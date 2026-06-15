El DAO de Guardia Civil ordenó investigar a efecto disciplinario la inserción del 'mail' de Begoña Gómez en un informe de la UCO

La directora general de la Guardia Civil abrió otro expediente tras noticias sobre supuestas filtraciones de la UCO, que finalmente fue archivado por falta de pruebas concretas.

La investigación concluyó sin identificar responsabilidad disciplinaria, pero se amonestó verbalmente al analista que procesó los correos electrónicos.

El DAO de la Guardia Civil ordenó investigar disciplinariamente la inclusión del correo de Begoña Gómez en un informe de la UCO remitido a una jueza.

El director adjunto operativo (DAO) de la Guardia Civil, teniente general Manuel Llamas, ordenó abrir una información reservada a los agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil que estaban actuando como policía judicial para la jueza de Badajoz Beatriz Biedma, instructora de las diligencias abiertas a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno,. La causa contra David Sánchez por su colocación en un puesto de alta dirección de la Diputación de Badajoz se encuentra actualmente pendiente de sentencia.

Llamas ordenó el 4 de diciembre de 2024 abrir esa información reservada, que es una investigación preliminar para determinar si existen indicios suficientes de una infracción disciplinaria que justifiquen incoar un expediente sancionador.

Según el informe de la UCO del pasado día 11, presentado al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, Llamas pidió que se investigara la inclusión en un informe de la UCO dirigido a Biedma de una cuenta de correo electrónico usada por la mujer del presidente del Gobierno ('bgomez@presidencia....'). En la causa contra David Sánchez aparecieron correos electrónicos que éste dirigió a su cuñada.

La información reservada tenía por objeto “conocer los términos en los que se elaboró aquel documento [el informe dirigido al Juzgado], por si de su confección, exponiendo aquellos datos personales al conocimiento público, cabría exigir algún tipo de responsabilidad".

El instructor de la información reservada, el general jefe de Estado Mayor, Fernando Mora, requirió al entonces jefe de la UCO, Rafael Yuste, una serie de documentación así como su comparecencia para ser oído en declaración.

El instructor concluyó la información reservada "sin identificar responsabilidad disciplinaria", pero sí requiriendo al jefe de la UCO que amonestase verbalmente al analista que, en su calidad de miembro de la Policía Judicial, había realizado el análisis de los correos electrónicos por orden de la juez Biedma.

El DAO informó el 13 de enero de 2025 a la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, de las conclusiones de la información reservada, que hizo suyas para que el analista fuese amonestado.

Los "indicios" contra la UCO

El informe de la UCO también recoge un expediente ordenado por la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, a raíz de una noticia publicada en julio que apuntaba a supuestas filtraciones de mandos del Cuerpo y de integrantes de la UCO.

El origen del procedimiento estaba en una información periodística que recogía críticas anónimas al director adjunto operativo de la Guardia Civil.

Según esas fuentes, el DAO habría solicitado de forma "insistente y reiterada" información anticipada sobre investigaciones judiciales declaradas secretas y que afectaban negativamente al Gobierno.

En el escrito confeccionado por la directora general se sostenía que existían "varios indicios" de que la información publicada "puede haber sido facilitada al periódico directamente por mandos de la GC y por algún integrante de la UCO".

Extracto del escrito confeccionado por la Directora General de la Guardia Civil. EL ESPAÑOL

Entre esos elementos se citaba la "presunción de veracidad" de una información periodística publicada en un medio nacional, firmada por una periodista especializada en asuntos de Interior.

El documento también reprochaba que no constara que la UCO hubiera desmentido "de algún modo, ni públicamente ni por los cauces internos del Cuerpo", ser la fuente de la información o la veracidad de lo publicado.

Además, señalaba que tampoco constaba que el máximo responsable orgánico de la Policía Judicial hubiera ordenado diligencias para comprobar los hechos o identificar a los mandos anónimos citados como fuentes informativas.

El instructor acordó tomar declaración al jefe de la Jefatura de Policía Judicial, al jefe de la UCO y al responsable del Departamento de Investigación Económica y Anticorrupción.

También solicitó un organigrama nominativo de los oficiales de la unidad vinculados directamente a investigaciones relacionadas con el entorno del presidente del Gobierno y con Santos Cerdán.

Sin embargo, el análisis de la UCO subraya que la noticia original no atribuía en ningún momento el origen de la filtración a la propia unidad. De hecho, el artículo incluía referencias a otros destinos profesionales del DAO, como el GAR o la Comandancia de Granada, sin que se abrieran actuaciones similares en esas áreas.

El expediente acabó archivado el 3 de octubre de 2025. El general instructor concluyó que las referencias del artículo eran ambiguas y no permitían señalar de forma concreta a la UCO.