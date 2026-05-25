El juez pidió los 'e-mails' desde marzo de 2020 de la cuenta de Zapatero que le gestionaba 'Gertru' y de las de sus hijas

La agencia What The Fav SL, administrada por las hijas del expresidente, es señalada como canalizador financiero de la presunta red y centro de redistribución de fondos.

Zapatero es investigado por presunto tráfico de influencias y blanqueo de capitales, como supuesto líder de una red que habría recibido comisiones ilegales.

También se pidieron los correos de las hijas de Zapatero, Alba y Laura Rodríguez Espinosa, quienes gestionan la agencia What The Fav SL.

El juez Calama solicitó todos los emails desde marzo de 2020 de la cuenta profesional de José Luis Rodríguez Zapatero, gestionada por su secretaria Gertrudis Alcázar.

El pasado 18 de mayo, el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama pidió una copia de todos los e-mails, fechados desde marzo de 2020 hasta la actualidad, que almacenase el correo electrónico profesional de José Luis Rodríguez Zapatero.

Dicha cuenta, con el dominio propio (@presidentezapatero.com), era gestionada por Gertrudis Alcázar, la secretaria del expresidente del Gobierno, apodada en el entorno socialista como Gertru.

En una resolución fechada hace una semana, Calama también solicitó a los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF) de la Policía Nacional una copia de los buzones del e-mail profesional de las dos hijas de Zapatero, Alba y Laura Rodríguez Espinosa.

Ambas gestionan la agencia de marketing y comunicación What The Fav SL, que fue registrada por la UDEF, al igual que el despacho del exdirigente socialista ubicado en la madrileña calle de Ferraz.

El juez Calama investiga a Zapatero por los supuestos delitos de tráfico de influencias y blanqueo de capitales.

El magistrado le ubica como "líder" de una supuesta red criminal dedicada a intermediar con la Administración a cambio de comisiones ilegales y en favor de ciertas empresas. Principalmente, la aerolínea Plus Ultra, que, en marzo de 2021, recibió un rescate por valor de 53 millones de euros públicos.

Como detalló Calama en una resolución, "la transferencia [de las presuntas mordidas] al entorno societario [del entramado] se habría formalizado mediante contratos, generalmente de asesoría o consultoría, utilizados como mera justificación documental frente a terceros".

"El principal beneficiario final de los ingresos obtenidos sería José Luis Rodríguez Zapatero, así como la sociedad What The Fav SL, cuyas administradoras y socias son sus hijas, recurriéndose nuevamente a contratos de similar naturaleza para justificar el trasvase de fondos", indicó el magistrado en su resolución.

"La gestión cotidiana de la red correspondería a un tercer nivel jerárquico, integrado por María Gertrudis Alcázar, secretaria de la oficina de José Luis Rodríguez Zapatero, quien ejecutaría directamente las órdenes impartidas por éste", detalló Calama.

Gertru, de acuerdo con el relato del juez, se dedicó a labores de "coordinación, elaboración y cobertura formal de la documentación que sustenta las actuaciones de la red", que era conocida con los sobrenombres de Grupo Zapatero o de finance boutique.

"Recibió instrucciones directas para articular la apariencia documental de los pagos emitidos y recibidos por el entramado societario", señala la resolución de Calama que autorizó el registro en el despacho de Ferraz. Es decir, la secretaria, supuestamente, habría emitido facturas falsas.

Por todo ello, el juez solicitó una copia de los correos que almacenase la cuenta con dominio @presidentezapatero.com, aunque éstos hayan sido eliminados, archivados o no leídos.

Lo mismo pidió con respecto a los perfiles profesionales de Alba y Laura Rodríguez, con dominio @whathefav, así como de otros tres trabajadores de la agencia de comunicación.

El juez Calama sostiene que por las gestiones en favor de Plus Ultra y otras, el expolítico y sus dos hijas recibieron un total de casi dos millones de euros, supuestas comisiones ilegales.

De hecho, el magistrado, en la ya mencionada resolución judicial, calificó la empresa de Alba y Laura Rodríguez Espinosa como epicentro de un "circuito circular de fondos", como "canalizador financiero" de la presunta red corrupta y como "centro de redistribución de flujos económicos".