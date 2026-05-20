Las acusaciones populares, a por Zapatero: piden al juez que le retire el pasaporte y que tenga que 'fichar' cada 15 días

Las claves

Las claves Generado con IA Las acusaciones populares en el caso Plus Ultra han solicitado medidas cautelares contra José Luis Rodríguez Zapatero. Hazte Oír argumenta el riesgo de fuga y las conexiones internacionales de Zapatero como motivo para pedir la retirada de su pasaporte. Vox ha presentado un escrito solicitando que se retire el pasaporte diplomático a Zapatero y que deba comparecer cada 15 días ante la Justicia. Zapatero declarará próximamente como investigado por presuntos delitos de tráfico de influencias y blanqueo de capitales.

Aún queda casi medio mes para que José Luis Rodríguez Zapatero declare como investigado en la Audiencia Nacional, pero las acusaciones populares del caso Plus Ultra ya han solicitado —o anunciado que solicitarán— medidas cautelares contra él.

Hazte Oír, una de ellas, lo hará "ante la gravedad de los indicios criminales" que hay en contra del expresidente del Gobierno y "debido al elevado riesgo de fuga". Así lo relatan a EL ESPAÑOL fuentes de esta organización, que destacan las "conexiones internacionales" de Zapatero en países como China o Venezuela.

Por su parte, el partido Vox ha presentado este miércoles un escrito en el que solicita la "retirada del pasaporte diplomático o cualquier otro documento de viaje" al exdirigente, investigado, desde ayer, por los supuestos delitos de tráfico de influencias y blanqueo de capitales.

Asimismo, la formación política encabezada por Santiago Abascal ha pedido que Zapatero tenga que comparecer periódicamente ante la Justicia a firmar para estar localizado. Lo que comúnmente se conoce como fichar en el Juzgado.

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