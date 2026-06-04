Cerdán se reunió con el número dos de María Jesús Montero para colocar a Leire Díez como jefa de gabinete en la SEPI

El sumario señala que el objetivo del grupo era recuperar el control de la SEPI para seguir influyendo en contratos y operaciones empresariales públicas.

La UCO investiga al grupo Hirurok, formado por Díez, Vicente Fernández y Joseba Antxon Alonso, por presunto cobro de comisiones de contratos públicos vinculados a la SEPI.

Leire Díez no obtuvo el puesto en la SEPI, pero meses después fue nombrada jefa de Área en Correos y posteriormente directora de Filatelia y Relaciones Institucionales.

Santos Cerdán se reunió con el jefe de gabinete de Hacienda para intentar colocar a Leire Díez como jefa de gabinete en la SEPI.

El ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, almorzó con el jefe de gabinete de la entonces ministra de Hacienda, María Jesús Montero, con el objetivo de colocar a Leire Díez como jefa de gabinete de la recién nombrada presidenta de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Belén Gualda.

Así lo indica el sumario de la Unidad Central Operativa (UCO) en el marco de la investigación de la Audiencia Nacional sobre los movimientos de Leire Díez para influir en instituciones del Estado y proteger a Pedro Sánchez de casos judiciales e informaciones de medios críticos.

Pese a que nunca llegó a ser designada en el cargo, ni tuvo ningún papel orgánico en la SEPI, Díez terminó recalando en Correos (la mayor empresa del holding público) como jefa de Área de Relaciones Institucionales solo seis meses después de estas gestiones. Posteriormente sería ascendida a directora de Filatelia y Relaciones Institucionales.

La investigación también recoge la existencia del grupo Hirurok -formado por Díez; el ex presidente de la SEPI, Vicente Fernández, y el socio de Cerdán en Servinabar, Joseba Antxon Alonso-, que habría cobrado comisiones de contratos con empresas vinculadas al holding empresarial público.

El sumario acredita que la relación de Santos Cerdán y Vicente Fernández se remonta al menos al año 2018, cuando el segundo todavía era presidente de la SEPI. Y que la de Leire Díez y Fernández comienza en 2019, cuando la primera era responsable de Comunicación de Enusa, empresa pública dependiente de la SEPI.

Para el grupo era clave "recuperar el control de la SEPI" y -presuntamente- seguir controlando las empresas del holding e influyendo en contratos.

El sumario recuerda que Fernández abandonó la presidencia de la sociedad pública en noviembre de 2019 pero siguió involucrado en su gestión en las sombras durante los 18 meses posteriores sin presidente oficial. La UCO acredita gestiones para que el expresidente volviera a su cargo. Y que, cuando se designó en marzo de 2021 a Belén Gualda como nueva responsable, se intentó colocar a Leire Díez en su gabinete.

En este contexto, Santos Cerdán mantuvo un encuentro con Carlos Moreno Medina, jefe de gabinete del Ministerio de Hacienda, del que depende orgánicamente la sociedad pública. La comida se produjo en abril de 2021, sólo tres meses antes de que el entonces diputado fuera designado secretario de Organización del PSOE.

La UCO sigue el rastro de este encuentro tras un mensaje intervenido de Leire Díez y Joseba Antxon. "No tenemos novedades de Santi, no? Ayer estuve yo hablando con él para una cosa que me pidió y hoy para preguntarle si era necesario que estuviera Vicente (Fernández) el lunes tras la comida con Carlos. Me dice que no hace falta".

La UCO indica que en lo que atañe a la comida aludida en la conversación ("la comida con Carlos"), "podría tratarse de una comida entre Santos y el que en ese momento era el jefe de gabinete de la Ministra de Hacienda, Moreno Medina".

Y confirma que el encuentro sí que se produjo ya que Santos confirmó a Antxon que "había ido bien", señalándole que le había dicho, presuntamente a Moreno Medina y en referencia a Leire Díez, que "es del partido y que necesitamos tener alguien que defienda a los nuestros cerca de la presidenta, como por ejemplo el caso Isofoton".

