos Amaro Chacón, Inteligencia Prospectiva S.L.

Frustró el interrogatorio que se disponía a hacer Calama sobre el contenido del teléfono del empresario venezolano Rodolfo Reyes, que ha sido incorporado al procedimiento por la UDEF tras su entrega por la agencia estadounidense Homeland Security Investigations.

Cuando el instructor empezó a preguntar, Zapatero miró a su defensor, Víctor Moreno Catena, que recordó que ha presentado un escrito pidiendo que Estados Unidos aporte garantías sobre la licitud en la obtención de esa prueba.

Tampoco habló sobre las joyas de gran valor halladas en la caja fuerte de su despacho. La defensa anunció que en siete o 10 días estarán en condiciones de comparecer para declarar sobre este asunto.

Sí negó en varias ocasiones haber realizado gestiones "con ninguna autoridad o funcionario del sector público" sobre Plus Ultra.

En relación con esta aerolínea _a cuyo presidente, Julio Martínez Sola, conoció en 2024, mucho después del rescate_ sí admitió haber pedido al vicepresidente del banco Santander que les recibiera. Los directivos de Plus Ultra pidieron a esta entidad un crédito ICO, que no se concedió.

Venezuela y China

El expresidente del Gobierno negó también haber hecho negocios en Venezuela. Ni de petróleo ni de ninguna otra materia.

Y a China ha ido "a dar conferencias".

El juez le preguntó entonces por la aparición en los dispositivos de Julio Martínez Martínez de información relativa a una operación con petróleo venezolano que iba a realizar la empresa China International Cultural Technology Resources Group CO LTD, vinculada al Partido Comunista Chino.

Documentos relacionados con esa operación fueron enviados por correo electrónico a la "Oficina Presidente Zapatero" en octubre de 2023.

Carta de China International Cultural Technology Resources Group Co. Ltd. para Zapatero EL ESPAÑOL

Rodríguez Zapatero indicó ayer al juez que no contestó a ese correo y que no sabe por qué se lo enviaron.