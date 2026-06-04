La UCO pide al juez acceder a seis cuentas del PSOE y a sus cajas de seguridad durante los años que actuó Leire Díez

Las claves

Las claves Generado con IA La UCO ha solicitado al juez Santiago Pedraz acceso a seis cuentas bancarias del PSOE para investigar movimientos desde el 1 de enero de 2024. La investigación se centra en el periodo previo y posterior a las actuaciones de Leire Díez y su equipo para neutralizar investigaciones sobre el PSOE y su entorno. Las cuentas solicitadas pertenecen a diferentes entidades: BBVA, Santander, Caixabank, Sabadell, Abanka y Unicaja. La cuenta del BBVA es la principal del PSOE para pagos en metálico, vinculada a investigaciones del Tribunal Supremo y de la Audiencia Nacional.

Los agentes de la UCO que investigan la trama de la 'fontanera' del PSOE han solicitado al juez Santiago Pedraz que autorice el acceso a seis cuentas bancarias del PSOE para analizar los movimientos realizados desde el 1 de enero de 2024 a la actualidad.

El período de análisis arranca unos meses antes de que Leire Díez y su equipo empezaran a realizar actuaciones para tratar de neutralizar las investigaciones judiciales y policiales que afectan al Partido Socialista y a sus dirigentes, entre ellas las que se refieren al entorno familiar del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

En un oficio dirigido al juez el pasado día 1, la UCO ha pedido al instructor acceso a las cuentas bancarias del PSOE en el BBVA, Santander, Caixabank, Sabadell, Abanka y Unicaja. La primera es la utilizada por el partido para nutrir los pagos en metálico que investigó el Tribunal Supremo y, en la actualidad, el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno.