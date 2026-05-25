La UCO desmiente a Begoña Gómez: su 'software' estaba "dispuesto para ser usado" y abierto a "actividad comercial"

La UCO detectó más de 100 usuarios registrados y accesos a la herramienta hasta el 30 de septiembre de 2024.

La herramienta digital se ofreció gratuitamente a través de la web www.transformatsc.org y fue promocionada en talleres en varias ciudades.

El informe contradice la defensa de Gómez, que alegaba que la herramienta nunca estuvo completamente desarrollada.

La UCO asegura que el software vinculado a Begoña Gómez estaba listo para usarse y abierto a actividad comercial.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil desmiente a Begoña Gómez y asegura que su software estaba "dispuesto para ser usado" y abierto a "actividad comercial".

Así lo concluye la UCO en un nuevo informe, ya enviado al juez Juan Carlos Peinado, quien, el pasado mes de abril, propuso que la esposa de Pedro Sánchez fuese juzgada por los supuestos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios privados, malversación de caudales públicos y apropiación indebida.

De hecho, este último ilícito tiene que ver con la supuesta apropiación, por parte de Gómez, del software desarrollado para la cátedra que ella co-dirigió en la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

Una herramienta digital muy similar fue ofrecida —gratuitamente, eso sí— en Internet a través de una web propiedad de Gómez (www.transformatsc.org).

La UCO concluye que dicha herramienta, por tanto, sí entró en funcionamiento, superó la fase de desarrollo y pudo ser utilizada por sus usuarios finales. Y que estaba, por tanto, abierta a "actividad comercial".

Contradice así la tesis de defensa de Begoña Gómez, quien, en varios escritos firmados por su abogado, ha argumentado que el software nunca estuvo desarrollado al completo.

El informe, por contra, concluye que se trataba de una "herramienta dispuesta para ser usada". Y señala que la empresa titular de la web que lo ofreció en Internet, aunque fue clausurada rápidamente, sí "llegó a mantener una actividad comercial".

La Guardia Civil detalla que el software llegó a ponerse a disposición de las pymes (pequeñas y medianas empresas) mediante talleres promocionales presenciales, realizados en ciudades como Zaragoza, Valladolid y Cáceres. También tenía acceso libre a él el público general, a través de la web www.transformatsc.org.

De hecho, la UCO constata que 103 cuentas de correo se registraron como usuarios finales del software y que existieron accesos a la herramienta hasta el 30 de septiembre de 2024.

Asimismo, la web www.transformatsc.org estuvo accesible, de forma pública en Internet, entre, al menos, entre el 3 de abril y el 25 de septiembre de 2024.

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