El juez Peinado pospone del 9 al 15 de junio la citación de Begoña Gómez para la audiencia preliminar

Begoña Gómez durante su comparecencia en 2024 en la Comisión de Investigación sobre programas de cátedras y postgrados de la Complutense en la Asamblea de Madrid. Efe

Las claves

Las claves Generado con IA El juez Juan Carlos Peinado ha pospuesto al 15 de junio la citación de Begoña Gómez para la audiencia preliminar, tras la solicitud de su abogado por coincidencia con otra vista. Begoña Gómez, su asesora Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés están citados personalmente, con advertencia de ser llevados por la fuerza pública si no comparecen. A Gómez se le atribuyen cuatro delitos: tráfico de influencias, prevaricación, corrupción en los negocios privados y apropiación indebida, con una petición de hasta 24 años de prisión por la acusación popular. La Fiscalía no acusa a los investigados y ha pedido el archivo del caso, mientras la audiencia preliminar contará también con la presencia de la Universidad Complutense y Hazte Oír.

El juez Juan Carlos Peinado ha retrasado al 15 de junio la citación de Begoña Gómez para la audiencia preliminar del llamado caso Begoña, un trámite previo al posible juicio contra ella.

Así lo había solicitado Antonio Camacho, abogado de Gómez, ya que el letrado tenía otro señalamiento en la fecha en la que esta audiencia estaba prevista en un inicio, el próximo 9 de junio.

El pasado abril, Peinado propuso juzgar a la mujer de Pedro Sánchez por un total de cuatro delitos: tráfico de influencias, prevaricación, corrupción en los negocios privados y apropiación indebida.

En un auto dictado este martes, Peinado reitera que Gómez y los otros dos investigados en esta causa (la asesora Cristina Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés) deberán comparecer personalmente asistidos por sus letrado el día 15 a las 18 horas.

Y, de nuevo, como ya hiciera en la primera citación, lanza el aviso "expreso" que, de lo contrario, serán "conducidos [al Juzgado] por la fuerza pública".

A la audiencia preliminar también están convocadas --además de los acusados y sus defensas-- la Fiscalía, las acusaciones populares personadas, lideradas por Hazte Oír, y la Universidad Complutense de Madrid como acusación particular.

Peinado sigue adelante con esta audiencia preliminar, después de que la defensa de Begoña Gómez recurriera la resolución de la primera citación, reprochando al magistrado que haya puesto "una velocidad de crucero" en la causa "absolutamente incompatible con las garantías de un proceso penal", como "si tuviera excesiva prisa" en acabarlo.

En esta causa, la mujer de Sánchez enfrenta una petición de 24 años de cárcel por parte de la acusación popular, que pide 22 años de prisión para su asesora, Cristina Álvarez, y seis para Barrabés.

La Fiscalía por su parte no acusa, al no ver delito, y ha pedido reiteradamente el archivo de este procedimiento.

La causa está en la recta final y el juez, a unos meses de jubilarse, quiere que los tres investigados sean juzgados por un jurado popular, aunque la Audiencia Provincial de Madrid tiene pendiente resolver los recursos presentados por estos y también por la Fiscalía.