En los mensajes intervenidos, Antxon pregunta a Cerdán si "lo ve posible". A lo que este le contesta: "Yo creo que sí". "Se deduce, por tanto -dice la UCO- que Santos habría intermediado también para lograr que Leire recalara en la SEPI", indica.

La reconstrucción de la UCO sitúa el cargo que buscaban para Leire Díez en conversaciones que se produjeron una semana antes. Concretamente, el mismo 30 de marzo de 2021 en el que Belén Gualda fue designada presidenta de la SEPI tras 18 meses con el cargo vacante y precisamente tras la salida de Vicente Fernández por el caso Aznalcóllar.

Cargo de Leire

En el mensaje intervenido, Fernández decía a Leire Díez: "Necesitaremos a Gualda bien pronto, entre otras cosas para tu Dirección de Gabinete. El puesto vacante en la SEPI último es el de director de Auditoría. Se le cambian las funciones a las de director de Gabinete y tan sencillo"

En relación a la comida mencionada, en otra conversación del 24 de abril de 2021 de Fernández e Ibón Aperribay (actualmente CEO de SAPA Placencia), la UCO corrobora que, entre dichas personas, estarían tratando de que Leire Díez se incorporara a la SEPI.

"Perfecto, tenemos alguna dificultad para que Belén enrole a Leire en su equipo, pero pienso que entre Carlos Moreno, Santos y servidor podremos reorientar la situación y seguir contando con ella", dijo Fernández a Aperribay.

Pero el plan iba más allá y pasaba por -si es que Leire Díez era designada- situar a Fernández con un rol relevante dentro de la SEPI, pese a no tener un cargo formal.

"Recuperar el control de la SEPI"

Una anotación procedente de una de las libretas intervenidas a Leire Díez definiría cuál era el papel que tentativamente debía tener Fernández en la nueva SEPI. Una posición "no visible, pero oficial, para poder seguir siendo interlocutor en operaciones complejas". Este mensaje podría estar fechado el 20 de abril de 2021.

Todas estas gestiones estaban destinadas a recuperar el control de la SEPI. En un mensaje intervenido, Díez señaló a Fernández que "vamos a recuperar el control de SEPI. Aunque tenga que ser yo la que hable con el súper jefe". Ante ello, Vicente contestó: "Y con mucho orden. Además de que ahora mismo tenemos que mirar por nuestro culo y nuestras economías".

La UCO considera particularmente relevante que cuando Fernández había dejado de ser presidente de la SEPI y poco antes de nombrarse a la nueva presidenta, Belén Gualda, se hiciera alusión a "recuperar el control de la SEPI".

Para la investigación esto refleja dos cuestiones fundamentales: que ese control lo habrían tenido previamente ("recuperar") y que, en ese momento, lo consideraban perdido o minorado.

Tubos Reunidos y Forestalia

El caso es que ni Vicente Fernández ni Leire Díez lograron entrar de nuevo en la SEPI lo que les llevó por caminos diferentes, pero complementarios.

El expresidente de la SEPI fue contratado por Servinabar en junio de 2021 (empresa donde Santos Cerdán llegó a tener el 45% y que se adjudicó varios contratos públicos en el punto de mira judicial), la misma fecha en que se creó el grupo llamado Hirurok en la app de mensajería Threema, y del que formaron parte Fernández, Díez y Antxon.

Es así como posteriormente, a través de Servinabar, se canalizaron las ganancias generadas presuntamente por la mediación en dos contratos públicos por un total de 117.612 euros.

Además, la investigación sitúa la acción del grupo en otras dos operaciones. Una es el rescate concedido por la SEPI a Tubos Reunidos por 112,8 millones, y por los que el grupo habría recibido 114.950 euros. Y otros 40.000 euros por conseguir que se postergaran los pagos de intereses.

Y la segunda es Forestalia. Fernández habría efectuado algún tipo de actividad ante Sepides que, aparentemente, podría haber propiciado que la empresa pública aprobara una inversión de 17,32 millones a favor de una sociedad de este grupo. Se habría pactado un pago de 200.000 euros.