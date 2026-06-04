Balas refuerza la tesis de que David Sánchez fue enchufado: la UCO arroja luz al juicio que la 'trama Leire' quiso evitar

Testimonios policiales apuntan que altos cargos de la Guardia Civil ordenaron no ser proactivos en investigaciones de corrupción política vinculadas al PSOE, especialmente en el caso de David Sánchez.

Durante el juicio, se revelaron intentos de la supuesta 'trama Leire' para boicotear investigaciones judiciales que afectaban a Pedro Sánchez y su entorno, incluyendo el 'caso Hermano.'

La UCO y la juez instructora Beatriz Biedma sostienen que la plaza de coordinador de los conservatorios pacenses fue creada específicamente para David Sánchez, hermano de Pedro Sánchez.

El teniente coronel Antonio Balas declaró que el puesto de David Sánchez en la Diputación de Badajoz se creó de forma urgente y por decisión política, reforzando la tesis de un caso de enchufe.

Durante casi cuatro horas de declaración en la Audiencia Provincial de Badajoz, el teniente coronel Antonio Balas explicó este miércoles cada uno de los porqués que le llevan a pensar que David Sánchez fue enchufado en la Diputación pacense.

El puesto se creó "de forma urgente" en 2017. La necesidad del mismo "no nace en el Área de Cultura", sino "en un nivel superior, con capacidad política". "Y no se cubre hasta que el entonces presidente de la Diputación, Miguel Ángel Gallardo, da el pistoletazo para ello", enumeró Balas durante la cuarta sesión del juicio del llamado caso David Sánchez.

A escasos metros de él, en el banquillo de los acusados de la Audiencia pacense, le miraba, silente, el propio Gallardo, antiguo líder del PSOE extremeño. Sentado a la izquierda de éste, casi inmóvil, David Sánchez, hermano del actual presidente del Gobierno y secretario general del PSOE a nivel nacional, Pedro Sánchez.

La tesis de Balas no es nueva. Es la misma que su unidad, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, ya plasmó en varios informes del también denominado caso Hermano. Y coincide, además, con las conclusiones de la juez instructora del mismo, Beatriz Biedma, la misma que envió al banquillo a Sánchez y Gallardo.

Lo inédito hasta la fecha fue escuchar a Balas, de viva voz, apuntalar la teoría del enchufe en sede judicial, describir este ejemplo de presunto nepotismo ante el tribunal formado por los magistrados José Antonio Patrocinio Pérez, Dolores Fernández y Emilio Serrano, los mismos que tendrán que dictar la sentencia.

Y a lo esperado de su testimonio se suma, además, un elemento externo, ajeno.

A la vez que Balas declaraba, EL ESPAÑOL y otros medios comenzaban a publicar nuevos detalles del sumario del llamado caso Leire, el procedimiento en el que se investiga la trama que, supuestamente, trató de boicotear a Biedma y a los instructores de otras causas judiciales que afectaban a Pedro Sánchez y su entorno. Tanto el político como el familiar.

La instructora del caso Hermano, de hecho, en una de sus resoluciones, apuntó a "la capacidad de influir" que el hoy presidente del Gobierno tendría sobre aquellos miembros del PSOE de Badajoz que podían decidir el futuro de David Azagra —ése es el pseudónimo, como músico, del menor de los Sánchez Pérez-Castejón—.

Pese a los intentos, recogidos en el sumario del caso Leire y conocidos este miércoles, de que Gallardo y Azagra no fuesen juzgados, este mismo miércoles, ambos atendían al relato de Balas que sostiene que el primero colocó en la diputación al segundo.

" ¿Fue creado el puesto para una persona determinada?", le preguntó al teniente coronel de la UCO una acusación popular. "Deducimos, tras todo lo analizado, que es así", respondió, tajante, el guardia civil, en línea con la tesis de la juez Biedma, quien concluyó que la plaza de coordinador de los conservatorios pacenses "se creó ad hoc" para un nombre y unos apellidos concretos.

Como publicó EL ESPAÑOL a la vez que Balas declaraba, otros dos guardias civiles relataron a los miembros de la UCO que investigan el caso Leire que Leonardo Marcos, el ya exdirector general del Cuerpo, trató de enterrar el caso David Sánchez.

Un informe policial recoge estos dos testimonios, que coinciden en señalar que Marcos, en 2024, dio la orden, a través de su director adjunto operativo (DAO), de "no ser proactivos" en las causas judiciales que versen sobre corrupción política.

Especialmente, en la que, por entonces, instruía la juez Biedma, uno de los objetivos de la llamada trama Leire.

Marcos fue nombrado por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Ya no ocupa este cargo, sino que lo hace Mercedes González. La misma que —otro de los detalles desvelados este miércoles— se reunió al menos tres veces con el alfil de esta supuesta trama: Leire Díez, la fontanera del PSOE.

Según reveló en una reciente resolución Santiago Pedraz, el juez que investiga el caso Leire, Santos Cerdán, en 2024 —año clave—, encomendó a esta mujer la labor de boicotear las causas judiciales que afectasen al partido y al Gobierno. Entre ellas, el caso Hermano.

Cerdán, por entonces, era el secretario de Organización de la formación; es decir, el número tres del organigrama socialista. Hoy, Pedraz le implica en la misma causa que a Leire Díez. Y otro magistrado de la Audiencia Nacional le investiga por, supuestamente, haber cobrado comisiones ilegales a cambio del amaño de contratos de obra pública.

Este miércoles, quiso la casualidad que mientras Balas declaraba en Badajoz, se conociesen nuevos detalles de la trama que le marcó a él y a la juez Biedma como objetivos a batir.

Un audio, publicado por la prensa, ya desveló que Leire Díez le tenía en el disparadero. "Si Balas está muerto, mejor", comentó la mujer en una de las reuniones que mantuvo durante la llamada Operación PSOE.

"No tengo ninguna gana de que el señor Antonio Balas se convierta en verdugo de todos nosotros", comentó.