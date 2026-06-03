Este miércoles arranca la cuarta sesión del juicio sobre la supuesta contratación irregular del músico David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la Diputación de Badajoz.
Se trata de una sesión decisiva. Desde el inicio de la mañana, varios agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil repasarán los indicios de que la Diputación de Badajoz creó ad hoc para el artista un cargo en 2017 y se lo adjudicó.
Junto al artista, se sientan en el banquillo de los acusados, entre otros, el exlíder del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo, antiguo presidente del ente provincial, y Luis Carrero, asesor en el Palacio de la Moncloa hasta 2023.
Carrero también fue contratado en la Diputación pacense ese año.
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Sesión decisiva en el juicio a David Sánchez: la UCO testifica ante el tribunal
El juicio contra el músico David Sánchez, hermano de Pedro Sánchez, afronta este miércoles una sesión decisiva, que las acusaciones populares de esta causa esperan con ansia.
Desde el inicio de la mañana, varios agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil repasarán los indicios de que la Diputación de Badajoz creó ad hoc para el artista un cargo en 2017 y se lo adjudicó.
Y, además, lo harán después de que, durante el lunes y el martes, las acusaciones populares —para contrarrestar las declaraciones testificales que no apuntalan sus tesis, que las hay— hayan apuntado insistentemente a supuestas argucias y tretas del organismo provincial para enchufar al hermanísimo.
Los guardias civiles que testificarán son todos ellos miembros de la Unidad Central Operativa (UCO). Uno de ellos, de hecho, es el teniente coronel Antonio Balas.
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El juicio se le tuerce al hermano de Sánchez
Durante el lunes y el martes, las acusaciones populares apuntaron insistentemente a supuestas argucias y tretas de la Diputación de Badajoz para enchufar a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
La Diputación, por ejemplo, elaboró actas distintas para valorar, de forma diferente y muy confusa, a David Sánchez y al resto de candidatos que aspiraron a dicha plaza.
En sus interrogatorios como testigos, ningún cargo o ex cargo de la Diputación ha sabido dar respuesta a estas incógnitas. Algunos, como advierten las acusaciones populares, aún siguen a sueldo del ente provincial y/o son miembros del PSOE regional.
Las dos actas mencionadas tienen la misma fecha: 29 de junio de 2017. No obstante, aunque sus conclusiones son diferentes, sí consideran a David Sánchez (apodado artísticamente David Azagra) como el candidato idóneo para desempeñar el cargo de coordinador de los conservatorios pacenses. Así acabó sucediendo, hace ahora casi una década.
El informe que validó a seis candidatos es el único que forma parte del expediente oficial de la contratación, como advirtió la juez instructora de esta causa, Beatriz Biedma.
¿De dónde sale el otro acta, la que únicamente considera apto a Azagra? Figura en una cadena de correos electrónicos incautados durante la investigación del caso, tal y como encargó la magistrada, precisamente, a la UCO.