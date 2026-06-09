El juez Calama pide al HSI americano permiso para usar como prueba contra Zapatero el móvil de Rodolfo Reyes

José Luis Rodríguez Zapatero en un vídeo compartido tras conocerse su imputación en el 'caso Plus Ultra'.

Las claves

Las claves Generado con IA El juez José Luis Calama ha solicitado a las autoridades de EE.UU. permiso para usar el contenido del móvil incautado a Rodolfo Reyes como prueba en el caso Plus Ultra. La petición se dirige a la agencia Homeland Security Investigations (HSI) para incorporar el contenido del teléfono al proceso judicial. En la causa están siendo investigados el empresario venezolano Rodolfo Reyes y el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, a quien se señala como supuesto líder de una red para beneficiar a Plus Ultra. Las defensas alegan que la incautación del móvil de Reyes fue irregular, lo que podría impedir su uso como prueba en el caso.

El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha pedido permiso a las autoridades de EEUU para usar como prueba en el llamado caso Plus Ultra el contenido del teléfono móvil incautado a Rodolfo Reyes, empresario venezolano y antiguo accionista mayoritario de la aerolínea Plus Ultra.

En una resolución, a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, Calama se dirige a la agencia norteamericana Homeland Security Investigations (HSI), a la que solicita la "eventual incorporación al proceso" del contenido del teléfono "para poder ser utilizado, en su caso, en el plenario como medio de prueba".

En esta causa judicial, además de Reyes, está siendo investigado el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.

Calama, indiciariamente, le sitúa como "líder" de una supuesta red "jerarquizada" que cobró dinero por sus gestiones para lograr el rescate de la aerolínea y que influyó en Venezuela en favor de esta empresa.

En el marco de otro procedimiento, la Justicia estadounidense incautó el teléfono de Reyes, lo que aportó la información necesaria para determinar cómo Plus Ultra contactó con el llamado Grupo Zapatero.

No obstante, la tesis de las defensas —además de Zapatero, están siendo investigadas otras personas— es que la incautación del móvil de Reyes fue irregular, por lo que, de ser así, no podría ser utilizado en el caso Plus Ultra, conocido ya como caso Zapatero.

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