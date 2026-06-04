Leire Díez fue multada por aparcar mal en una visita a la directora de la Guardia Civil: "¿Te la pago con descuento?"

La trama investigada tenía como objetivo proteger intereses relacionados con causas judiciales que afectan al PSOE y a miembros del Gobierno.

El sumario señala que Díez habría intentado instigar una investigación interna en la Guardia Civil dirigida contra la UCO, aprovechando su cercanía con la directora.

La UCO investiga la relación de confianza entre Díez y González y sostiene que Díez pudo influir para iniciar actuaciones administrativas contra agentes que investigaban casos de corrupción.

Leire Díez fue multada por estacionar incorrectamente durante una reunión con la directora de la Guardia Civil, Mercedes González.

La exmilitante socialista Leire Díez fue multada por estacionar incorrectamente un vehículo durante una de las reuniones que mantuvo con la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González.

Así consta en la documentación incorporada al sumario del denominado caso Leire.

La multa la recibió el expresidente de la SEPI Vicente Fernández, que se la reenvió a Leire en un correo electrónico junto al siguiente mensaje: "He recibido esta multa por parking tuyo en la calle Julián Romea. Creo que es de cuando fuiste a reunirte con la Directora General de la GC. ¿Te la pago con descuento?", le propone.

Este correo electrónico es uno de los documentos que aparecen en los 41 anexos adjuntados al sumario del caso Leire, del que se ha levantado parcialmente el secreto.

La conocida como fontanera del PSOE, según los investigadores, mantuvo "al menos tres reuniones" con la directora general de la Guardia Civil para que "iniciara actuaciones administrativas" contra los propios agentes que investigaban las causas de corrupción que afectaban al PSOE y al entorno de Pedro Sánchez.

La UCO destaca que existía una "relación" directa entre ambas mujeres, "previa", incluso, al nombramiento de González al frente del Instituto Armado.

Según la UCO, tras la llegada de González a la Dirección General "se ha podido constatar la existencia de al menos tres reuniones entre ambas", celebradas entre septiembre de 2024 y abril de 2025.

Los investigadores sostienen que la conocida como fontanera del PSOE utilizó esa supuesta cercanía para "poner en marcha una serie de actuaciones en las que, mediando entrevistas personales con la directora general de la Guardia Civil, habría conseguido instigar a que esta última iniciara actuaciones administrativas contra la UCO".

De las conversaciones intervenidas, los investigadores concluyen que existía una relación de confianza entre las dos.



"Mi siguiente conversación va a ser con la directora de la Guardia Civil. (...) Es de mi confianza" o "Tengo que hablar con Mercedes. No hay confianza con Marlaska. La llamo hoy" son algunos de los mensajes de la exmilitante socialista en sus conversaciones de WhatsApp.

La UCO cree que Díez podría utilizar su "amistad" con "la DG de la GC" —así lo escribía la fontanera, con estas siglas— en asuntos relacionados con la actividad que se investiga en la causa.

¿Qué se investiga? Entre otros extremos, el supuesto despliegue de una operación contra jueces, fiscales o guardias civiles incómodos para el PSOE y el Gobierno.

De hecho, Leire Díez llegó a decir lo siguiente a Vicente Fernández, el expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) al que también investiga Pedraz: "Tengo que comprobarlo, pero creo que la unidad de la UCO que intervino es la misma que estamos investigando. Y recuerda que tengo amistad con la DG de la GC".

En otra conversación, Díez comentó lo siguiente al abogado Ismael Oliver, también investigado por la Audiencia Nacional: "No estuvo mal la reunión con la directora de la GC. (...) Voy a ver si sigo alimentando esa vía".

Oliver le respondió: "Me alegro mucho. A ver si, por lo menos, paramos el linchamiento y nos podemos enfrentar con cierta igualdad de armas".

Este letrado fue defensor de Koldo García, el antiguo asesor de José Luis Ábalos cuando éste era ministro de Transportes y número dos en el organigrama del PSOE.

El expolítico y su hombre de confianza fueron juzgados recientemente por el Tribunal Supremo por presunta corrupción.

Borrado de WhatsApp

En mayo de 2025 y a través de canales internos de información de la propia Guardia Civil, Mercedes González habría tenido "conocimiento" de que, por parte de Díez y otras personas, se estaría desarrollando una "campaña de desprestigio contra la UCO".

Los agentes de la UCO detallan en su informe que, el día 11 de ese mes, se activó por parte de González "en la conversación entre ambas el borrado automático de mensajes, con un periodo de cadencia de 24 horas".

Y el 12 de febrero de ese año, González hizo una llamada a Díez "de una duración de trece segundos".

Según la UCO, también existen indicios de los que "se desprende" que Díez "estaría haciendo llegar" a la directora del Cuerpo "información obtenida en el marco de la actividad supuestamente delictiva que venía desarrollando".

Y que tenía entre "sus objetivos a la propia Guardia Civil y, de forma más concreta, a la UCO y algunos de sus miembros".

El informe que ya obra en poder de Pedraz asegura que Díez habría pretendido el inicio de una "investigación interna" en el seno de la Guardia Civil y dirigida contra la UCO; "previsiblemente, valiéndose de la propia directora" del Instituto Armado.

Los agentes que investigan el conocido ya como caso Leire señalan que esta presunta trama "habría llevado a cabo un conjunto de actuaciones indiciariamente delictivas".

"Su fin último habría sido proteger los intereses puestos en juego en virtud de una serie de causas judiciales con afectación al PSOE y, directa o indirectamente, a ciertos miembros del Gobierno o a su presidente", Pedro Sánchez.