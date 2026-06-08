El juicio que se sigue en la Audiencia Provincial de Badajoz por la contratación del hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez Pérez-Castejón, en la Diputación de Badajoz en 2017, se reanudará este lunes, 8 de junio, a las 9.30 horas, con los informes finales de las partes.

El presidente de la Sala de la Audiencia Provincial de Badajoz, José Antonio Patrocinio, suspendió este pasado jueves el juicio hasta este lunes después de rechazar las peticiones de los abogados de la defensa para que no se aceptaran el aumento de penas presentado por las acusaciones, o se suspendiera el juicio durante 10 días para estudiarlas.

Cabe recordar que durante el trámite de conclusiones, seis de las siete acusaciones populares que se han presentado en este caso elevaron sus peticiones de prisión tanto para David Sánchez como para el expresidente de la Diputación de Badajoz Miguel Ángel Gallardo, hasta los 6 y 4 años, respectivamente.

En concreto, excepto Manos Limpias, la organización que inicio el proceso con su denuncia inicial, el resto de acusaciones populares (PP, Vox, Hazte Oír, Iustitia Europea, Liberum y Abogados Cristianos) aumentaron en sus conclusiones finales las penas de prisión que solicitaban para Sánchez y Gallardo.