El Supremo da el primer paso para investigar a Alvise por instar a acosar a los diputados europeos con los que rompió

El Parlamento Europeo deberá decidir si concede la suspensión de la inmunidad parlamentaria de Alvise, como ya hizo en un caso anterior por supuesto acoso a una fiscal en Valencia.

El juez argumenta que la divulgación de datos personales de las presuntas víctimas por parte de Alvise sobrepasa los límites del debate político y no está protegida por la inviolabilidad parlamentaria.

Alvise Pérez podría enfrentarse a delitos de acoso y revelación de secretos por instar a sus seguidores a perseguir y presionar a dos excompañeros de partido en la Eurocámara.

El juez del Supremo Manuel Marchena ha solicitado al Parlamento Europeo el suplicatorio contra el eurodiputado Alvise Pérez para poder investigarlo penalmente.

El juez del Tribunal Supremo Manuel Marchena ha solicitado este miércoles al Parlamento Europeo el suplicatorio contra el eurodiputado Luis Pérez Fernández, conocido como Alvise Pérez.

De esta forma, Marchena da el primer paso para abrir una investigación penal —ya tiene cinco; ésta sería la sexta— contra el agitador convertido en político.

En este caso, por los supuestos delitos de acoso y revelación de secretos, después de que Pérez, en un pódcast en el que participó, instase a sus seguidores "perseguir" y presionar a dos miembros de la Eurocámara que obtuvieron sus escaños en la misma lista electoral que Alvise, la del partido Se Acabó La Fiesta (SALF), pero de los que éste no tardó en separarse.

Según deslizó Alvise en dicha entrevista éstos, Nora Junco y Diego Solier, se habrían dejado sobornar en una votación de la Eurocámara sobre el rearme europeo.

"Si yo he hecho campaña electoral por toda España diciendo no y tú votas a favor, estás traicionando a 800.000 españoles. Perseguidles y pedirles explicaciones. Y si tenéis que gritarle en un bar que eres un criminal, que eres un corrupto y que has votado a favor del rearme, tenéis que hacerlo vosotros, porque no lo puedo hacer yo, lo tiene que hacer la gente que nos ha votado", indicó Pérez en el pódcast.

Ahora, la Eurocámara deberá votar si concede el suplicatorio; esto es, la suspensión de la inmunidad contra Alvise.

Ya lo hizo, en un escenario muy similar, el pasado 28 de abril. El Parlamento Europeo aceptó levantar la inmunidad a Pérez, a petición del Supremo, para que sea investigado por el supuesto acoso contra la fiscal delegada de Delitos de Odio de Valencia.

Ahora, en una resolución fechada este miércoles, Marchena relata que "aparece indiciariamente justificado" que Alvise, "para llevar a término su inicial propósito", a través de sus redes sociales, "pudo haber hecho público aspectos personales e identificativos" sobre Junco y Solier, quienes se querellaron contra él.

"El querellado [Alvise Pérez] no se ha limitado a emitir o expresar sus opiniones en un debate político en el que, por definición, los límites de la protección del honor y la imagen pueden llegar a ceder frente a la libertad de expresión", subraya el juez del Supremo.

"En el presente caso", compara, "los mensajes difundidos en redes sociales y la divulgación incontrolada de datos personales de las víctimas desbordan los límites de cualquier controversia política y no tienen cabida en la garantía parlamentaria de inviolabilidad".

Por tanto, el juez acuerda que el Supremo solicite el suplicatorio de Pérez a la presidenta del Parlamento Europeo, la maltesa Roberta Metsola (PPE), quien recibirá una copia de la querella interpuesta por Junco y Solier.