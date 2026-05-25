'Julito' Martínez, "testaferro" de Zapatero, también comerciaba con oro: lo llamaba "amarillo" en sus conversaciones en clave

Zapatero, Martínez y Amaro Chacón están siendo investigados por presunta participación en una red de tráfico de influencias vinculada al rescate de Plus Ultra con 53 millones de euros.

Las investigaciones apuntan a una relación mercantil entre Martínez y el empresario venezolano Domingo Amaro Chacón desde al menos septiembre de 2021.

Martínez intentó influir en favor de Emiratos Árabes Unidos en Venezuela, usando términos como "los del desierto" para referirse a los árabes.

La UDEF revela que Julio Martínez Martínez, supuesto testaferro de Zapatero, también comerció con oro, al que llamaba "amarillo" en conversaciones en clave.

La Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF) de la Policía Nacional desvela en uno de sus informes que Julio Martínez Martínez, el supuesto "testaferro" de José Luis Rodríguez Zapatero, también comerció con oro.

Y no sólo eso: según se desprende de sus conversaciones de WhatsApp, también trató de influir en favor de Emiratos Árabes Unidos (EAU) en Venezuela.

Para ambas actividades, Martínez, apodado Julito y amigo muy cercano del expresidente del Gobierno, usaba un lenguaje en clave: llamaba al oro "amarillo" y a los árabes, "los del desierto".

La UDEF menciona en uno de sus informes —incluido en el sumario del llamado caso Zapatero y al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL— la "vinculación mercantil" entre Julito y el empresario venezolano Domingo Amaro Chacón.

Los agentes concluyen que "no se circunscribe a 2024, sino que se extendería, al menos desde septiembre de 2021".

Las conversaciones entre ambos hacen alusión a varios proyectos; cada uno, con un nombre en clave. Por ejemplo, uno de ellos se denominaba Egipcio. Otro, Los del desierto, que, según la UDEF, pretendía "oficializar la relación diplomática con la apertura de la embajada de EAU en Venezuela".

Un tercero llevana por nombre Comercialización de Amarillo, "en presunta referencia a oro".

Tanto Zapatero como su amigo Julito y el empresario Amaro Chacón están siendo investigados por la Audiencia Nacional por, supuestamente, formar parte de una red dedicada al tráfico de influencias a cambio del cobro de comisiones ilegales.

El juez José Luis Calama sostiene que el expresidente del Gobierno era el "líder" de esta trama, cuya principal beneficiaria habría sido la aerolínea Plus Ultra, que recibió en marzo de 2021 un rescate por valor de 53 millones de euros.

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