Las acusaciones populares personadas en el juicio a David Sánchez y Miguel Ángel Gallardo elevan a definitivas sus conclusiones en el juicio por la contratación del hermano del presidente en la Diputación de Badajoz.
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El juicio a David Sánchez se reanuda tras el aumento de petición de penas por las acusaciones
El juicio que se sigue en la Audiencia Provincial de Badajoz por la contratación del hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez Pérez-Castejón, en la Diputación de Badajoz en 2017, se reanudará este lunes, 8 de junio, a las 9.30 horas, con los informes finales de las partes.
El presidente de la Sala de la Audiencia Provincial de Badajoz, José Antonio Patrocinio, suspendió este pasado jueves el juicio hasta este lunes después de rechazar las peticiones de los abogados de la defensa para que no se aceptaran el aumento de penas presentado por las acusaciones, o se suspendiera el juicio durante 10 días para estudiarlas.
Cabe recordar que durante el trámite de conclusiones, seis de las siete acusaciones populares que se han presentado en este caso elevaron sus peticiones de prisión tanto para David Sánchez como para el expresidente de la Diputación de Badajoz Miguel Ángel Gallardo, hasta los 6 y 4 años, respectivamente.
En concreto, excepto Manos Limpias, la organización que inicio el proceso con su denuncia inicial, el resto de acusaciones populares (PP, Vox, Hazte Oír, Iustitia Europea, Liberum y Abogados Cristianos) aumentaron en sus conclusiones finales las penas de prisión que solicitaban para Sánchez y Gallardo.
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Las acusaciones populares piden seis años de prisión para David Sánchez y cuatro para Gallardo
Las acusaciones populares de Vox, PP y HazteOir elevaron el viernes su petición hasta seis años de prisión para David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, y cuatro para el expresidente de la Diputación de Badajoz Miguel Ángel Gallardo por los delitos de prevaricación administrativa en concurso medial y tráfico de influencias.
En el turno de exposición de sus respectivos escritos de conclusiones, las acusaciones elevaron significativamente sus peticiones iniciales, que eran de tres años para cada uno de esos dos acusados.
Manos Limpias no ha introducido algunos cambios sobre su escrito inicial de calificación, por lo que mantiene su petición de tres años para David Sánchez, pero la rebaja a año y medio para Gallardo ya que el delito de aceptación de nombramiento ilegal -que supone multa, no prisión- dirigido a David Sánchez quedó prescrito, tal como al inicio del juicio aceptó el tribunal.
A la petición del PP, seis años para David Sánchez y cuatro para Gallardo, se han sumado Vox y Liberum, mientras que la solicitud de pena expuesta por HazteOir, en los mismos términos que la anterior, ha sido respaldada por Iustitia Europa y Abogados Cristianos.