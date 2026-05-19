'Caso Plus Ultra': protagonistas, motivos, lo que sabemos y lo que no sabemos del proceso en el que está imputado Zapatero

Las claves

Las claves Generado con IA El expresidente José Luis Rodríguez Zapatero ha sido imputado en el caso Plus Ultra por presunta organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental. La investigación se centra en el uso indebido del rescate público de 53 millones de euros a Plus Ultra y en una posible trama de blanqueo de capitales con fondos venezolanos. Entre los implicados destacan directivos de Plus Ultra, empresarios con conexiones internacionales y colaboradores cercanos a Zapatero. La Justicia investiga si el dinero público fue utilizado para devolver préstamos previos de sociedades vinculadas a una red de lavado de dinero.

El caso Plus Ultra, en el que se investiga el rescate público de la aerolínea de 53 millones de euros concedidos en marzo de 2021 a través de la Sepi, tiene un nuevo protagonista acechado por la Justicia: José Luis Rodríguez Zapatero.

El expresidente del Gobierno, el primero de la democracia española en ser investigado por la Justicia por un caso de corrupción, ha sido citado como imputado por organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental. Deberá declarar el próximo 2 de junio en el juzgado central de instrucción número 4 de la Audiencia Nacional.

La imputación ha sido decidida por el juez José Luis Calama, que el pasado 3 de marzo asumió la competencia sobre esta causa que investiga un posible delito de blanqueo en la aerolínea Plus Ultra.

El inicio

En 2024, la Fiscalía Anticorrupción y la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional descubrieron que el dinero del rescate inyectado por el Gobierno podría haber sido utilizado para blanquear dinero proveniente de la corrupción venezolana.

Anticorrupción recibió varias solicitudes de cooperación internacional procedentes de Francia y Suiza para investigar una presunta red de blanqueo vinculada a Venezuela que operaba también en territorio español. El Ministerio Público halló indicios de que Plus Ultra había hecho un presunto "uso indebido" de los 53 millones públicos y que detrás se ocultaba una trama de lavado de fondos.

La causa recayó en un primer momento en el juzgado central de instrucción número 2, liderado por Ismael Moreno. Las pesquisas se derivaron posteriormente al juzgado de instrucción número 15 de Madrid, pero el tribunal decidió devolver la investigación a la AN.

¿Qué se investiga?

En el caso Plus Ultra se investiga si la aerolínea hizo un uso indebido de los 53 millones de euros concedidos por el Gobierno a través de la Sepi tras la pandemia para el rescate y si ese dinero pudo vincularse a una trama de blanqueo de capitales relacionada con fondos venezolanos.

La causa ha girado en torno a dos frentes principales: por un lado, si los préstamos públicos del rescate se desviaron o se usaron para fines distintos de los autorizados; por otro, si Plus Ultra funcionó como parte de una red de lavado de dinero con operaciones en varios países.

La Fiscalía Anticorrupción sospecha que el dinero del rescate concedido en 2021 pudo emplearse de forma distinta a la prevista y que, en vez de sostener la viabilidad de la aerolínea, habría servido para devolver préstamos previos concedidos por sociedades relacionadas con una supuesta trama delictiva.

'Julito' Martínez Martínez, amigo de José Luis Rodríguez Zapatero, junto a los pagos de Plus Ultra vinculados al rescate del Gobierno. Diseño: Arte EE

Según esas hipótesis, el rescate habría funcionado como una pieza dentro de un circuito financiero para blanquear fondos opacos procedentes de programas públicos venezolanos de distribución de alimentos subsidiarios o de ventas de oro del Banco de Venezuela.

Los investigadores creen que esos fondos habrían circulado por Francia, Suiza y España, con movimientos bancarios y préstamos entre sociedades que habrían servido para ocultar su origen real. La tesis de Anticorrupción es que Plus Ultra habría recibido préstamos o financiación previa de entidades ligadas a esa red, y que después el rescate público se habría usado para devolver esas deudas.

Los protagonistas

Julio Martínez Solá, presidente de Plus Ultra: detenido el 11 de diciembre de 2025 y puesto en libertad con medidas cautelares.

Roberto Roselli, consejero delegado de Plus Ultra: detenido el 11 de diciembre de 2025 y puesto en libertad con medidas cautelares.

Julito Martínez, dueño de Análisis Relevante: el empresario, arrestado en la misma operación, es amigo íntimo de Zapatero. Cobró 458.000 euros de Plus Ultra en cinco años a través de tres sociedades.

José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del Gobierno. Realizó informes "orales y escritos" de asesoría estratégica para Análisis Relevante y recibió casi la misma cantidad ingresada por Julito Martínez. El exlíder socialista ha asegurado que fue Julio Martínez quien le propuso esos encargos y se desvinculó del rescate de la aerolínea.

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero comparece ante la Comisión de Investigación sobre el ‘caso Koldo’, en el Senado.

Los hermanos Luis Felipe y Enrique Martín Baca: empresarios que habría aportado financiación de sociedades financieras vinculadas a Suiza y a República Dominicana a Plus Ultra antes del rescate y que habrían cobrado parte de ese dinero cuando llegó el rescate.

Khristian Alegre Walter: administrador de algunas compañías de los hermanos Baca

Danilo Alfonso Díazgranados: bróker con conexiones en Venezuela y República Dominicana. Su nombre aparece relacionado con operaciones que habrían servido para mover fondos ilícitos y pudo actuar como nexo financiero entre el dinero venezolano y los otros puntos geográficos de la trama.

Simón Leendert Verhoeven, investigado por la Fiscalía suiza y considerado por los investigadores como uno de los cabecillas de la banda criminal. Sería otro de los acreedores de Plus Ultra.

Cronología del caso

1. El 9 de marzo de 2021, el Consejo de Ministros aprobó el rescate de Plus Ultra por 53 millones de euros a través del fondo gestionado por la SEPI.

2. En abril de 2022, la Justicia abrió diligencias sobre el rescate, tras denuncias que cuestionaban si la aerolínea cumplía los requisitos para recibir la ayuda.

3. El 8 de enero de 2023, la causa por el rescate quedó archivada por el juzgado de instrucción número 15 de Madrid. Anticorrupción presentaría otra denuncia con nuevos datos para reactivar la causa.

4. El 11 de diciembre de 2025, la UDEF detuvo al presidente de la compañía, Julio Martínez Solá, y al consejero delegado, Roberto Roselli, dentro de la fase centrada en un presunto blanqueo de capitales.

5. En marzo de 2026, la Audiencia Nacional asumió la investigación sobre el presunto uso irregular de los 53 millones y las posibles conexiones con fondos de Venezuela.

6. El 19 de mayo de 2026, la Audiencia Nacional imputó a José Luis Rodríguez Zapatero.