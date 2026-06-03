Leire Díez pidió a Juanfran Serrano que colocara a la mujer que denunciaba por delito sexual al fiscal Grinda

En conversaciones intervenidas, se comprobó que Díez insistió a Juanfran Serrano para que Miriam consiguiera un empleo, agradeciéndole posteriormente su colaboración.

Leire Díez llevó a Miriam a la sede del PSOE en Ferraz, donde se reunió brevemente con Santos Cerdán para hablar del caso judicial contra Grinda.

Miriam Serrano, cuando era menor, mantuvo una relación de 'sexting' con el fiscal Grinda y accedió a reabrir el caso tras ser contactada por Yohir Akerman.

Leire Díez pidió al diputado socialista Juanfran Serrano que ayudara a encontrar trabajo a Miriam Serrano, quien denunció al fiscal José Grinda por un delito sexual.

Leire Díez, la 'fontanera' del PSOE, acudió al diputado y secretario de política municipal del PSOE Juanfran Serrano para que ayudase a buscar un trabajo a Miriam Serrano, una joven jienense que cuando era menor de edad tuvo relación de 'sexting' con el fiscal José Grinda.

Este miembro del Ministerio Público es uno de los que denunció que la trama de Leire Díez le había contactado para que proporcionara información comprometedora del fiscal jefe anticorrupción, Alejandro Luzón, y contra la UCO, a cambio de un destino en el extranjero.

De acuerdo con el sumario del 'caso Leire' que tramita el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, Díez contactó con Miriam Serrano y la llevó a la sede de Ferraz, donde celebró un encuentro con el entonces secretario de Organización, Santos Cerdán.

Así lo relató la joven a la UCO en una declaración que consta en el procedimiento, a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL.

Miriam manifestó que el colombiano Yohir Akerman, que se le presentó como abogado, contactó con ella para preguntarle "si quería reabrir el caso" del fiscal Grinda "y continuar hacia delante contra él". Respondió que sí porque "no quería que lo sufrido por ella le pasara a otras personas"

Akerman y otra persona llamada Vytenis, que pagaba los gastos, fueron los que se encargaron de reabrir la causa y también de presentarle a Leire Díez, lo que tuvo lugar en el Hotel Radisson de Madrid.

Ella acudió con su pareja, con la que se alojó en ese establecimiento dos noches.

"Al día siguiente de la reunión en el Hotel Radisson acudieron a la sede de Ferraz para enseñársela como afiliada al PSOE", relató Miriam, que es miembro del partido en Alcaudete.

"Allí me presentaron a Santos Cerdán", con quien tuvo una "breve reunión" en la que "hablamos exclusivamente del procedimiento judicial contra Grinda".

La testigo confirmó también que Leire Díez le mandó un mensaje para ver si la habían llamado para trabajar, contestando ella que no. La 'fontanera' le dijo entonces que iba a "hablar con Juanfran".

Efectivamente, en el móvil de Leire ha aparecido una conversación con el diputado Serrano en la que la primera le pide que "insista para que la empleen".

chat entre Leire Diez y Juanfran Serrano

En una conversación entre Leire Díez y Miriam, esta última hizo constar que la volvieron a llamar para trabajar, a lo que la 'fontanera' contestó que "Juanfran [había] sido obediente".