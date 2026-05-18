El abogado de Begoña recurre la absolución de la mujer que la llamó 'Begoño': "La insultan a ella pero el objetivo es Sánchez"

Las claves

Las claves Generado con IA El abogado de Begoña Gómez ha recurrido la absolución de Pilar Baselga, quien la llamó 'Begoño' y la vinculó con el narcotráfico. El recurso argumenta que los insultos dirigidos a Begoña Gómez tienen como objetivo real a Pedro Sánchez, presidente del Gobierno. El letrado subraya que Begoña Gómez es una persona privada y denuncia el acoso mediático por su relación con Sánchez. La defensa cuestiona si el Poder Judicial debe permitir estos comportamientos incluso cuando van acompañados de arrepentimiento.

Gonzalo Fresneda, abogado de Begoña Gómez, ha recurrido la sentencia que absolvió a Pilar Baselga, la agitadora que llamó Begoño a la esposa del presidente del Gobierno y la vinculó con el narcotráfico.

De hecho, en su recurso, dirigido a la Audiencia Provincial de Madrid y al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, el letrado señala que los insultos hacia su clienta se dirigen, en realidad, contra Pedro Sánchez.

El letrado expresa que Begoña Gómez "no es una representante pública; es un particular, una persona privada que se encuentra casada con el actual presidente del Gobierno".

"Aprovechando esta circunstancia", se queja el abogado, "se encuentra sometida a un continuo acometimiento insidioso, durísimo y voraz, de medios de comunicación opuestos a las políticas del Partido Socialista".

"El objetivo último es, sin duda, su marido, pero la insultan a ella, la denigran a ella", lamenta Fresneda.

"Por ello, lo que está hoy sobre el tapete no es sólo si mi mandante tiene la identidad sexual que muestra públicamente o no, o si se dedica al narcotráfico, sino, más bien, si el Poder Judicial va a seguir permitiendo estos comportamientos, aunque estén seguidos de un cínico arrepentimiento, o, por el contrario, ofrece el amparo debido a la persona ultrajada", reprocha.

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