La nota en la agenda de Santos Cerdán contra la juez del 'caso David Sánchez': "Badajoz. Que Fiscalía apoye la recusación"

Las anotaciones incautadas por la Guardia Civil muestran una estrategia coordinada para intentar influir en causas judiciales relevantes para el PSOE.

El abogado Luis Sáenz de Tejada presentó denuncias y recusaciones contra Biedma, pero todas fueron rechazadas por los tribunales.

Leire Díez y Cerdán, investigados por la Audiencia Nacional, planearon boicotear la investigación penal y buscaron apoyo de la Fiscalía para apartar a la magistrada.

Las agendas de Santos Cerdán recogen notas sobre maniobras para recusar a la juez Beatriz Biedma, instructora del caso contra David Sánchez, hermano de Pedro Sánchez.

No era sólo cosa de Leire Díez. Las agendas de Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE, también recogen notas sobre el intento de boicot a la juez Beatriz Biedma.

Se trata de la magistrada que, durante casi dos años, investigó a David Sánchez, el hermano músico de Pedro Sánchez, y al exlíder de los socialistas extremeños, Miguel Ángel Gallardo. Fue Biedma quien propuso que ambos fuesen juzgados, lo cual sucedió la pasada semana.

En el llamado caso Leire, Cerdán y Díez, la conocida como fontanera del PSOE, están siendo investigados por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz por, supuestamente, orquestar maniobras contra jueces y fiscales incómodos para la formación política y el Gobierno.

A tenor de las agendas de ambos, incautadas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, Biedma era uno de sus principales objetivos.

En las de Cerdán, que la UCO se llevó de la sede central del PSOE el pasado 27 de mayo, puede leerse, fechado el 27 de marzo (probablemente, de 2025): "Badajoz. Que la Fiscalía apoye la recusación".

El llamado caso David Sánchez se instruyó en la capital pacense. Biedma es la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de la localidad.

Como constatan las agendas de Leire Díez, esta trama planeó cómo boicotear esta investigación penal. La fontanera anotó varias posibilidades, como asumir la defensa "del hermano de P. S." —iniciales de Pedro Sánchez— o promover la recusación de Biedma.

Aunque, finalmente, no tuvo éxito, el plan contra la juez sí llegó a desplegarse.

Leire Díez anotó en su agenda, el 11 de septiembre de 2024, el encargo de que el abogado y exjuez Luis Sáenz de Tejada "denuncie a la jueza del caso de David Sánchez".

La idea era que Sáenz de Tejada —expulsado de la carrera judicial tras ser condenado por violencia psicológica habitual contra su mujer— se personara como acusación en dicha causa y luego recusara a Biedma por enemistad manifiesta, paralizando así el procedimiento.

Este exjuez presentó una denuncia contra Biedma. Lo hizo el 21 de octubre de 202. Ese mismo día, envió un justificante a Díez.

Esa denuncia fue rechazada de plano. La entonces jefa de la secretaría técnica del fiscal general, Ana Isabel García León, comunicó el 31 de octubre al denunciante que la Fiscalía no era competente para una denuncia referida a jueces.

El 27 de noviembre de 2024, cuando la juez Biedma acordó citar a declarar como investigado a David Sánchez, Sáenz de Tejada informó a Díez de que ese mismo día iba a remitir "un burofax al fiscal general del Estado contándole el caso y reiterando la denuncia".

Esta vez el escrito no fue rechazado. García León informó al denunciante el 29 de noviembre de que iba a remitir la denuncia a la Fiscalía Superior de Extremadura para su estudio y práctica, en su caso, de las diligencias procedentes.

La estrategia de la fontanera también continuó sus pasos por una vía paralela. El 19 de febrero de 2025, Sáenz de Tejada solicitó personarse en el caso David Sánchez como acusación popular. No obstante, Biedma rechazó la petición.

Entonces el abogado recusó a la instructora por enemistad, aunque tampoco esta acción prosperó. La propia Biedma inadmitió la recusación. También lo hizo la instancia superior, la Audiencia Provincial de Badajoz, por extemporánea y por carecer el recusante de un interés legítimo.

En la agenda de Cerdán aparecen otras anotaciones coincidentes con los planes de la trama que coordinaba Leire Díez.

Imagen de una de las libretas intervenidas por la UCO a Leire Díez.

Así, el exdirigente del PSOE escribió "Jacobo presente nulidad de Pedraz"; presumiblemente, en referencia a un procedimiento sobre hidrocarburos que también tramita el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz. En él está personado, como defensor de un investigado, Jacobo Teijelo, también implicado en la trama.

Una anotación posterior indica: "Reunión jueves Jacobo", lo que pondría de manifiesto una fluida relación entre este abogado y el entonces número tres del PSOE.

La misma página mencionada, fechada, a mano, como "27 Marzo", también recoge una anotación sobre Luis Pastor, el fiscal anticorrupción encargado del llamado caso hidrocarburos y del caso Ábalos, en el que estaba investigado José Luis Ábalos, exministro y antecesor de Cerdán como secretario de Organización socialista.

"Luis Pastor, fiscal [¿vinculado?] al PP, desde [el que] ha ocupado dos puestos políticos", reza esa anotación.

Los asuntos mencionados en esta página de las agendas de Cerdán coinciden plenamente con los anotados en los diarios y cuadernos de Leire Díez, también incautados por la UCO.

La fontanera llegó a anotar, en alusión al caso David Sánchez: "Paso 1: destruir el procedimiento".

Sobre la juez Biedma, Díez escribió, nada más conocerse que iba a ser la instructora de esta causa: "Le ha caído a la del [Juzgado] número 3, que es la que menos tiene, pero tiene".

De esta nota se desprende la intención de la trama de tratar de encontrar trapos sucios que poder utilizar en su contra.

En otra página de las agendas de Leire aparece el nombre de Santi, con el que se refería a Cerdán, junto a un listado de temas a tratar. Entre ellos, el término "Badajoz".